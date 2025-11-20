Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় ‘জজ ও জল্লাদ’ ভূমিকায় ইসরায়েল, যুদ্ধবিরতি ভেঙে সর্বশেষ হামলায় নিহত ২৮

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ৫৪
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত একটি এলাকা। ছবি: আনাদোলু
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত একটি এলাকা। ছবি: আনাদোলু

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলায় কমপক্ষে ২৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে আল জাজিরাকে জানিয়েছে চিকিৎসা সূত্র। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির অন্যতম সবচেয়ে বড় লঙ্ঘন এটি।

বুধবার গাজার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, ইসরায়েলি গোলাবর্ষণে অন্তত ৭৭ জন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। এটি প্রাথমিক হিসাব।

গাজা সিটি থেকে আল জাজিরার সাংবাদিক হানি মাহমুদ জানান, ইসরায়েলি বাহিনী তিনটি বিশেষ স্থানে হামলা চালিয়েছে। এর একটি দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের কাছে আল-মাওয়াসি অঞ্চল।

এ ছাড়া গাজা সিটির পূর্বাঞ্চলীয় শুজাইয়া এলাকায় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি পরিবারে ভরা একটি মোড়ে হামলা হয়েছে। জাইতুন মহল্লার একটি ভবনেও বোমা বর্ষণ করা হয়, যেখানে কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি পুরো পরিবারও রয়েছে।

হানি মাহমুদ বলেন, ‘একজন বাবা, একজন মা আর তাঁদের তিন সন্তানকে এই ভবনের ভেতর থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।’ তিনি জানান, হামলার তীব্রতা গোটা গাজাজুড়ে আতঙ্ক বাড়িয়ে তুলেছে।

আল জাজিরার এই প্রতিবেদক আরও বলেন, ‘ইতিমধ্যে গাজার মানুষ প্রতিদিন ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে।’ উল্লেখ করেন, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরও ইসরায়েলি বোমাবর্ষণ থামেনি। তাঁর ভাষায়, ‘যুদ্ধ চলছেই, আর ফিলিস্তিনিরা এখনো এই সহিংসতার কারণেই প্রাণ হারাচ্ছে।’

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানায়, খান ইউনিস এলাকায় তাদের সেনাদের ওপর হামলার জবাবে তারা বুধবার গাজাজুড়ে ‘হামাসের লক্ষ্যবস্তুতে’ আঘাত হেনেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি যেকোনো হুমকি দূর করতে সেনাবাহিনী শক্ত হাতে অভিযান চালিয়ে যাবে।’

তবে হামাস এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা জানায়, ইসরায়েলের সেনাদের ওপর হামলার কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এবং এটি গাজায় তাদের ‘অপরাধ ও লঙ্ঘন’ বৈধতা দেওয়ার ‘দুর্বল ও স্বচ্ছ অজুহাত।’

হামাস এক বিবৃতিতে সাম্প্রতিক হামলাকে ‘বিপজ্জনক উসকানি’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। তারা বলেছে, যুদ্ধাপরাধী ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা আবার শুরু করার চেষ্টা করছেন।

রামাল্লা থেকে আল জাজিরার নূর ওদেহ জানান, যুদ্ধবিরতি কার্যকরে ইসরায়েল নিজেকে ‘জজ, জুরি এবং জল্লাদ’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

তিনি বলেন, ‘গাজায় এই যুদ্ধবিরতি মানা হচ্ছে কি না, তা একমাত্র ইসরায়েলই ঠিক করছে। আর তারা যখনই মনে করছে, হামাস যুদ্ধবিরতি মানছে না, তখনই নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা শুরু করছে।’

বিষয়:

গাজা উপত্যকাআরব বিশ্বনিহতহামলাফিলিস্তিনইসরায়েল
