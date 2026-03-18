এবার গোয়েন্দামন্ত্রী নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান আলী লারিজানি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদেহের পর এবার গোয়েন্দামন্ত্রী ইসমাইল খাতিব নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান। বাংলাদেশ সময় বুধবার (১৮ মার্চ) রাত ৮টা ৫০ মিনিটে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান এক বিবৃতিতে ইসমাইল খাতিবের নিহত হওয়ার তথ্য উল্লেখ করেন। তিনি এই নিহতের ঘটনাকে একটি ‘কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড’ হিসেবে আখ্যা দেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া পোস্টে পেজেশকিয়ান বলেন, ‘আমার প্রিয় সহকর্মী ইসমাইল খাতিব, আলি লারিজানি এবং আজিজ নাসিরজাদেহসহ তাদের পরিবারের কিছু সদস্য ও সফরসঙ্গীদের কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড আমাদের শোকাহত করেছে।’
এর আগে ইসরায়েল দাবি করেছিল, তারা খাতিবকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
উল্লেখ্য, ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা আলি লারিজানি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদেহ-এর মৃত্যুর বিষয়টি আগেই নিশ্চিত করেছিল ইরানের কর্তৃপক্ষ।
ঘটনাটি ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই হত্যাকাণ্ড অঞ্চলটির চলমান সংঘাতকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। চলমান এই সংঘাত শুধু আঞ্চলিক নিরাপত্তাকেই নাড়িয়ে দেয়নি, বরং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার ও নৌপরিবহনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।১ সেকেন্ড আগে
