মোদির ‘মডেল রাজ্যে’ অর্ধেকের বেশি শিশু রক্তশূন্যতায় ভুগছে: জরিপ
ভারতের গুজরাট রাজ্যে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী প্রায় প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে দুজন (৬৬.২ শতাংশ) এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী অর্ধেকেরও বেশি শিশু (৫৬.৫ শতাংশ) রক্তশূন্যতায় (অ্যানিমিয়া) ভুগছে। ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ’ (আইসিএমআর)-এর সাম্প্রতিক এক জাতীয় জরিপে এই উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে।
এই পরিসংখ্যান সামনে আসার পর ‘মডেল রাজ্য’ হিসেবে গুজরাটের প্রচারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশ।
আইসিএমআর-এর অধীনস্থ ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশন’ ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতের ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২ লক্ষাধিক মানুষের ওপর ‘সম্পদ’ (SAMPADA) শীর্ষক এই জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে ১ লাখ ৭০ হাজারের বেশি মানুষের রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
জরিপের তথ্য অনুযায়ী, গুজরাটে রক্তশূন্যতার হার:
১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরী: ৬১.৪ শতাংশ
২০ থেকে ৫৯ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক নারী: ৬৩.৮ শতাংশ
১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী প্রজননক্ষম নারী: ৬৬.২ শতাংশ
১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশু: ৫৬.৫ শতাংশ (যা ভারতের সব রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ)
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি শেয়ার করে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ লিখেছেন, নারী ও কিশোরীদের রক্তশূন্যতার দিক থেকে কেবল ছত্তিশগড়ের পরিস্থিতি গুজরাটের চেয়ে খারাপ।
দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কেরালার সঙ্গে তুলনা টেনে জয়রাম রমেশ উল্লেখ করেন, কেরালায় কিশোরী (২১.৪ %), প্রাপ্তবয়স্ক নারী (২৮ %) এবং প্রজননক্ষম নারীদের (২৯.১ %) মধ্যে রক্তশূন্যতার হার গুজরাটের তুলনায় অনেক কম। এ ছাড়া ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে গুজরাটে রক্তশূন্যতার হার দেশে সর্বোচ্চ (৫৬.৫ %) হলেও কেরালায় তা সর্বনিম্ন (১৪.৫ %)।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজ রাজ্য গুজরাটকে ‘মডেল রাজ্য’ হিসেবে তুলে ধরার সমালোচনা করে জয়রাম রমেশ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়টিও ইঙ্গিত করে প্রশ্ন তোলেন।
প্রতিবেদনটি প্রকাশের সময় ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জরিপে শনাক্ত হওয়া রক্তশূন্যতার অধিকাংশ ঘটনাই ‘মৃদু’ পর্যায়ের। মন্ত্রণালয়ের দাবি, দেশজুড়ে প্রায় সব বয়সীর ক্ষেত্রেই ‘গুরুতর’ রক্তশূন্যতায় আক্রান্তের হার ২ শতাংশের নিচে রয়েছে।
গুজরাটে শিশু অপুষ্টির পূর্ববর্তী চিত্র
রক্তশূন্যতার এই তথ্যের পাশাপাশি চলতি বছরের মার্চ মাসে গুজরাট রাজ্য সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যানেও শিশু অপুষ্টির ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছিল।
বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে কংগ্রেস বিধায়কদের প্রশ্নের জবাবে রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী মনীষা ভকিল জানিয়েছিলেন, ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের ৩৪টি জেলার মধ্যে ২০টি জেলায় ২ লাখ ৫ হাজার শিশুকে অপুষ্টিতে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই শিশুদের মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৬৯ হাজার শিশু ‘কম ওজনের’ এবং ৩৬ হাজার ৮০৫ জন ‘গুরুতর কম ওজনের’ শ্রেণিভুক্ত। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের বড় অংশই রাজ্যের আদিবাসী ও গ্রামীণ জেলাগুলোর বাসিন্দা। এর মধ্যে পঞ্চমহল জেলায় সর্বোচ্চ ২০ হাজার ৭৬২টি, বনাসকাঁথায় ১৯ হাজার ৩৯১টি এবং খেদা জেলায় ১৮ হাজার ৫৯০টি অপুষ্টিতে ভোগা শিশু শনাক্ত হয়েছে।