খালেদা জিয়ায় অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন মোদি, দিতে চাইলেন যে কোনো ধরনের সহযোগিতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অবনতিশীল শারীরিক অবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার (১ ডিসেম্বর) তিনি জানিয়েছেন, খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত নয়া দিল্লি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে মোদি লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবর শুনে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বহু বছর ধরে বাংলাদেশের জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা ও শুভকামনা রইল। ভারত প্রয়োজন হলে যে কোনো ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।’
এর কয়েক ঘণ্টা আগে বিএনপির শীর্ষ নেতারা জানান, ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে নেওয়া হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর বুকে ইনফেকশন ও জটিল শারীরিক অবস্থার কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুস—উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা বাড়তে থাকায় চার দিন পর তাঁকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিশ্চিত করেছেন, খালেদা জিয়া এখনো সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। ফখরুল বলেন, ‘তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। দেশবাসী তাঁর জন্য দোয়া করছে। ডাক্তারেরাও সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন।’
খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে লিভার, কিডনি, ডায়াবেটিস, আর্থরাইটিস এবং চক্ষু-সংক্রান্ত নানা সমস্যা ভুগছিলেন। চলতি বছরই তিনি লন্ডনে চার মাস চিকিৎসা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, অক্টোবরে তিনি যে এমআরআই করিয়েছিলেন, সে রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত অক্টোবরে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে তিনি এমআরআই করিয়েছিলেন।
গতকাল রোববার ফ্লোরিডা থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেরার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আপনারা যদি চান, তবে আমি তা প্রকাশ করব।’ তিনি আরও বলেন, এমআরআইয়ের রেজাল্ট ‘ভালো’ এসেছে।
তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, শরীরের ঠিক কোন অংশে এমআরআই করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে ‘কোনো ধারণা নেই’ তাঁর। মস্তিষ্কের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘এটা মস্তিষ্কের ছিল না, কারণ, এটা নিয়ে আমি একটা পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং তাতে আমি প্রথম হয়েছিলাম।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার মাথায় সমস্যা নেই। আমি সুস্থ আছি।’
এদিকে, ট্রাম্প অক্টোবরে তাঁর শারীরিক পরীক্ষার সময় কেন এমআরআই করিয়েছিলেন বা শরীরের কোন অংশে স্ক্যান করা হয়েছিল, সে বিষয়ে হোয়াইট হাউস বিস্তারিত জানাতে রাজি হয়নি।
প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট শুধু এতটুকু বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ‘নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার অংশ হিসেবে’ ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে এমআরআই করিয়েছিলেন। তিনি আরও জানান, পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়—প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাস্থ্য ভালো আছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে জরুরি হোয়াইট হাউসে একটি বৈঠক ডেকেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সময় অনুযায়ী সোমবার রাতে (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার সকাল) ওভাল অফিসে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ভেনেজুয়েলার ওপর মার্কিন প্রশাসনের চাপ বাড়ানোর অংশ হিসেবে এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সূত্রের বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে, বৈঠকে ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও জাতীয় নিরাপত্তা দলের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুজি ওয়াইলস এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার।
সম্প্রতি ক্যারিবিয়ান সাগরের ভেনেজুয়েলা উপকূলে মাদকবাহী নৌযান লক্ষ্য করে মার্কিন হামলা ও সামরিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার’ নামে পরিচিত একটি সামরিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ১৫ হাজার সৈন্য ও এক ডজনের বেশি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করেছে। পাশাপাশি ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, ভেনেজুয়েলার মাদক পাচার রোধে সমুদ্রের পাশাপাশি স্থলপথেও খুব শিগগিরই অভিযান চালানো হবে।
সম্প্রতি ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি সতর্কবার্তা জারি করে এয়ারলাইন, পাইলট এবং অপরাধচক্রগুলোকে ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এই ঘোষণা থেকে অতিরিক্ত কোনো অর্থ উদ্ধার করার প্রয়োজন নেই।
ট্রাম্প আরও জানান, তিনি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তবে কী কথা হয়েছে সেই সম্পর্কে কোনো তথ্য দেননি। ইতিমধ্যে মাদুরো ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একটি বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কর্মকর্তাদের দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে ভেনেজুয়েলার ভেতরে সামরিক অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আরও শক্তিশালী আইনি ভিত্তি তৈরি হবে।
এদিকে সমুদ্রপথে মাদক বহন করছে এমন সন্দেহে বেশ কিছু নৌযানে মার্কিন হামলা চালানোকে ঘিরে দেশব্যাপী তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, একটি নৌযানে প্রথম হামলায় সবাই নিহত না হওয়ায় পরবর্তী হামলায় পানিতে থাকা জীবিতদের লক্ষ্য করেও আঘাত হানা হয়। এই ধরনের হামলাগুলোতে এখন পর্যন্ত ৮০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছে বলে জানা গেছে।
মার্কিন সিনেটর অ্যাঙ্গাস কিং সিএনএনকে বলেছেন, অভিযোগগুলো সত্য হলে তা সরাসরি যুদ্ধাপরাধ এবং হত্যাকাণ্ড। তিনি জানান, কংগ্রেস এই ঘটনায় জড়িত সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং নির্দেশনা কোথা থেকে এসেছে তা খতিয়ে দেখবে।
ইউক্রেন যুদ্ধের ইতি টানতে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এখন এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) ফ্লোরিডার শেল বে প্রাইভেট ক্লাবে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিরা মুখোমুখি বসেছিলেন ‘কঠিন কিন্তু গঠনমূলক’ এক আলোচনায়। সোমবার একটি সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, আলোচনার টেবিলে ছিল ইউক্রেনের ঐতিহ্যবাহী একটি স্যুপ। এটি ছিল মূলত এক ধরনের কূটনৈতিক সৌজন্য ও সংলাপকে হৃদ্যতাপূর্ণ করার একটি প্রচেষ্টা।
এই আলোচনার টেবিলে ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার। আলোচনায় অংশ নেওয়া একটি সূত্র জানায়, ফ্লোরিডার ওই বৈঠকটি ছিল ইতিপূর্বে দুই পক্ষের মধ্যে জেনেভায় হওয়া প্রথম দফা আলোচনার অগ্রগতির ওপর দাঁড়ানো।
সূত্রটি এটাও সতর্ক করেছে যে, সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেছে—এমনটি বলার সময় এখনো আসেনি। তবে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলো এবার খোলামেলা আলোচনা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে ‘সতর্ক অগ্রগতি’ দেখা গেছে।
সবচেয়ে জটিল বিষয়গুলোর একটি ছিল ট্রাম্পের ২৮ দফা শান্তি প্রস্তাবের সেই অংশ, যেখানে ইউক্রেনকে তাদের সংবিধানে থাকা ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। এটি রাশিয়ার মূল দাবি হলেও ইউক্রেন দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে আসছে। তবে সর্বশেষ আলোচনায় এমন এক সম্ভাবনার কথা উঠেছে, যেখানে ইউক্রেনকে আইনগতভাবে ন্যাটো থেকে সরে যেতে হবে না, কিন্তু বাস্তবে তাদের এই জোটে প্রবেশের পথ কার্যত বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। সংবেদনশীল এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের হাতেই থাকবে বলে জানিয়েছে সূত্রটি।
আরেকটি বড় বিতর্কিত বিষয় হলো—ইউক্রেনের নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দনবাস অঞ্চলের ভবিষ্যৎ। রাশিয়া এই অঞ্চলটির একটি বড় অংশ দখল করে নিলেও এখনো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। ট্রাম্পের প্রস্তাবে অঞ্চলটি রাশিয়াকে দিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে রাশিয়ার অধীনে থাকলেও এই অঞ্চল একটি ‘অসামরিকায়িত এলাকা’ হিসেবেই থাকবে, যেখানে কোনো রুশ সেনা মোতায়েন করা হবে না।
এদিকে সূত্রটি দাবি করেছে, ইউক্রেনকে দুর্বল করে দেবে—এমন কোনো সমাধান আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। তবে কী ধরনের বিকল্প সমাধান বিবেচনায় আছে—তা প্রকাশ করতে সূত্রটি অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কারণ বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং প্রকাশ পেলে সম্ভাব্য সমাধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
এর মধ্যে আরেকটি বড় বাধা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারণ রুশ কর্তৃপক্ষ এখনো তাদের প্রধান দাবিগুলোর প্রতি নরম হওয়ার কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। ফলে যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন আলোচনায় অগ্রগতি হলেও, পরবর্তী এবং আরও কঠিন পরীক্ষা হলো রাশিয়াকে এই সম্ভাব্য সমঝোতায় রাজি করানো।
গত সপ্তাহের শুরুতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইমরান খানকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়া একাধিক গুজব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন তোলে। যাচাইবিহীন এসব গুজবে দাবি করা হয়, রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। দাবিগুলোর কোনো প্রমাণ না থাকলেও তা নিয়ে জনমনে উদ্বেগ বাড়তে থাকে।
এ অবস্থায় প্রায় এক সপ্তাহ পর ইমরান খানের দুই ছেলে—কাসিম খান ও সুলাইমান ইসা খান ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাবার বিষয়ে ‘অপরিবর্তনীয় কিছু’ গোপন করছে। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁরা ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি, এমনকি তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যও পাননি।
কাসিম খান ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে জানান, তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে তাঁরা বাবার অবস্থা সম্পর্কে কোনো সরাসরি বা নিশ্চিত খবর জানতে পারেননি। তিনি বলেন, ‘আপনার বাবা নিরাপদ আছেন কি না, আঘাত পেয়েছেন কি না, এমনকি বেঁচে আছেন কি না—এই বিষয়গুলো না জানা তো মানসিক নির্যাতনেরই একটি রূপ।’
কাসিমের দাবি, গত কয়েক মাস ধরে তাঁর বাবার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেছেন, এমন নজির পাওয়া যায়নি। তাঁর মতে, ইমরান খানকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। কাসিম বলেন, ‘তারা ইমরান খানকে আলাদা করে রেখেছে, কারণ তারা তাঁকে ভয় পায়। তিনি পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা এবং গণতান্ত্রিকভাবে তাঁকে পরাজিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।’
ইমরান খানের সাবেক স্ত্রী জেমিমা গোল্ডস্মিথের গর্ভে জন্ম নেওয়া কাসিম ও সুলাইমান তাঁদের মায়ের সঙ্গে লন্ডনে বাসবাস করছেন। এতদিন পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও বাবার কারাবন্দীত্বের কারণে এখন প্রকাশ্যে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। কাসিম জানান, শেষবার তাঁরা বাবাকে দেখেছিলেন ২০২২ সালের নভেম্বরে। সেদিন একটি হত্যাচেষ্টা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন ইমরান খান। স্মৃতিচারণ করে কাসিম বলেন, ‘সেই দৃশ্য এখনো চোখে ভাসে। তিনি সময়ের সঙ্গে সেরে উঠবেন বলা হয়েছিল। কিন্তু এখন যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনো খবর নেই, সেই স্মৃতি আরও ভারী হয়ে এসেছে।’
এদিকে গত বুধবার সামাজিক মাধ্যমে আবারও ছড়িয়ে পড়ে ইমরান খানের ‘হত্যার’ গুজব। কিছু পোস্টে এমনকি তাঁকে স্ট্রেচারে শোয়ানো একটি ছবি দেখানো হয়, যদিও পরে নিশ্চিত করা হয় এটি ২০২২ সালের হত্যাচেষ্টার সময়কার ছবি।
৭৩ বছর বয়সী ইমরান খান ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে তিনি আদিয়ালা জেলে বন্দী রয়েছেন।
জেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য সব গুজবকে ‘ভিত্তিহীন’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, ইমরান খান আদিয়ালা জেলেই আছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘পিটিআই নেতৃত্বকে ইমরান খানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানানো হয়েছে। তাঁর প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা ও যত্ন নিশ্চিত করা হচ্ছে।’ এ ছাড়া তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার গুজবও সত্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়।
