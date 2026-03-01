Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

শিগগির নতুন সর্বোচ্চ নেতা পাবে ইরান, জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ মার্চ ২০২৬, ২০: ৪৯
শিগগির নতুন সর্বোচ্চ নেতা পাবে ইরান, জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। ছবি: এএফপি

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর পরবর্তী নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি জানিয়েছেন, সবকিছু সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী চলছে এবং আগামী এক বা দুই দিনের মধ্যেই নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হতে পারেন।

আজ রোববার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরাগচি এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেছেন, ‘ইরানের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সক্রিয় আছে এবং আমাদের সংবিধানে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। আপনারা হয়তো আগামী এক-দুই দিনের মধ্যেই নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের খবর দেখতে পাবেন।’

আরাগচি জানান, নতুন নেতা নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিন সদস্যের একটি ‘ট্রানজিশন কাউন্সিল’ বা অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকবে। এই পরিষদে রয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট, বিচার বিভাগের প্রধান এবং গার্ডিয়ান কাউন্সিলের একজন ফকিহ (আইনবিদ)।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেন, ‘অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস (বিশেষজ্ঞ পরিষদ) নতুন নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আমি আশা করছি, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। সবকিছু আমাদের আইনি কাঠামো ও সংবিধান মেনেই সুশৃঙ্খলভাবে চলছে।’

খামেনি-পরবর্তী ইরান: শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন হবে কীভাবেখামেনি-পরবর্তী ইরান: শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন হবে কীভাবে

সাক্ষাৎকারে আরাগচি পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা দেন। তিনি বলেন, ‘পারস্য উপসাগরের অপর প্রান্তের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা তা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আমাদের ভাই বা প্রতিবেশীদের ওপর হামলা করছি না। আমাদের পাল্টা হামলাগুলো কেবল মার্কিন লক্ষ্যবস্তুগুলোতে চালানো হচ্ছে। এটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষা এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা।’

আলোচনা চলাকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার সমালোচনা করে আরাগচি বলেন, ইরান সব সময় কূটনীতির পথে হাটতে আগ্রহী। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার টেবিলে থাকা অবস্থাতেই দ্বিতীয়বারের মতো ইরানের ওপর হামলা চালিয়েছে। এটা তাদের দ্বিমুখী আচরণ প্রকাশ করে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যনিহতযুক্তরাষ্ট্রহামলাপররাষ্ট্রমন্ত্রীইরানইসরায়েলআয়াতুল্লাহ আলী খামেনি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘রেড লাইন’ অতিক্রম করা যাবে না, চীনের হুঁশিয়ারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

‘ববি হাজ্জাজের পরিণতি টাকলা মুরাদের মতো হবে’— সাদিক কায়েমের নামে ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

‘ববি হাজ্জাজের পরিণতি টাকলা মুরাদের মতো হবে’— সাদিক কায়েমের নামে ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

খামেনি হত্যাও টলাতে পারবে না ইরানকে, আঘাতের মূল অস্ত্র হবে ড্রোন

খামেনি হত্যাও টলাতে পারবে না ইরানকে, আঘাতের মূল অস্ত্র হবে ড্রোন

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

সম্পর্কিত

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ফেলে দেওয়ার আহ্বান রেজা পাহলভির

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ফেলে দেওয়ার আহ্বান রেজা পাহলভির

ইরানে অভিযান শুরুর পর ৩ মার্কিন সেনা নিহত, আহত ৫

ইরানে অভিযান শুরুর পর ৩ মার্কিন সেনা নিহত, আহত ৫

ওমান উপসাগরে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

ওমান উপসাগরে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের