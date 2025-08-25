Ajker Patrika
উত্তর প্রদেশে তীর্থযাত্রী বহনকারী ট্রলিতে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ৮

কলকাতা প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ০৩
বুলন্দ শহরের আলীগড় সীমান্তের আরনিয়া বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: পিটিআই
বুলন্দ শহরের আলীগড় সীমান্তের আরনিয়া বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: পিটিআই

ভারতের উত্তর প্রদেশে ট্রাকের ধাক্কায় তীর্থযাত্রী বহনকারী একটি ট্রাক্টর-ট্রলির ৮ জন নিহত এবং ৪৩ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে। গতকাল রোববার রাত ২টার দিকে বুলন্দ শহরের আলীগড় সীমান্তের আরনিয়া বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, ৬১ জন যাত্রী নিয়ে কাসগঞ্জ জেলার রফাতপুর গ্রাম থেকে রাজস্থানের জাহারপীর মাজারে যাচ্ছিল একটি ট্রাক্টর-ট্রলি। বাইপাস এলাকায় আসলে একটি ট্রাক দ্রুতগতিতে এসে ট্রাক্টর-ট্রলিটিকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে। এতে তীর্থযাত্রী বহনকারী ট্রাক্টর-ট্রলিটি উল্টে যায়।

পুলিশ আরও জানায়, ট্রাকটি জব্দ করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। দুর্ঘটনার পরপরই আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন—চালক ই উ বাবু (৪০) এবং রামবেতি (৬৫), যোগেশ (৫০), বিনোদ (৪৫), ঘনিরাম (৪০), মক্ষি (৪০), চাঁদনি (১২) ও শিবাংশ (৬)। সবাই কাসগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, আহত ৪৩ জনের মধ্যে অন্তত ১২ শিশু রয়েছে। গুরুতর আহত তিনজন নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন। আহতদের আলীগড় মেডিকেল কলেজ, বুলন্দ শহর জেলা হাসপাতাল ও খুর্জার কৈলাশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক শ্রুতি, এসএসপি দীনেশ কুমার সিং ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নেন।

সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (গ্রামীণ) দীনেশ কুমার সিং জানান, রোববার রাত ২টা ১০ মিনিটের দিকে আরনিয়া বাইপাসের কাছে বুলন্দ শহর-আলীগড় সীমান্তে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তীর্থযাত্রীদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি নিহতদের পরিবারকে ২ লাখ টাকা এবং আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ঘোষণা করেছেন তিনি।

দুর্ঘটনার খবর রফাতপুর গ্রামে পৌঁছালে সেখানে শোকের ছায়া নেমে আসে। নিহতদের পরিবারে চলছে আহাজারি। স্থানীয়রা বলছেন, অরক্ষিতভাবে এ ধরনের ভ্রমণ প্রায়ই দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

