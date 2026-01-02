Ajker Patrika
লাতিন আমেরিকা

উত্তেজনার মধ্যেই কয়েক মার্কিন নাগরিককে আটক করল ভেনেজুয়েলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। ছবি: সিএনএন
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। ছবি: সিএনএন

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনা বাড়ার প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অন্তত পাঁচজন মার্কিন নাগরিককে আটক করেছে ভেনেজুয়েলার নিরাপত্তা বাহিনী। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একজন মার্কিন কর্মকর্তা সিএনএনকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আটক ব্যক্তিদের প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন কর্মকর্তারা এখনো তদন্ত করে দেখছেন, আটক মার্কিন নাগরিকেরা ভেনেজুয়েলায় কী উদ্দেশে অবস্থান করছিলেন এবং আটক হওয়ার সময় তাঁরা কী করছিলেন। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ধারণা, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দর কষাকষির কৌশল হিসেবে এসব আটককে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মাদুরোর ওপর মার্কিন চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই আটক অভিযান জোরদার হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই চাপের মধ্যে রয়েছে ভেনেজুয়েলার কথিত মাদক পরিবহনকারী নৌযানে মার্কিন হামলা, একটি বন্দরে সিআইএ পরিচালিত ড্রোন হামলা এবং দেশটির তেল রপ্তানির ওপর কার্যত অবরোধ। মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, এই কৌশল অনেকটা রাশিয়ার মতো, যারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টানাপোড়েনের সময় নিজেদের ভূখণ্ডে মার্কিন নাগরিকদের আটক করে কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

ভেনেজুয়েলায় আটক মার্কিন নাগরিকদের বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। এই বিষয়ে মন্তব্যের জন্য সিএনএন-এর পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে একাধিকবার অনুরোধ জানানো হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। একইভাবে হোয়াইট হাউসও তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি। তবে বিগত কয়েক মাস ধরেই ট্রাম্প প্রশাসন মাদুরোকে অবৈধ নেতা ও ‘মাদক-পাচারকারী’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে আসছে।

গত ডিসেম্বরেই মাদুরোর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুই দফায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে তাঁর তিন ভাতিজা, শ্যালিকা ও আরও কয়েকজন আত্মীয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই মাসে ভেনেজুয়েলার একটি বন্দরে প্রথমবারের মতো স্থলভিত্তিক লক্ষ্যবস্তুতে মার্কিন ড্রোন হামলার ঘটনাও ঘটে।

এদিকে বন্দরে হামলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মাদুরো দাবি করেন, ভেনেজুয়েলার জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেশটির সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ভিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমাদের জনগণ নিরাপদ ও শান্তিতে আছে।’

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্যমতে, ভেনেজুয়েলায় বর্তমানে শত শত রাজনৈতিক বন্দী রয়েছেন। দেশটিতে ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের পর অনেককে আটক করা হয়। বৃহস্পতিবার দেশটির একটি কারাগার থেকে কয়েক ডজন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলেও, তাঁদের মধ্যে কোনো মার্কিন নাগরিক নেই বলে জানিয়েছেন ফরো পেনাল-এর প্রধান আলফ্রেদো রোমেরো।

বিষয়:

যুদ্ধভেনেজুয়েলাডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

গ্যাস-সংকট: এবার ভোক্তার পকেট কাটছেন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা

গ্যাস-সংকট: এবার ভোক্তার পকেট কাটছেন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

সম্পর্কিত

ইমরান খানকে গ্রেপ্তারের পর বিক্ষোভে উসকানি, পাকিস্তানে ৮ সাংবাদিকের যাবজ্জীবন

ইমরান খানকে গ্রেপ্তারের পর বিক্ষোভে উসকানি, পাকিস্তানে ৮ সাংবাদিকের যাবজ্জীবন

উত্তেজনার মধ্যেই কয়েক মার্কিন নাগরিককে আটক করল ভেনেজুয়েলা

উত্তেজনার মধ্যেই কয়েক মার্কিন নাগরিককে আটক করল ভেনেজুয়েলা

নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যিশুর সদ্য আঁকা ছবি ২৭ লাখ ডলারে বেচলেন ট্রাম্প

নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যিশুর সদ্য আঁকা ছবি ২৭ লাখ ডলারে বেচলেন ট্রাম্প

ভারতের ইন্দোরে দূষিত পানি পানে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ২০০

ভারতের ইন্দোরে দূষিত পানি পানে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ২০০