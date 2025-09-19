আসামে বিশ্ববিদ্যালয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ২

কলকাতা প্রতিনিধি
আসামের গুয়াহাটির কাছের একটি নামকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিপুরার এক তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগে পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচজনই বিশ্ববিদ্যালয়টির ছাত্র এবং তারা মণিপুরের বাসিন্দা।
ঘটনাটি ঘটে গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে, পানিখাইটি এলাকায়। এটি গুয়ারাহাটি থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে। এই বিষয়ে পুলিশ জানতে পারে গত মঙ্গলবার। সেন্ট্রাল পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ অমিতাভ বসুমতারি জানিয়েছে, বিষয়টি জানার সঙ্গে একটি মামলা দায়ের করা হয়।
বসুমতারি সাংবাদিকদের বলেন, ‘তদন্তে জানা গেছে, গত ১৩ তারিখ রাতে এক মেয়ে এবং পাঁচজন ছেলে ছাত্র একটি পার্টিতে অংশ নিয়েছিল। মেয়েটি তাঁর কামরায় ফিরে গিয়েছিল এবং সে মাদকসেবন করেছিল বলে জানা গেছে। আর সকালে সে ওঠে জানতে পারে যে, তাঁরই এক ছেলে বন্ধু তাঁকে ধর্ষণ করেছে।’
ডিসিপি বসুমতারি বলেন, ‘আমরা অপরাধীদের শনাক্ত করেছি এবং তাদের মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছি। তারা নাবালক হওয়ায় তাদের কামরূপ মেট্রোতে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির করা হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বেশি তথ্য প্রকাশ করতে চাই না। তদন্ত চলছে এবং আমরা ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছি। তারা নাবালক হওয়ায় তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হচ্ছে না।’
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ আরও বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঁচজনকেই সাময়িক বরখাস্ত করেছে। তবে পুলিশ নাম প্রকাশ না করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিভাগ পাঁচজনেরই নাম প্রকাশ করেছে।
এদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ত্রিপুরার টিপরা মোথা জনজাতির নেতা প্রদ্যোৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মা জানিয়েছেন, ভুক্তভোগী নারী ত্রিপুরার বাসিন্দা। তিনি লিখেছেন, ‘ত্রিপুরার এক নারী গুয়াহাটিতে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। আমি ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাঁকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমরা নিশ্চিত করব যে, ভুক্তভোগী ন্যায় বিচার পাবেন।’
