লাতিন আমেরিকা

আরও দুই মিত্র হারালেন মাদুরো, লাতিনে ভেনেজুয়েলার পাশে এখন কারা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। ছবি: এএফপি
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। ছবি: এএফপি

এই সপ্তাহেই আরও একা হয়ে পড়েছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। বিদেশে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ দুই মিত্র শক্তির একটি হন্ডুরাসে এবং আরেকটি সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাইন্সের জাতীয় নির্বাচনে হেরে গেছে। এই হারের খবর এমন এক সময়ে এল, যখন ক্যারিবিয়ান সাগরের ভেনেজুয়েলা উপকূলে বড় ধরনের নৌ-সমাবেশ ঘটিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে দুই মিত্র হারানোর ঘটনা মাদুরোর ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মঙ্গলবার (২ নভেম্বর) সিএনএন জানিয়েছে, হন্ডুরাসে বিগত বছরগুলোতে ক্ষমতায় ছিল মাদুরোকে সমর্থন দিয়ে আসা ‘লিবার্টি অ্যান্ড রিফাউন্ডেশন পার্টি’। কিন্তু গত রোববার দেশটিতে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বামপন্থী ওই দলটির প্রার্থী রিক্সি মোনকাদা তৃতীয় হয়েছেন। ফলাফল এখনো স্পষ্ট না হলেও এখন দেশটির দুই ডানপন্থী প্রার্থী সালভাদর নাসরালা ও নাস্রি আসফুরা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, নির্বাচনের আগে এই দুজনই ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার অঙ্গীকার করেছিলেন। এ ছাড়া আসফুরাকে গত সপ্তাহেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থন দিয়েছিলেন।

এদিকে সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাইন্সে প্রায় ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকা মাদুরোর অকৃত্রিম মিত্র প্রধানমন্ত্রী রালফ গনসালভেস পরাজিত হয়েছেন। নতুন সরকার পরিচালনা করবে এবার মধ্য-ডানপন্থী গডউইন ফ্রাইডে। পার্লামেন্টে তিনি ১৫টি আসনের মধ্যে ১৪টিই নিশ্চিত করেছেন।

এই দুটি পরিবর্তন ছাড়াও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক ঝোঁক স্পষ্টভাবে বদলে গেছে। একসময় ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট হুগো চাভেজের রাজনৈতিক আদর্শ, নীতি ও আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনপ্রিয় মতবাদ ‘চাভিজমো’ এখন বহু দেশে অপ্রিয়। ব্রাজিল, চিলি, মেক্সিকো ও কলম্বিয়ার মতো বাম ঘরানার সরকারগুলোও হুগো চাভেজের উত্তরসূরি মাদুরোর সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছে। বিশেষ করে, ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের পর।

কঠিন আঞ্চলিক বাস্তবতা

লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই বাম ও ডান মতাদর্শের মধ্যে পালাবদল চলছে। কিন্তু ভেনেজুয়েলা এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। দেশটিতে বহু বছর ধরেই নির্দিষ্ট একটি দল শাসন করছে। হুগো চাভেজের মৃত্যুর পর এই দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখন তাঁরই শিষ্য নিকোলাস মাদুরো।

প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সীমান্ত ও মাদক পাচারের জটিল সম্পর্কের কারণে কলম্বিয়া সব সময়ই ভেনেজুয়েলার কাছ থেকে সতর্ক দূরত্বে থেকেছে। তবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো কলম্বিয়ার ক্ষমতায় এসে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করলেও সম্প্রতি তিনি মাদুরোকে ‘গণতন্ত্র সংকট’–এর জন্য দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন।

আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রেও একই চিত্র। নেস্তর ও ক্রিস্টিনা কির্শনারের যুগে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আর্জেন্টিনার। কিন্তু ২০১৫ সালে মাউরিসিও মাক্রি ক্ষমতায় আসার পরই সেই যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয়ে যায়। আর সর্বশেষ ২০২৩ সালে নির্বাচিত আর্জেন্টিনার নতুন প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেই ইতিমধ্যেই মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।

এ ছাড়া ইকুয়েডর, এল সালভাদর ও বলিভিয়াও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বামপন্থা থেকে ডানপন্থার দিকে সরে গেছে।

মাদুরোর পাশে এখন কারা

বর্তমানে মাদুরোর দৃশ্যমান প্রধান দুই মিত্র হলো—কিউবা ও নিকারাগুয়া।

কিউবা আনুষ্ঠানিকভাবে ভেনেজুয়েলাকে সমর্থন করলেও ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে দেশটির সামরিক সহায়তা দেওয়ার সামর্থ্য নেই।

নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগা মাঝে মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করলেও বাস্তবিক অর্থে ভেনেজুয়েলাকে তিনি কোনো সহযোগিতা করেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের চাপ ও মাদুরোর অবস্থান

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার’ এর অংশ হিসেবে ক্যারিবীয় অঞ্চলে ১৫ হাজার সেনা ও একাধিক যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রয়েছে। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও করেছেন।

তবে মাদুরো তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গিতে প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘হুমকি, অবরোধ, যুদ্ধ—কিছুই আমাদের ভেঙে দিতে পারেনি।’ গোপনে তিনি কূটনৈতিক আলোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন খবর জানা গেলেও তিনি আগেভাগে কোনো কার্ড প্রকাশ করতে নারাজ। তাঁর আশা—ওয়াশিংটন শেষ পর্যন্ত এই সংঘাত পরিস্থিতি থেকে পিছু হটবে, কারণ মার্কিন জনগণ বিদেশে কোনো সংঘাতে এখন আগ্রহী নয়।

বিষয়:

যুদ্ধভেনেজুয়েলাসংঘাতযুক্তরাষ্ট্র
চীন

প্রাচীন চীনা সমাজে বলি হতেন নারী-পুরুষ উভয়ই, তবে ভিন্ন কারণে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নারী সহচর সহ প্রাচীন শিমাও সমাজের কোনো উচ্চবিত্তের কবর। ছবি: দ্য ইনডিপেনডেন্ট
নারী সহচর সহ প্রাচীন শিমাও সমাজের কোনো উচ্চবিত্তের কবর। ছবি: দ্য ইনডিপেনডেন্ট

প্রাগৈতিহাসিক চীনে নারী ও পুরুষ—দুই লিঙ্গের মানুষকেই বলি দেওয়া হতো, তবে উদ্দেশ্য থাকত আলাদা। নতুন এক গবেষণায় প্রথমবারের মতো চীনে পুরুষদের গণকবরের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা ওই সমাজের লিঙ্গভিত্তিক বলি প্রথার বিষয়টিকে তুলে ধরেছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, চীনা বিজ্ঞান একাডেমির গবেষকেরা দেশটির উত্তর-পশ্চিম শানসি প্রদেশের শিমাও প্রত্নস্থানে প্রায় ৩,৮০০ থেকে ৪,৩০০ বছর আগের একটি সুগঠিত সমাজের সন্ধান পেয়েছেন। খনন করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, ওই সমাজের উচ্চবিত্তদের কবরগুলোতে প্রায়সময়ই তাদের নারী সহচরদের দাফন করা হয়েছে। সমাজে প্রচলিত রীতি মেনে ওই নারীদের বলি দেওয়া হয়েছিল। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, নারীদের বলি দেওয়ার প্রথা আগের ধারণার চেয়েও হাজার বছরের পুরোনো।

অন্যদিকে, গবেষকেরা প্রথমবারের মতো প্রাচীন ওই অঞ্চলটিতে পুরুষদেরও গণবলির চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এই বলিগুলো ছিল জনসম্মুখে আয়োজিত বৃহৎ আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেখানে একসঙ্গে বহু পুরুষকে বলি দেওয়া হতো। বিপরীতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কবরের সঙ্গে নারীদের বলি দেওয়ার ঘটনাটি ছিল ব্যক্তিগত মর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতীক।

শিমাও প্রত্নস্থানের বিস্তৃতি প্রায় ৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে। সেখানে খনন চালিয়ে এখন পর্যন্ত পাথরের দেয়াল, দুর্গাকৃতি স্থাপনা, হস্তশিল্প উৎপাদনকেন্দ্র ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন চিহ্ন পাওয়া গেছে। এসব নিদর্শন প্রমাণ করে, ওই সমাজটি ছিল পুরুষতান্ত্রিক এবং লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক রীতিনীতি কঠোরভাবে পালন করত।

গবেষকেরা মোট ১৬৯টি মানবদেহের ডিএনএ বিশ্লেষণ করেছেন। এতে দেখা যায়, শিমাওবাসীরা মূলত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বংশধর, যারা তাদের আগের সহস্রাব্দে এই অঞ্চলে বসবাস করতেন।

আবার শিমাও-এর পূর্ব ফটকের কাছে পাওয়া একটি গণকবর গবেষণাটি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা বদলে দিয়েছে। আগে মনে করা হয়েছিল, ওই কবরে বলি দেওয়া মানুষগুলোও নারী। কিন্তু ডিএনএ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সেখানে প্রতি ১০টি দেহের মধ্যে ৯টি দেহই ছিল পুরুষের।

এভাবে গবেষণাটিতে শিমাও সমাজের লিঙ্গভিত্তিক বলির একটি স্পষ্ট ধরন উঠে এসেছে। দেখা গেছে, পুরুষদের গণবলি দেওয়া হতো শিমাও-এর প্রবেশদ্বারে, আর নারীদের বলি দেওয়া হতো ওই সমাজের অভিজাতদের ব্যক্তিগত কবরের অংশ হিসেবে।

শিমাও সমাজের এই বলি-রীতি পরবর্তী কয়েক হাজার বছর পর, লৌহযুগের (৭৭০–২২১ খ্রিষ্টপূর্ব) চীনেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এ ছাড়া শিমাওবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের ধানচাষি জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ জেনেটিক সম্পর্কও পাওয়া গেছে, যা প্রাচীন কৃষিনির্ভর ও পশুপালনকারী সমাজগুলোর মধ্যে বিস্তৃত যোগাযোগের ইঙ্গিত দেয়।

গবেষকেরা আশা করছেন, ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানে পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন রাষ্ট্রগঠনের উৎস সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলবে।

বিষয়:

চীনগণকবরনারীপুরুষ
পাকিস্তান

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ৫০
ইমরান খান ও তাঁর বোন ড. উজমা খান। ছবি: সংগৃহীত
ইমরান খান ও তাঁর বোন ড. উজমা খান। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জীবিত ও সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছে ডন নিউজ। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর বোন ড. উজমা খানমের সঙ্গে আদিয়ালা জেলেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পরিবারের সদস্যদের দেখা করতে না দেওয়ায় এবং স্বাস্থ্যের বিষয়ে সরকার কোনো স্পষ্ট তথ্য না দেওয়ায় দেশজুড়ে গুঞ্জন ও উদ্বেগ বাড়ছিল।

ইমরান খানের এমন কিছু ঘটেছে, যা পরিবর্তন করা যাচ্ছে না—ছেলেদের আশঙ্কাইমরান খানের এমন কিছু ঘটেছে, যা পরিবর্তন করা যাচ্ছে না—ছেলেদের আশঙ্কা

গত মাসে ইমরান খানের তিন বোন—নুরিন নিয়াজি, আলীমা খান এবং উজমা খান অভিযোগ করেন, ভাইয়ের খোঁজ নিতে গেলে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। এরপর থেকেই ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে জল্পনা আরও তীব্র হয়।

এদিকে ইমরানের দুই ছেলেও মন্তব্য করেন, কারাগার কর্তৃপক্ষ ‘অপরিবর্তনীয় কিছু’ গোপন করার চেষ্টা করছে। রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ছেলে কাসিম খান জানান, আদালত থেকে কারাবন্দী ইমরান খানের সঙ্গে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্দেশ থাকার পরও কাউকে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল না। এমনকি ইমরান খানের ব্যক্তিগত চিকিৎসককেও জেলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

জানা যায়, পরিবার বা নিজের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) নেতাদের সঙ্গে প্রায় টানা ২৫ দিন ধরে কোনো সাক্ষাৎ হয়নি ইমরান খানের। এর ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর মৃত্যু নিয়ে গুজব ছড়ায়। ধারণা করা হচ্ছিল—মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ হতে পারে, এমন ভয়েই কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গোপন করে যাচ্ছে।

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেলইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ইমরান খানের সমর্থকদের আন্দোলন ইতিমধ্যেই ইসলামাবাদ এবং রাওয়ালপিন্ডিতে জোরালো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দুই শহরের প্রশাসন গণজমায়েত নিষিদ্ধের আদেশ জারি করেছে। তারপরও মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ইসলামাবাদ হাই কোর্টের সামনে ইমরান খানের সমর্থকেরা বিক্ষোভে নামে।

গত রোববার (৩০ নভেম্বর) পিটিআই–এর সিনেটর খুররম জিশান অভিযোগ করেন, ইমরান খানকে দেশ ছাড়ার চাপ দিতে জেলেই তাঁকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়েছে। তাঁর দাবি, ইমরানের জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে সরকার তাঁর কোনো ছবি বা ভিডিও প্রকাশ করছে না।

১৯৯২ সালের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ইমরান খান বর্তমানে ৭২ বছর বয়সী। ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে তিনি কারাগারে আছেন। তাঁর মৃত্যুর গুজব প্রথম ছড়াতে শুরু করে আফগানিস্তানের কিছু সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকে। পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক সম্প্রতি সীমান্ত বিরোধ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

ইমরান খানের মৃত্যুর গুজব, দেখা করতে গিয়ে হামলার শিকার তিন বোনইমরান খানের মৃত্যুর গুজব, দেখা করতে গিয়ে হামলার শিকার তিন বোন

বিষয়:

পাকিস্তানকারাবন্দীইমরান খানকারাগারপাঠকের আগ্রহ
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

নিউইয়র্কে শ্রম আইন লঙ্ঘন: ৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার জরিমানা দিচ্ছে স্টারবাকস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টিরও বেশি শহরে স্টারবাকস কর্মীদের ধর্মঘট চলছে। ছবি: এএফপি
যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টিরও বেশি শহরে স্টারবাকস কর্মীদের ধর্মঘট চলছে। ছবি: এএফপি

দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মঘট করছে বিশ্বখ্যাত কফি চেইন স্টারবাকসের কর্মীরা। ধর্মঘটে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টিরও বেশি শহর থেকে স্টারবাকস কর্মীরা যোগ দিয়েছেন। এরইমধ্যে নিউইয়র্কে মিলল সাফল্য। কর্মীদের ৩ কোটি ৫০ লাখ ডলারের ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে কফিবিক্রেতা কোম্পানিটি।

স্টারবাকসের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ছিল, প্রতিষ্ঠানটি কর্মীদের সময়সূচি নির্ধারণ করেনি এবং অযৌক্তিকভাবে কর্মঘণ্টা বাড়িয়েছে-কমিয়েছে।

সিটি কর্মকর্তারা জানান, ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত স্টারবাকসে ১৫ হাজারের বেশি খণ্ডকালীন কর্মী কাজ করেছেন, যাদের প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহের জন্য ৫০ ডলার করে পাবেন।

নিউইয়র্ক সিটির কনজিউমার অ্যান্ড ওয়ার্কার প্রটেকশন ডিপার্টমেন্টের কমিশনার ভিল্ডা ভেরা মায়ুগা জানান, নগর আইনে বলা আছে, কর্মীদের পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দেশিত সময়সূচি দিতে হবে। কিন্তু স্টারবাকস সে আইন লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল সোমবার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সমঝোতা করে স্টারবাকস।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে কর্মপরিবেশ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়া কফি চেইনটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা রিটেইল খাতে সেরা কর্মপরিবেশ তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং কার্যক্রম যেন সব ধরনের আইন মেনে চলে তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি কফিহাউসের কর্মীসংখ্যা ও প্রশিক্ষণ বাড়াতে ৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে বলে জানায় তারা।

২০২২ সালে কিছু কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে স্টারবাকসের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেন নিউইয়র্ক সিটির কর্মকর্তারা। পরবর্তীতে শহরের সবগুলো স্টারবাকস শাখায় তদন্ত করা হয়।

এক বিবৃতিতে শহরের ওয়ার্কার প্রটেকশন ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, তারা স্টারবাকসে ‘ব্যবস্থাগত লঙ্ঘনের ধারাবাহিকতা’ খুঁজে পেয়েছে। কর্মকর্তারা বলেন, ২০২১ সালের পর থেকে স্টারবাকস সিটির ‘ফেয়ার ওয়ার্কউইক আইন’ পাঁচ লাখ বারেরও বেশি লঙ্ঘন করেছে।

স্টারবাকসের এই আর্থিক সমঝোতাকে তারা নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শ্রমিক সুরক্ষা নিষ্পত্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

শত শত ক্যাফে বন্ধ করছে স্টারবাকস, বড় ছাঁটাইয়ের ঘোষণাশত শত ক্যাফে বন্ধ করছে স্টারবাকস, বড় ছাঁটাইয়ের ঘোষণা

মায়ুগা এক বিবৃতিতে বলেন, ‘সব কর্মী মর্যাদার সঙ্গে আচরণ পাওয়ার অধিকারী। স্টারবাকসের মতো বহু–বিলিয়ন ডলারের কোম্পানি যখন নিয়মিতভাবে কর্মীদের অধিকার লঙ্ঘন করে, তখন আমাদের প্রতিবেশীদের পাশে দাঁড়াতে পারায় আমরা গর্বিত।’

সমঝোতার শর্ত অনুযায়ী, স্টারবাকসকে এখন থেকে শহরের শ্রমিক সুরক্ষা আইন কঠোরভাবে মানতে হবে। এসব আইনে ফাস্টফুড খাতের নিয়োগদাতাদের কর্মীদের নিয়মিত সময়সূচি দেওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত শিফটে কাজের সুযোগ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এদিকে স্টারবাকস দাবি করছে, নিউইয়র্কের শ্রমিক সুরক্ষা আইনগুলো জটিল। এ প্রসঙ্গে কফি চেইনটি বলছে, ‘আমরা আইনের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করি এবং তা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এর জটিলতা বাস্তব জীবনে নানা চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

স্টারবাকস আরও জানায়, নিউইয়র্ক সিটির কর্মীদের যে অর্থ দেওয়া হবে, তা আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে; এটি বকেয়া মজুরি নয়।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস এই সমঝোতাকে ‘ঐতিহাসিক নিষ্পত্তি’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এটি পরিশ্রমী নিউইয়র্কবাসীর পকেটে আবারও কোটি কোটি ডলার ফিরিয়ে দেবে এবং প্রত্যেক নিউইয়র্কবাসীর নির্ভরযোগ্য কর্মসূচি, পূর্ণ কর্মঘণ্টা এবং মৌলিক মর্যাদার অধিকারকে আরও দৃঢ় করবে।’

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোম্পানির সমঝোতার ঘোষণা দেওয়ার পর সোমবার এক বিবৃতিতে ইউনিয়নের বারিস্টা কাই ফ্রিটজ বলেন, ‘যখন এই কোম্পানি আমাদের কর্মঘণ্টা কমায়, কর্মী সংকট তৈরি করে এবং আমাদের ইউনিয়ন ভাঙার চেষ্টা করে, তখন আমাদের কাজ করা এবং ক্রেতাদের জন্য ভালো অভিজ্ঞতা তৈরি করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।’

স্টারবাকস কফির কাপেও ঢুকে গেছে রাজনীতিস্টারবাকস কফির কাপেও ঢুকে গেছে রাজনীতি

স্টারবাকস ওয়ার্কার্স ইউনাইটেড জানায়, কর্মীদের এই ধর্মঘট এখনো চলছে। ৮৫টি শহরের ১২০ টির বেশি স্টোরে চলছে এই ধর্মঘট। ওয়ার্কার্স ইউনাইটেডের আন্তর্জাতিক সভাপতি লিন ফক্স সোমবার এক বিবৃতিতে বলেন, নিউইয়র্ক সিটি ও তার বাইরেও হাজারো কর্মী ধর্মঘটে রয়েছেন। তাঁদের দাবি, একটি ন্যায্য ইউনিয়ন চুক্তি যেখানে চাকরির সুরক্ষা, উন্নত কর্মীসংখ্যা এবং অধিক বেতনের বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হবে।

ফক্স আরও বলেন, ‘অনেক দিন ধরে স্টারবাকস যেন দায়মুক্তির সুযোগ খুঁজছে। সময়সূচি নিয়ে ছলচাতুরি করছে, কর্মীদের অবমাননা করছে এবং আইনি সুরক্ষাগুলোকে উপেক্ষা করছে।’

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভোক্তা বর্জন, নতুন প্রতিযোগীদের উত্থান ও উচ্চমূল্য নিয়ে গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে চাপের মুখে আছে স্টারবাকস। একই সময়ে প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্ব পর্যায়েও দেখা দিয়েছে অস্থিরতা।

যদিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাহী ব্রায়ান নিকোল। অক্টোবরে স্টারবাকস জানিয়েছে, এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে খোলা থাকা বৈশ্বিক স্টোরগুলোতে তাদের বিক্রি ১ শতাংশ বেড়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি স্থির ছিল অর্থাৎ কোনো প্রবৃদ্ধি হয়নি।

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্রআইননিউইয়র্কজোহরান মামদানি
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ট্রাম্পের এমআরআই পরীক্ষার রিপোর্টে যা আছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: দ্য গার্ডিয়ান
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: দ্য গার্ডিয়ান

গত অক্টোবরে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (এমআরআই) করানো হয়েছিল। সে সময় এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল যে সাধারণ রোগী বা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে এমআরআই করানো হয় না, তাহলে কি ট্রাম্পের বড় কোনো রোগ হয়েছে কি না। সে সময় এ নিয়ে ট্রাম্প বা হোয়াইট হাউস কোনো তথ্য প্রকাশ না করলেও গত রোববার ট্রাম্প নিজেই বলেন, এমআরআই-এর তথ্য প্রকাশ করতে চান। রেজাল্ট ভালো এসেছে বলেও জানান।

এরপর গতকাল সোমবার হোয়াইট হাউসের চিকিৎসক ক্যাপ্টেন শন বার্বাবেলা ওই এমআরআই-এর ফলাফল প্রকাশ করেন। তিনি জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং চমৎকার।

বার্বাবেলা একটি স্মারকলিপিতে বলেন, ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্পের হৃদরোগ ও উদরসংক্রান্ত উন্নত ইমেজিং পরীক্ষার ফলাফল ‘সম্পূর্ণ স্বাভাবিক’ এসেছে। গত অক্টোবরে শারীরিক পরীক্ষার সময় এই এমআরআই করিয়েছিলেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের বয়স ও স্বাস্থ্য নিয়ে ডেমোক্রেটদের দিক থেকে ক্রমাগত উদ্বেগ ও প্রশ্ন আসতে থাকায় এই এমআরআই-এর ফল প্রকাশ করা হয়।

স্মারকলিপিতে বার্বাবেলা লেখেন, প্রেসিডেন্টের ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত করার মতো কোনো সংকীর্ণতা বা ট্রাম্পের হৃৎপিণ্ড বা প্রধান রক্তনালীগুলোর কোনো অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়নি। ট্রাম্পের কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম চমৎকারভাবে কাজ করছে বলে জানান তিনি।

মার্কিন নেভির জরুরি চিকিৎসক হিসেবে ইরাক ও আফগানিস্তানে দায়িত্ব পালন করা এই চিকিৎসক বলেন, ট্রাম্পের উদরসংক্রান্ত ইমেজিং পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়েছে সবকিছু ঠিকঠাক এবং কোনো তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা নেই।

আমার মাথায় সমস্যা নেই, বিশ্বাস না হলে এমআরআই রিপোর্ট দেখাব—সাংবাদিকদের ট্রাম্পআমার মাথায় সমস্যা নেই, বিশ্বাস না হলে এমআরআই রিপোর্ট দেখাব—সাংবাদিকদের ট্রাম্প

এই স্ক্যানকে ট্রাম্পের বয়সের কারও ‘শারীরিক পরীক্ষার’ জন্য মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলে উল্লেখ করেছেন চিকিৎসক।

গতকাল রোববার ফ্লোরিডা থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেরার পথে এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, ‘এমআরআই ফলাফল প্রকাশ করার বিষয়টি আমার কাছে ঠিক লাগছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা যদি চান, তবে আমি তা প্রকাশ করব। এমআরআইয়ের রেজাল্ট ভালো এসেছে।’

এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, ‘শরীরের কোন অংশের এমআরআই করিয়েছিলেন?’ ট্রাম্প উত্তর দেন, ‘আমার কোনো ধারণা নেই। এটি কেবল একটি এমআরআই ছিল। তবে এটি মস্তিষ্ক ছিল না।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার মাথায় সমস্যা নেই। আমি সুস্থ আছি।’

গত অক্টোবরে ‘বার্ষিক নিয়মিত পরীক্ষার’ অংশ হিসেবে ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে এমআরআই করিয়েছিলেন ট্রাম্প। তখন তিনি বলেছিলেন, এমআরআই ঠিকঠাকমতো হয়েছে।

স্মারকলিপিতে বার্বাবেলা বলেন, এমআরআইয়ের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিরোধমূলক—সমস্যা দ্রুত শনাক্ত করা, সামগ্রিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদী জীবনীশক্তি ও কার্যক্ষমতা বজায় রাখা।

গতকাল সোমবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বার্বাবেলার স্মারকলিপি পাঠ করেন। লেভিট বলেন, ‘স্বচ্ছতার প্রচেষ্টায় এটি যথেষ্ট বিশদ তথ্য। প্রেসিডেন্ট গত রাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আমরা আজ তা সরবরাহ করেছি।’

ট্রাম্পের হাতে কালশিটে, এক পা ফোলা, শিরার রোগে আক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টট্রাম্পের হাতে কালশিটে, এক পা ফোলা, শিরার রোগে আক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট

তবে এমআরআই প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার জন্য ‘সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড নয়’ বলে জানান ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া সান ফ্রান্সিসকোর জেরিয়াট্রিক্স বিশেষজ্ঞ ড. কার্লা পেরিসিনোট্টো। তিনি বলেন, এটির বয়সভিত্তিক স্ট্যান্ডার্ডের পরীক্ষাগুলোর মধ্যে পড়ে না।

একইভাবে, নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ফেইনবার্গ স্কুল অব মেডিসিনের সাধারণ অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা প্রধান ড. জেফ্রি এ. লিন্ডার বলেন, স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে এমআরআই করা হয়েছে নাকি সিটি স্ক্যান, ফলে ঠিক কি পরীক্ষা করা হয়েছে তা জানা কঠিন।

লিন্ডার বলেন, এমআরআই হোক বা সিটি স্ক্যান, সাধারণ রোগীদের বা কোনো উপসর্গ নেই এমন রোগীদের এসব পরীক্ষায় উৎসাহিত করা হয় না, কারণ সুবিধার তুলনায় সম্ভাব্য ঝুঁকি বেশি।

ট্রাম্পের প্রায়ই কিছু সমস্যা দেখা গেছে, যার মধ্যে রয়েছে ফুলে যাওয়া গোড়ালি এবং ডান হাতে কালশিটে দাগ। এমনকি বৈঠকের সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেও দেখা গেছে।

গত জুলাইতে হোয়াইট হাউস জানিয়েছিল, তাঁর ক্রনিক ভেনাস ইনসাফিসিয়েন্সি নির্ণয় করা হয়েছে, যা একটি শিরার রোগ এবং এর ফলে পায়ের ফোলা দেখা দিতে পারে।

বিষয়:

প্রেসিডেন্টডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রস্বাস্থ্য
