‘সর্বসম্মতিক্রমে’ ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত

ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা বিশেষ পরিষদ বা ‘অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস’ নতুন নেতার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। পরিষদের সদস্যরা এ তথ্য নিশ্চিত করলেও মনোনীত ব্যক্তির নাম এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।
ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা ইসনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন কমিটির সদস্য এবং খুজেস্তান প্রদেশের প্রতিনিধি মোহসেন হায়দারি জানিয়েছেন, অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে যোগ্যতম প্রার্থীকে চূড়ান্ত করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিটির আরেক সদস্য মোহাম্মদ মেহদি মিরবাঘেরি ইরানের ফার্স নিউজ এজেন্সিতে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।’
সাধারণত ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উত্তরসূরি নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়। গত সপ্তাহে মার্কিন ও ইসরায়েলি বিমান হামলায় আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর এই পদের উত্তরাধিকারী নিয়ে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার অর্থ হলো—শিগগির তেহরান থেকে নতুন নেতার নাম ঘোষণা করা হতে পারে।
ইরানের সংবিধান অনুযায়ী, ‘অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস’ বা বিশেষজ্ঞ পরিষদই সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন, তদারকি এবং প্রয়োজনে অপসারণের ক্ষমতা রাখে। বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই নির্বাচনকে ইরানের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামরিক কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
একাকী ভ্রমণ বা সোলো ট্রিপে বেরিয়ে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন দিল্লির ৩১ বছর বয়সী এক তরুণী। ট্যাক্সিচালকের হাত থেকে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে মোবাইল ফোন ও সব সরঞ্জাম খুইয়ে সারা রাত উত্তরাখন্ডের নৈনিতালের কনকনে ঠান্ডা আর গভীর বনে লুকিয়ে কাটাতে হয়েছে তাঁকে।১৫ মিনিট আগে
ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পশ্চিমবঙ্গ সফরকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা ও অনুষ্ঠানে ‘প্রটোকল’ লঙ্ঘনের অভিযোগে সরগরম হয়ে উঠেছে দিল্লির রাজনীতি। এ ঘটনায় রাজ্যের মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর কাছে কৈফিয়ত চেয়েছেন...১ ঘণ্টা আগে
চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের চলমান সামরিক অভিযানের মধ্যে ইরানে সরকার উৎখাতের চেষ্টা করা হলে তা জনসমর্থন পাবে না। আজ রোববার বেইজিংয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক বৈঠকের সাইডলাইনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া এ তথ্য জানিয়েছে২ ঘণ্টা আগে
ইরান ইস্যুতে ব্রিটেনের বর্তমান অবস্থানের সমালোচনা করায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে কড়া জবাব দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার। ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, অন্ধভাবে কোনো দেশের পক্ষ নেওয়া ব্রিটেনের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।২ ঘণ্টা আগে