থালাপতি বিজয়ের সমাবেশে হুড়োহুড়ি, পদদলিত হয়ে শিশুসহ অন্তত ৩১ জন নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ১৯
তামিলনাড়ুতে অভিনেতা ও তামিলাগা ভেট্ট্রি কাজগম (টিভিকে) সভাপতি থালাপতি বিজয়ের সমাবেশে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটেছে। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫) কারুর জেলার ওই সমাবেশে হুড়োহুড়ির মধ্যে পদদলিত হয়ে শিশুসহ অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মা সুব্রামানিয়ানের বরাতে দ্য হিন্দু এই খবর দিয়েছে।

তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই সমাবেশে অন্তত ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৯ জন পুরুষ, ১৪ জন নারী ও ৪ জন শিশু।

স্থানীয় হাসপাতাল সূত্রের বরাতে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এর মধ্যে ৫০০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং আরও অন্তত ৪০০ জনকে আনা হচ্ছে। কারুর জেলার সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা ডেভিডসন দেবাসির্ভাথম জানিয়েছেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক।

vijay-rally-1

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল থেকেই হাজার হাজার সমর্থক সমাবেশস্থলে ভিড় করেছিলেন। তাঁরা বিজয়ের জন্য প্রায় ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করেন। কিন্তু তিনি দেরিতে পৌঁছালে ভিড়ের চাপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

বিজয় বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখনই অতিরিক্ত ভিড় ও গরমে অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়তে শুরু করেন। এ সময় তিনি হঠাৎ বক্তব্য থামিয়ে দেন এবং বাস থেকে বোতল ছুড়ে পানি বিলিয়ে দেন। কিন্তু ততক্ষণে হুড়োহুড়ির কারণে অনেকেই পায়ের নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন।

এদিন সমাবেশে অন্তত ৩০ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। ফলে অ্যাম্বুলেন্সগুলো ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে ব্যাপক সমস্যায় পড়ে। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার খবর পেয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম সুব্রামানিয়ান দ্রুত কারুরে ছুটে যান। জেলার সচিব ভি সেন্টিলবালাজিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। এক্সে দেওয়া বার্তায় তিনি লিখেছেন, কারুর থেকে আসা খবর উদ্বেগজনক, হাসপাতালে ভর্তি প্রত্যেককে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

ঘটনার পর বিজয়ের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তুলেছে তামিলনাড়ুর ক্ষমতাসীন দল ডিএমকে এবং তার গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। সমর্থকের প্রাণহানির এই ঘটনা বিজয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে নতুন বিতর্কের মুখে ঠেলে দিল।

বিষয়:

অভিনেতাদুর্ঘটনানিহতভারততামিলনাড়ু
