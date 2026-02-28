বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল শিরাজ

তেহরান ও সংলগ্ন শহরগুলোর পর এবার যুদ্ধের লেলিহান শিখা পৌঁছেছে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের ঐতিহাসিক শহর শিরাজে। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আজ শনিবার বিকেলে শিরাজ শহরের উপকণ্ঠে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ইসরায়েলি ও মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো শিরাজের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে। বিস্ফোরণের পরপরই শহরজুড়ে সাইরেন বেজে ওঠে এবং ইরানি আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং প্রতিহত করা ক্ষেপণাস্ত্রের আলোর ঝলকানি দেখার কথা জানিয়েছেন।
শিরাজ শহরটি ইরানের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অঞ্চলগুলোর একটি, যেখানে বেশ কিছু সামরিক ঘাঁটি এবং শিল্প কেন্দ্র রয়েছে। তবে এই হামলায় এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা হতাহতের খবর রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।
আইআরজিসির একটি সূত্র জানিয়েছে, শত্রুপক্ষ এই অঞ্চলে তাদের সামরিক অবস্থানগুলো দুর্বল করার চেষ্টা করছে, তবে তারা প্রতিটি আক্রমণের কড়া জবাব দিচ্ছে।
ইরানি নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং ইরানের প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সচিব আলি শামখানি ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনাল।৭ মিনিট আগে
গত বছরের জুন মাসে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের বি-১ বোমারু বিমান হামলা চালিয়েছিল, তবে আজ শনিবার শুরু হওয়া মার্কিন আক্রমণের চিত্র তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভয়াবহ। ২০২৫ সালের সেই ১২ দিনের যুদ্ধ ছিল মূলত ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু ২০২৬ সালের এই বসন্তে মার্কিন ও ইসরায়েলি..৪০ মিনিট আগে
ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলার পর প্রথমবারের মতো মুখ খুলেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। ইরানে ইন্টারনেটের সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকার মধ্যেই মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক লাইভ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমরা হয়তো ‘‘এক বা দুজন’’ কমান্ডারকে হারিয়েছি।’১ ঘণ্টা আগে
ইরানের ওপর ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলায় দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমির নাসিরজাদেহ এবং রেভল্যুশনারি গার্ডের (আইআরজিসি) প্রভাবশালী কমান্ডার মোহাম্মদ পাকপুর নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইসরায়েলের সামরিক অভিযান সম্পর্কে অবগত দুটি সূত্র এবং একটি আঞ্চলিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে বার্তা ...১ ঘণ্টা আগে