‘মেয়েদের পড়াশোনা করে কী হবে’—বিহারের নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যে তোলপাড়

‘মেয়েদের পড়াশোনা করে কী হবে? তাদের প্রতিবাদ বা জনসমাবেশে না গিয়ে ঘরে থাকাই উচিত।’— নারীশিক্ষা নিয়ে বিহারের নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী মিথিলেশ তিওয়ারির এই বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে ভারতজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে, যখন ভারতের নারীরা মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে প্রশাসন—সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তখন একজন শিক্ষামন্ত্রীর এমন ‘মধ্যযুগীয়’ মানসিকতা সামাজিক মাধ্যমে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।
সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে (যার সত্যতা যাচাই করা যায়নি ), যেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নারীশিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে এই মন্তব্য করতে শোনা যায় মিথিলেশ তিওয়ারিকে।
ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, এক সাংবাদিক নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন তোলেন— শিক্ষার প্রয়োজন কী? তিনি বলেন, ‘আমাদের ঘরের মেয়েরাই আমাদের শক্তি ও সমৃদ্ধির ভিত্তি। মোদীজি যখন নারী ক্ষমতায়নের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, তখন সেই মেয়েদের রাস্তায় নামার বা পড়াশোনা করার কী প্রয়োজন!’
ভিডিওটিতে দেখা যায়, এক সাংবাদিক যখন তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে অধিকার আদায়ের জন্য মেয়েদের পড়াশোনা করা এবং সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন, তখন মন্ত্রী জবাব দেন, ‘আপনি আপনার অধিকার এমনিই পেয়ে যাবেন।’ মন্ত্রীর এই মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং নেটিজেনরা বিহারের শিক্ষামন্ত্রীর এই পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গির কড়া সমালোচনা শুরু করেন।
‘মনীশ আরজে’ নামের একটি এক্স হ্যান্ডল থেকে ভিডিওটি পোস্ট করার পর থেকেই লাইক ও কমেন্টের বন্যা বয়ে গেছে। নেটিজেনদের একাংশ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় মন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন।
একজন লিখেছেন: ‘আপনি এমন এক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী যেখানে সাক্ষরতার হার এমনিতেই কম। আপনার পরিকল্পনা কি অর্ধেক জনসংখ্যাকে আবার রান্নাঘরে ফেরত পাঠানো? এরপর হয়তো বলবেন পড়াশোনা করলে মাথা খারাপ হয়!’
অন্য একজনের মন্তব্য: ‘আমাদের বাইরের শত্রুর দরকার নেই। আমরা ভেতর থেকেই ভারতকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।’
তৃতীয় এক নেটিজেন লিখেছেন: ‘২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে একজন শিক্ষামন্ত্রীর এই মানসিকতা একেবারেই নিন্দনীয়। নারীরা আজ সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আর তিনি তাঁদের ঘরে আটকে রাখতে চাচ্ছেন।’
বিহারের নবনিযুক্ত মন্ত্রীর এই মন্তব্য সরকারের জন্যও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী দলগুলো ইতিমধ্যেই মন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করেছে। তাঁদের মতে, যিনি নারীশিক্ষার গুরুত্ব বোঝেন না, তিনি শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব সামলানোর যোগ্য নন। বিহারের মতো রাজ্যে, যেখানে নারীশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন প্রকল্প চালানো হচ্ছে, সেখানে খোদ শিক্ষামন্ত্রীর এমন বয়ান সরকারের উন্নয়নমূলক ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করেছে।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে উত্তপ্ত রাজ্যের রাজনীতি। এরই মধ্যে বড়সড় পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল। উসকানিমূলক মন্তব্য এবং ইভিএম নিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ‘বাংলা পক্ষ’র প্রতিষ্ঠাতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে। আজ মঙ্গলবার সাইবার ক্রাইম বিভাগ তাঁকে...৩৪ মিনিট আগে
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) চন্দ্রনাথ রথ খুনের মামলায় চাঞ্চল্যকর মোড়। উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা থেকে অভিযুক্ত রাজ সিংকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ও এসটিএফ-এর যৌথ দল। এই হাই-প্রোফাইল খুনের মামলায় রাজ সিংয়ের গ্রেপ্তারি নিয়ে বর্তমানে দুই রাজ্যের রাজনৈতিক...২ ঘণ্টা আগে
ইরান সতর্ক করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যদি আবার তাদের ভূখণ্ডে হামলা চালায়, তাহলে তেহরানের সম্ভাব্য জবাবগুলোর একটি হতে পারে ইউরেনিয়াম ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধকরণ। সোজা কথায় পরমাণু অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা অর্জন। একই সঙ্গে, ফের হামলা হলে ইরান শত্রুকে এমন শিক্ষা দেবে যা তারা সবসময় ‘স্মরণ’ রাখবে।২ ঘণ্টা আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাত ইরানের বিরুদ্ধে গোপনে সামরিক হামলা চালিয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একাধিক সূত্র। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে