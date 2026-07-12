হরমুজ প্রণালি ফের অনির্দিষ্টকাল বন্ধের ঘোষণা ইরানের

আবারও হরমুজ প্রণালি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। তাদের দাবি, হরমুজে অনুমোদিত নৌপথ ব্যবহার না করায় একটি জাহাজকে সতর্কতামূলক গুলি ছুড়ে থামানো হয়। ওই ঘটনার পরই হরমুজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রণালিটি বন্ধ থাকবে।
আজ রোববার ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে।
আইআরজিসির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বারবার নির্দেশ দেওয়ার পরও জাহাজটি নির্ধারিত নৌপথ ব্যবহার করেনি। পরে সতর্কতামূলক গুলি ছুড়ে সেটিকে থামানো হয়। এই ঘটনার পর এবং এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অবসান না হওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকবে। এ সময় কোনো জাহাজকে প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া হবে না।
আইআরজিসি আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক অভিযান চালানো হলে এ অঞ্চলে শত্রুপক্ষের (যুক্তরাষ্ট্র) নতুন ঘাঁটিগুলো লক্ষ্যবস্তু করা হবে।
প্রসঙ্গত, হরমুজ প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ। বৈশ্বিক অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশ এ পথ দিয়ে পরিবহন করা হয়। ফলে এই প্রণালিতে যেকোনো ধরনের বিঘ্ন আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের শুরুতেই ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করেছিল। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে যায় এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের নৌপরিবহনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
ইরান বরাবরই দাবি করে আসছে, হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার তাদের রয়েছে। একই সঙ্গে এ পথ ব্যবহারকারী জাহাজের কাছ থেকে ফি আদায়ের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে তেহরান।
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের এ অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, হরমুজ প্রণালি দিয়ে অবাধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচল নিশ্চিত করতে হবে।
ভারতে গণপিটুনির এক মামলায় ১৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও প্রাণনাশের হুমকির মুখে পড়েছেন মধ্যপ্রদেশের একজন নারী বিচারক। গত ১২ জুন রায় ঘোষণার পর থেকেই তাঁর ধর্মীয় পরিচয়কে লক্ষ্য করে এই আক্রমণ চালানো হচ্ছে।১১ মিনিট আগে
ইরানে নতুন করে হামলা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে এটি ইরানে তাদের ‘তৃতীয় দফার’ সামরিক হামলা। এর আগে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) ঘোষণা দেয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকবে।১ ঘণ্টা আগে
ভারতের বিহার রাজ্যে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে সরকারি স্কুলের চাকরি বাগিয়ে নেওয়া ৩ হাজার ৩৫ জন শিক্ষককে বরখাস্ত করেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। একই সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে বেতন হিসেবে নেওয়া প্রায় ১ হাজার ৪০০ কোটি রুপি সুদসহ এই শিক্ষকদের কাছ থেকে উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।১ ঘণ্টা আগে
কানাডার টরন্টো শহরের একটি জনপ্রিয় সড়ক উৎসবে বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত দুজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরও কয়েকজন। স্থানীয় সময় শনিবার (১১ জুলাই) রাতে সেন্ট ক্লেয়ার অ্যাভিনিউতে বার্ষিক সালসা উৎসব চলাকালীন এই সহিংসতার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে