শিগগির নতুন সর্বোচ্চ নেতা পাবে ইরান, জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর পরবর্তী নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি জানিয়েছেন, সবকিছু সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী চলছে এবং আগামী এক বা দুই দিনের মধ্যেই নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হতে পারেন।
আজ রোববার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরাগচি এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেছেন, ‘ইরানের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সক্রিয় আছে এবং আমাদের সংবিধানে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। আপনারা হয়তো আগামী এক-দুই দিনের মধ্যেই নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের খবর দেখতে পাবেন।’
আরাগচি জানান, নতুন নেতা নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিন সদস্যের একটি ‘ট্রানজিশন কাউন্সিল’ বা অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকবে। এই পরিষদে রয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট, বিচার বিভাগের প্রধান এবং গার্ডিয়ান কাউন্সিলের একজন ফকিহ (আইনবিদ)।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেন, ‘অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস (বিশেষজ্ঞ পরিষদ) নতুন নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আমি আশা করছি, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। সবকিছু আমাদের আইনি কাঠামো ও সংবিধান মেনেই সুশৃঙ্খলভাবে চলছে।’
সাক্ষাৎকারে আরাগচি পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা দেন। তিনি বলেন, ‘পারস্য উপসাগরের অপর প্রান্তের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা তা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আমাদের ভাই বা প্রতিবেশীদের ওপর হামলা করছি না। আমাদের পাল্টা হামলাগুলো কেবল মার্কিন লক্ষ্যবস্তুগুলোতে চালানো হচ্ছে। এটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষা এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা।’
আলোচনা চলাকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার সমালোচনা করে আরাগচি বলেন, ইরান সব সময় কূটনীতির পথে হাটতে আগ্রহী। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার টেবিলে থাকা অবস্থাতেই দ্বিতীয়বারের মতো ইরানের ওপর হামলা চালিয়েছে। এটা তাদের দ্বিমুখী আচরণ প্রকাশ করে।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনির ‘মৃত্যু’ হয়েছে উল্লেখ করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাসিত ইরানি রাজপুত্র রেজা পাহলভি। বাংলাদেশ সময় রোববার (১ মার্চ) সন্ধ্যার পর এক্স-এ দেওয়া এক দীর্ঘ বার্তায় তিনি প্রয়াত খামেনিকে ইরানি পুরাণের কুখ্যাত অত্যাচারী রাজা ‘জাহাক’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।১১ মিনিট আগে
ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর পর এই প্রথম মার্কিন বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রাণহানির খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন সৈন্য নিহত হয়েছেন।১৭ মিনিট আগে
ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার দাবি করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তাদের বাহিনীর হামলায় ‘জামারান-ক্লাস’ করভেট (ছোট যুদ্ধজাহাজ) নামে ইরানি নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছে।২১ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার জবাবে এবার সরাসরি মার্কিন বিমানবাহী রণতরি (এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার) ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনে হামলা চালানোর দাবি করেছে তেহরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানানো হয়েছে, ইরানের বিশেষ বাহিনী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এই রণতরি লক্ষ্য করে চারটি...১ ঘণ্টা আগে