আরব আমিরাতে ইরানের হামলায় বাংলাদেশি নিহত

ইরানি ড্রোনের আঘাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তিনিসহ এই দেশে হামলায় প্রাণহানি বেড়ে তিনজন হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৫৮ জন। তবে তাদের আঘাত গুরুতর নয়।
সিএনএন জানায়, আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, নিহত তিনজনের মধ্যে একজন বাংলাদেশি, একজন নেপালের এবং একজন পাকিস্তানের নাগরিক। তাঁরা সবাই ইরানি ড্রোনের আঘাতে নিহত হয়েছেন।
আরব আমিরাত জানিয়েছে, দেশটিকে লক্ষ্য করে ইরান এ পর্যন্ত ১৬৫টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এর মধ্যে ১৫২টি তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে। ১৩টি সাগরে গিয়ে পড়েছে। এ ছাড়া দুটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রও ছুড়েছে ইরান। দুটোই ধ্বংস করা হয়েছে।
ইরান আরব আমিরাত লক্ষ্য করে এ পর্যন্ত ৫৪১টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে ৫০৬টিই ধ্বংস করা হয়েছে। বাকি ৩৫টি দেশের বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে।
সাইপ্রাসের দিকে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়নি বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার। যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন হিলি বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছিলেন, ইরান থেকে দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সাইপ্রাসের দিকে ছোড়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে জেরুজালেমে অন্তত ছয়জন নিহত এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন। আজ রোববার স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম পোস্ট। মধ্য ইসরায়েলের আরেকটি স্থানেও ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার খবর পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহতের খবরে ক্ষোভ ও শোকে ফেটে পড়েছে ভারত অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের শিয়া সম্প্রদায়। মার্কিন ও ইসরায়েলি যৌথ বিমান হামলায় খামেনির ‘শাহাদাত’-এর খবর পৌঁছানোর পর রোববার উপত্যকার রাজপথে নেমে আসেন হাজার হাজার মানুষ। শ্রীনগরের ঐতিহাসিক লাল চকসহ বিভিন্ন১ ঘণ্টা আগে
ইরানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলার আগে থেকেই দেশটির খনিজ তেল নিয়ে আলোচনা চলছে। হামলায় দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর জ্বালানি তেলের দাম নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা। ইরানের তেলের মজুত কত, তা নিয়েও চলছে আলোচনা।১ ঘণ্টা আগে