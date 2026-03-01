Ajker Patrika
সর্বোচ্চ নেতার নীতিতেই কঠোর জবাব দেবে ইরান—অজ্ঞাত স্থান থেকে প্রেসিডেন্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ মার্চ ২০২৬, ২০: ২১
সর্বোচ্চ নেতার নীতিতেই কঠোর জবাব দেবে ইরান—অজ্ঞাত স্থান থেকে প্রেসিডেন্ট
ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইরান তার সর্বোচ্চ নেতার নীতির পথ অনুসরণ করেই এগিয়ে যাবে এবং দেশের সশস্ত্র বাহিনী শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ সময় রোববার (১ মার্চ) সন্ধ্যার পর এই তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

অজ্ঞাত স্থান থেকে দেওয়া এক ভাষণে তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনী শত্রুদের সামরিক ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে কঠোর আঘাত হানতে থাকবে এবং দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।

ভাষণে প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান উল্লেখ করেন, ইরান তার কৌশলগত অবস্থান থেকে সরে আসবে না এবং দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা হবে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, সামরিক প্রতিক্রিয়া শুধু তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নয়, বরং এটি দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নীতির অংশ।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বিপ্লবের নেতার শাহাদাত বহু বছরের আত্মত্যাগের পরিণতি এবং সেই আত্মত্যাগ ইরানের সংগ্রাম ও আদর্শকে আরও দৃঢ় করেছে। তিনি দাবি করেন, এই ত্যাগ দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে শক্তিশালী করেছে।

ভাষণের শেষে তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন, ইরান তার প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যেকোনো আগ্রাসনের জবাব কঠোর ও সুনির্ধারিতভাবে দেওয়া হবে।

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যক্ষেপণাস্ত্রহামলাইরান
