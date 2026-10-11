ইন্ডিগোর ফ্লাইটে পাওয়ার ব্যাংক থেকে আগুন, হায়দরাবাদে জরুরি অবতরণ

ফ্লাইট চলাকালে যাত্রীদের ব্যবহৃত পাওয়ার ব্যাংক থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়েছে ভারতের বেসরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর একটি উড়োজাহাজ। দিল্লি থেকে চেন্নাইগামী ইন্ডিগোর ওই ফ্লাইটটিতে ওভারহেড লাগেজ কম্পার্টমেন্টে থাকা একটি পাওয়ার ব্যাংকে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। এর পর ফ্লাইটটি দ্রুত গতিপথ পরিবর্তন করে হায়দরাবাদে নিরাপদে জরুরি অবতরণ করেছে।
এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, রোববার (১১ অক্টোবর) এই আকস্মিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। চলন্ত অবস্থায় বিমানের ভেতর হঠাৎ ধোঁয়া ও আগুন দেখতে পেয়ে যাত্রীদের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, যাত্রীরা নিজেদের লাগেজ ও ব্যাগ দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। তবে দ্রুত তৎপর হয়ে কেবিন ক্রুরা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কোনো যাত্রীর ব্যাগে থাকা লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির ওই পাওয়ার ব্যাংকটি অতিরিক্ত গরম হয়ে বিস্ফোরিত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাইলট দ্রুত বিমানটিকে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করান।
ইন্ডিগোর তথ্য অনুযায়ী, বিমানের সব যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অক্ষত রয়েছেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর বিমানটিতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পরীক্ষা ও তল্লাশি চালানো হয়েছে।
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