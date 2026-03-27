ইরানে ৩১৩ টন সহায়তা পাঠাল রাশিয়া

মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে ইরানের জন্য ৩১৩ টন ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী পাঠিয়েছে রাশিয়া। শুক্রবার (২৭ মার্চ) রাতে রাশিয়া টুডের (আরটি) এক প্রতিবেদনে শুক্রবার এই তথ্য জানানো হয়েছে।
জানা গেছে, এটি ইরানের জন্য রাশিয়ার পাঠানো চিকিৎসা সহায়তার দ্বিতীয় চালান। রেলপথে এই সহায়তা ইরানের সীমান্ত সংলগ্ন আজারবাইজানের শহর আস্তারায় পৌঁছানো হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর রুশ কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইরান সরকারের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের কাছে এসব সামগ্রী হস্তান্তর করেন।
এদিকে আজারবাইজানের ভেতর দিয়েই এর আগে রাশিয়া আরও একটি মানবিক সহায়তার চালান পাঠিয়েছে। আজারবাইজানের গণমাধ্যম জানিয়েছে, সে সময় সাতটি ট্রাকের একটি বহরে করে ১৪০ টনের বেশি সহায়তা সামগ্রী পরিবহন করা হয়।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই মানবিক সহায়তা কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশে। পুরো কার্যক্রমে আজারবাইজান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং সহায়তা পরিবহনে ট্রানজিট সুবিধা নিশ্চিত করেছে।
