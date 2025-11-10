Ajker Patrika
ভারত

দিল্লিতে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণে নিহত ৮, বহু আহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ১৯
ভারতের রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত আটজন নিহত ও ২৪ জন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণটি এতটাই তীব্র ছিল যে, আশপাশের তিন থেকে চারটি গাড়িতেও আগুন ধরে যায় এবং সেগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি দিল্লি পুলিশের বরাতে জানিয়েছে, খুবই শক্তিশালী বিস্ফোরণ ছিল এটি। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় লোক নায়েক জয়প্রকাশ (এলএনজেপি) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসক আটজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিস্ফোরণের পর মুম্বাই, জয়পুর, উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখন্ডে উচ্চ সতর্কতা (হাই অ্যালার্ট) জারি করা হয়েছে।

এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ‘আমি বাড়ির ছাদে ছিলাম, হঠাৎ বিশাল আগুনের গোলা দেখলাম। শব্দে চারপাশ কেঁপে উঠেছিল।’ আরও একজন বলেন, ‘আমি তখন গুরুদুয়ারায় ছিলাম, আচমকা প্রচণ্ড শব্দ শুনি। প্রথমে বুঝতেই পারিনি কী ঘটেছে।’

দিল্লি ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে যায়। প্রায় ২০টি ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। এলাকাটি ঘিরে রেখেছে পুলিশ।

দিল্লির পুরান দিল্লি এলাকায় অবস্থিত লালকেল্লা শহরের অন্যতম ব্যস্ত পর্যটন এলাকা। সেখানে এই বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

বিস্ফোরণের কারণ এখনো জানা যায়নি। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান করছেন।

এদিকে, এ ঘটনার দিনই হরিয়ানার ফারিদাবাদে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সন্দেহজনক বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন ড. মুজাম্মিল শাকিল নামের জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামার এক বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে ওই ব্যক্তির সঙ্গে জঙ্গি গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে।

