মধ্যপ্রাচ্য

আইআরজিসি মুখপাত্র জেনারেল নায়িনি নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আইআরজিসির মুখপাত্র আলী মোহাম্মদ নায়িনি। ছবি: সংগৃহীত

ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যকার চলমান চরম উত্তেজনার মধ্যেই এক রক্তক্ষয়ী বিমান হামলায় ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়িনি নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাতভর চালানো এক সুনির্দিষ্ট বিমান হামলায় জেনারেল নায়িনিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয় এবং এতে তিনি নিহত হন। এর আগে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমগুলোও জানায়, ইসরায়েলি-মার্কিন এক যৌথ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তাদের শীর্ষস্থানীয় এই জেনারেল নিহত হয়েছেন।

জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়িনি সম্প্রতি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দাবির বিপরীতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনায় এসেছিলেন।

ইরানের পক্ষ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ইসরায়েলি বাহিনী এই ‘সফল’ অভিযানকে তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান আলী লারিজানি এবং আধা-সামরিক বাহিনী বাসিজ-এ প্রধান গোলাম রেজা সোলেইমানি নিহত হয়েছেন।

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যহামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সাক্ষাৎ

কার ইশারায় জাহাজ চলছে হরমুজে, ১৯ দিনে পার হয়েছে ১০০

মধ্যপ্রাচ্যে বিপর্যস্ত মার্কিন ঘাঁটি, তিন দেশে ১৬.৫ বিলিয়নে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রি যুক্তরাষ্ট্রের

গোপনে মার্কিন নাগরিকদের লোকেশন ডেটা কিনছে এফবিআই

