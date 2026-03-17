Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরানের বাসিজ কমান্ডার গোলামরেজা সোলেইমানিকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাসিজ বাহিনীর কমান্ডার গোলামরেজা সোলেইমানি। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) আধাসামরিক বাহিনী বাসিজ-এর কমান্ডার গোলামরেজা সোলেইমানিকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েল।

আল জাজিরার প্রতিবেদনে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, গতকাল সোমবার রাতে এক হামলায় তারা আইআরজিসি-র বাসিজ মিলিশিয়ার কমান্ডার গোলামরেজা সোলেইমানিকে হত্যা করেছে।

সেনাবাহিনী বলেছে, সোলেইমানিকে হত্যার এই দাবি ইরানের ‘কমান্ড-অ্যান্ড-কন্ট্রোল কাঠামোর’ ওপর একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ আঘাত’ এবং তারা ইরানি কমান্ডারদের বিরুদ্ধে ‘শক্তি প্রয়োগ অব্যাহত রাখার’ অঙ্গীকার করেছে।

তবে এ বিষয়ে ইরানের পক্ষ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

বিষয়:

আরব বিশ্বইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

