ইরানের নিরাপত্তাপ্রধান আলী লারিজানি নিহত, দাবি ইসরায়েলের

এ বিষয়ে ইরানের পক্ষ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি।
আলী লারিজানিকে সর্বশেষ বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ গত শুক্রবার আল-কুদস দিবসের র্যালিতে অংশ নিতে দেখা গেছে। তেহরানে পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি।
পদযাত্রার সময়ই তেহরানে হামলা হয়। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লারিজানি বলেন, র্যালি চলাকালে বোমা হামলাটি ছিল ইরানের শত্রুদের ‘হতাশার’ লক্ষণ।
লারিজানি রাষ্ট্রীয় টিভিকে বলেন, এই হামলাগুলো ভয় ও হতাশা থেকে করা হয়েছে। যে শক্তিশালী, সে কখনোই বিক্ষোভে বোমা হামলা করবে না। এটা স্পষ্ট যে, তারা ব্যর্থ হয়েছে।
লারিজানি বলেন, ট্রাম্প বোঝেন না যে, ইরানের জনগণ একটি সাহসী জাতি, একটি শক্তিশালী জাতি, একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি। তিনি যত চাপ দেবেন, জাতির সংকল্প তত শক্তিশালী হবে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা আলী লারিজানিকে হত্যার দাবি করা হলেও তেহরান থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ মেলেনি। এই রহস্যময় পরিস্থিতির মধ্যেই লারিজানির নিজস্ব ‘এক্স’ অ্যাকাউন্টে তাঁর হাতে লেখা একটি চিরকুট প্রকাশিত হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব আলি লারিজানিকেও হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ দাবি করেছেন, ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি নিহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) আধাসামরিক বাহিনী বাসিজ-এর কমান্ডার গোলামরেজা সোলেইমানিকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েল।১ ঘণ্টা আগে
দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল বনাম ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইরানি রেজিমের বিকল্প হিসেবে রেজা শাহ পাহলভিকে দেখতেন—এমন অনেক ইরানি এখন নির্বাসিত এই নেতার ওপর আস্থা হারাতে শুরু করেছেন। এমনটাই উঠে এসেছে লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদনে।১ ঘণ্টা আগে