Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

‘সর্বসম্মতিক্রমে’ ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘সর্বসম্মতিক্রমে’ ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত
ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। ছবি: এএফপি

ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা বিশেষ পরিষদ বা ‘অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস’ নতুন নেতার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। পরিষদের সদস্যরা এ তথ্য নিশ্চিত করলেও মনোনীত ব্যক্তির নাম এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা ইসনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন কমিটির সদস্য এবং খুজেস্তান প্রদেশের প্রতিনিধি মোহসেন হায়দারি জানিয়েছেন, অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে যোগ্যতম প্রার্থীকে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিটির আরেক সদস্য মোহাম্মদ মেহদি মিরবাঘেরি ইরানের ফার্স নিউজ এজেন্সিতে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।’

সাধারণত ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উত্তরসূরি নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়। গত সপ্তাহে মার্কিন ও ইসরায়েলি বিমান হামলায় আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর এই পদের উত্তরাধিকারী নিয়ে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার অর্থ হলো—শিগগির তেহরান থেকে নতুন নেতার নাম ঘোষণা করা হতে পারে।

এক হাত কেন জোব্বায় ঢেকে রাখতেন খামেনিএক হাত কেন জোব্বায় ঢেকে রাখতেন খামেনি

ইরানের সংবিধান অনুযায়ী, ‘অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস’ বা বিশেষজ্ঞ পরিষদই সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন, তদারকি এবং প্রয়োজনে অপসারণের ক্ষমতা রাখে। বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই নির্বাচনকে ইরানের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামরিক কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ফিলিং স্টেশনে তেল কিনতে যাওয়া যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

সম্পর্কিত

ধর্ষণ থেকে বাঁচতে রাতভর গহিন বনে লুকিয়ে থাকলেন তরুণী

ধর্ষণ থেকে বাঁচতে রাতভর গহিন বনে লুকিয়ে থাকলেন তরুণী

‘সর্বসম্মতিক্রমে’ ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত

‘সর্বসম্মতিক্রমে’ ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত

বিশ্রামাগারে ছিল না পানি, রাস্তা ছিল নোংরা—রাষ্ট্রপতির পশ্চিমবঙ্গ সফর ঘিরে বিতর্ক

বিশ্রামাগারে ছিল না পানি, রাস্তা ছিল নোংরা—রাষ্ট্রপতির পশ্চিমবঙ্গ সফর ঘিরে বিতর্ক

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জনসমর্থন পাবে না: চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জনসমর্থন পাবে না: চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী