Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে: ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে: ইরান
প্রায় চার দশক আগে লেবাননে নিখোঁজ হয়েছিলেন ইসরায়েলি বিমানচালক রন আরাদ। ছবি: দ্য ন্যাশনাল

তেহরান ও মস্কোর মধ্যে বিদ্যমান সামরিক সহযোগিতা দীর্ঘদিনের এবং এটি একটি ‘কৌশলগত অংশীদারত্বের’ অংশ বলে বর্ণনা করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও রাশিয়ার সঙ্গে ইরানের এই দ্বিপাক্ষিক সামরিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরাগচি বলেছেন, ইরান ও রাশিয়ার সামরিক সম্পর্ক নতুন কোনো বিষয় নয়। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের কৌশলগত অংশীদারত্ব রয়েছে। দুই দেশের সামরিক সহযোগিতা কোনো গোপন বিষয় নয়। এটি অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সাক্ষাৎকারে আরাগচির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন লক্ষ্যবস্তুগুলো শনাক্ত করতে রাশিয়া ইরানকে কোনো সহায়তা করছে কি না। এর জবাবে সরাসরি কোনো তথ্য না দিলেও তিনি দুই দেশের গভীর সম্পর্কের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আমার জানা মতে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত সুদৃঢ় অংশীদারত্ব রয়েছে। তারা আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত সামরিক তথ্য আমার কাছে নেই।

চলমান ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের মধ্যে আরাগচির এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে সিএনএনের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, রাশিয়া বর্তমানে ইরানকে মার্কিন সেনা, যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমানের অবস্থান এবং গতিবিধি-সংক্রান্ত অত্যন্ত গোপনীয় গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে সিএনএন জানায়, রাশিয়া মূলত তাদের মহাকাশে থাকা অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ধারণ করা ছবি ও তথ্য ইরানের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে। তবে এই সামরিক সহায়তার বিনিময়ে রাশিয়া ইরানের কাছ থেকে কী সুবিধা পাচ্ছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। সিএনএন এই বিষয়ে ক্রেমলিন ও ওয়াশিংটনে অবস্থিত রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তারা কোনো মন্তব্য করেনি।

ইরানকে গোপনে মার্কিন সামরিক গতিবিধির তথ্য দিচ্ছে রাশিয়াইরানকে গোপনে মার্কিন সামরিক গতিবিধির তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট প্রথম এই গোয়েন্দা তথ্যের খবর সামনে আনে। রাশিয়ার দেওয়া সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ইরানের কোনো হামলা পরিচালিত হয়েছে কি না, তা এখনো শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তবে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মার্কিন সেনাদের অবস্থান রয়েছে—এমন বেশ কয়েকটি জায়গায় ইরানি ড্রোন নিখুঁতভাবে আঘাত হেনেছে।

বিষয়:

সামরিক ঘাঁটিরাশিয়াসামরিক বাহিনীসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

১৮ মার্চ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন, বন্ধ থাকবে বেসরকারি অফিসও

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দখলে সেনা পাঠাতে চান ট্রাম্প, আলোচনায় খার্গ দ্বীপও

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

সম্পর্কিত

রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে: ইরান

রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে: ইরান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান