চলমান সংঘাতে যেসব শীর্ষ নেতাকে হারাল ইরান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। চলমান এই সংঘাত শুধু আঞ্চলিক নিরাপত্তাকেই নাড়িয়ে দেয়নি, বরং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার ও নৌপরিবহনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এসব হামলায় ইরানের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিহত হয়েছেন।
সবচেয়ে বড় ঘটনাটি হলো ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যু। ১৯৮৯ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা খামেনি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাসভবনে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন। ৮৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ইরানের রাজনৈতিক কাঠামোয় বড় শূন্যতা তৈরি করেছে। দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় তিনি নিরাপত্তা কাঠামোর মাধ্যমে ক্ষমতা সুসংহত করেন এবং একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে বৈরিতা বজায় রাখেন।
উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে নিহত হয়েছেন আলী লারিজানি, যিনি সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। গত ১৭ মার্চ পারদিস এলাকায় হামলায় তিনি তাঁর ছেলে ও এক সহযোগীসহ নিহত হন। তিনি খামেনির ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা এবং ইরানের নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক ছিলেন।
এ ছাড়া ইরানের গোয়েন্দামন্ত্রী ইসমাইল খতিব বুধবার (১৮ মার্চ) ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন। তিনি কঠোরপন্থী ধর্মীয় নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং খামেনির ঘনিষ্ঠ মহলে কাজ করেছেন।
খামেনির আরেক ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা আলি শামখানিও গত ২৮ ফেব্রুয়ারির হামলায় তেহরানে নিহত হন। তিনি ইরানের নিরাপত্তা ও পারমাণবিক নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।
সামরিক নেতৃত্বেও বড় আঘাত এসেছে। ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর প্রধান মোহাম্মদ পাকপুর একই দিনে নিহত হন। তিনি ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদেহও ওই হামলায় প্রাণ হারান। সামরিক পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষা নীতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান আবদোলরহিম মুসাভি তেহরানে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে থাকা অবস্থায় নিহত হন। তিনি দেশের বিভিন্ন সামরিক শাখার সমন্বয় করতেন।
এ ছাড়া বাসিজ প্যারামিলিটারি বাহিনীর প্রধান গোলামরেজা সোলেইমানি ১৭ মার্চের হামলায় নিহত হন। এই বাহিনী দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ধারাবাহিক এই হামলা ইরানের ক্ষমতার শীর্ষ স্তরকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন।
রাশিয়ায় বিরল এক রাজনৈতিক নাটকীয়তায় দীর্ঘদিনের ক্রেমলিনপন্থী আইনজীবী ইলিয়া রেমেসলো হঠাৎ করেই দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছেন। টেলিগ্রামে প্রায় ৯০ হাজার অনুসারীর উদ্দেশে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান—কেন তিনি পুতিনকে সমর্থন করা বন্ধ করেছেন।১৫ মিনিট আগে
জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান আলী লারিজানি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদেহের পর এবার গোয়েন্দা মন্ত্রী ইসমাইল খাতিব নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান। বাংলাদেশ সময় বুধবার (১৮ মার্চ) রাত ৮টা ৫০ মিনিটে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান এক বিবৃতিতে ইসমাইল খাতিবের নিহত হওয়ার তথ্য উল্লেখ করেন।১ ঘণ্টা আগে
ইরানকে কেন্দ্র করে চলমান সামরিক অভিযানে এক ডজনের বেশি মানববিহীন ‘এমকিউ-৯ রিপার’ ড্রোন নিখোঁজ বা ধ্বংস হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দুই কর্মকর্তা। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজকে তাঁরা এই তথ্য নিশ্চিত করেন।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের চলমান সংঘাত তৃতীয় সপ্তাহে গড়ালেও ইয়েমেনের হুন্ডি বিদ্রোহীদের অস্বাভাবিক নীরবতা মধ্যপ্রাচ্য বিশ্লেষকদের ভাবিয়ে তুলেছে। ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত এই গোষ্ঠী এত দিন লোহিত সাগরে জাহাজে হামলা চালিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যে বড় ধরনের প্রভাব ফেললেও, বর্তমান...২ ঘণ্টা আগে