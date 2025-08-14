কাশ্মীরে ক্লাউডবার্স্টে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৬, নিখোঁজ বহু

কলকাতা প্রতিনিধি
কাশ্মীরের কিসতওয়ার জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম চশোতি আজ পরিণত হয়েছে এক ভয়াবহ মৃত্যুকূপে। দুপুরের পর হঠাৎ করেই ঘটে যায় প্রবল ক্লাউডবার্স্ট। মুহূর্তের মধ্যেই পাহাড়ি ঝরনাগুলো দানবীয় রূপে নেমে আসে গ্রাম ও তার আশপাশে। জল, কাদা, পাথর মিশে তৈরি হয় এক অপ্রতিরোধ্য ধ্বংস স্রোত।
সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা এখনো চূড়ান্ত নয়—কোথাও বলা হচ্ছে অন্তত ৩৮ জন, আবার কিছু সূত্র বলছে সংখ্যা ৪৬ ছাড়িয়ে যেতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, আরও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছে, যাদের অনেকেই হয়তো ভেসে গিয়ে তলিয়ে গেছে নদী বা ধ্বংসস্তূপে। নিহতদের মধ্যে দুজন সিআইএসএফ কর্মীও রয়েছেন।
ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিশ ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা উদ্ধারকাজে রাতভর অভিযান চালাচ্ছেন। আহতদের দ্রুত এয়ারলিফট করে পাঠানো হচ্ছে অ্যাথোলি ও কিসতওয়ারের হাসপাতালে, যেখানে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট প্রস্তুত রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসন প্যাড্ডারে কন্ট্রোল রুম ও হেল্পলাইন চালু করেছে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায় এবং নিখোঁজদের খোঁজ পাওয়া সহজ হয়।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইট করে শোক প্রকাশ করেছেন এবং উদ্ধার তৎপরতায় প্রয়োজনীয় সব সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।
এদিকে এই দুর্যোগের কারণে স্বাধীনতা দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চা-সংবর্ধনা বাতিল করা হয়েছে। শুধু আনুষ্ঠানিক ভাষণ ও পতাকা উত্তোলনের মতো প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানই হবে। উত্তর ভারতের বর্ষাকালীন দুর্যোগ পরিস্থিতি এই ঘটনায় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—একদিকে হিমাচল, অপর দিকে জম্মু-কাশ্মীরজুড়ে প্রবল বর্ষণ ও ধস মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। কিসতওয়ারের এই বিপর্যয় আজ জাতীয় শোকের আবহে পরিণত হয়েছে।
