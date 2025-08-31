ভারতীয় মোবাইল টাওয়ারে পাকিস্তানের পতাকা, এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য

কলকাতা প্রতিনিধি
পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এক অদ্ভুত ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বর্ধমান জেলার কুলটি থানার বরাকরের কমিডাঙা এলাকায় একটি মোবাইল টাওয়ারের মাথায় পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখা গেছে। স্থানীয়রা প্রথমে এই পতাকা দেখে হতবাক হয়ে পড়েন। পরে কয়েকজন যুবক সাহস করে টাওয়ারে উঠে সেটি নামিয়ে আনেন।
এরপরই ঘটনাটির ছবি ও ভিডিও দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, এক যুবক পতাকা হাতে টাওয়ারের মাথায় দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছেন। যদিও যুবকের পরিচয় এখনো জানা যায়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি স্থানীয় বাসিন্দা।
এলাকাবাসীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়টি নিয়ে অশান্তি তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে বরাকর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দলের জেলা সহসভাপতি কেশব পোদ্দার অভিযোগ করে বলেন, ‘পাকিস্তানের পতাকা টাঙিয়ে আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে।’
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে এ নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে তীব্র হয়েছে। বিজেপি কর্মীরা থানার বাইরে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন।
