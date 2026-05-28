আইটি চাকরি ছেড়ে কৃষিকাজে, জমিতেই প্রাণ গেল প্রযুক্তিবিদের

ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের মহীশূরে কৃষিকাজের জন্য জমি পরিদর্শনের সময় বজ্রপাতে এক তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ৪৩ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির নাম রোশান বালকৃষ্ণ। তিনি কর্ণাটকের মাদিকেরি শহরের বাসিন্দা ছিলেন।
গতকাল বুধবার (২৭ মে) সপরিবারে মহীশূরের একটি কৃষি জমি পরিদর্শনের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রের বরাতে জানা গেছে, রোশান বালাকৃষ্ণ দীর্ঘদিন একটি তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তবে সম্প্রতি তিনি আইটি খাতের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে যৌথভাবে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করেন।
চাকরি ছাড়ার পর থেকেই তিনি বাড়ি বসে কৃষকদের মাঝে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিপণন ও এ সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনার কাজ করছিলেন। নিজের এই কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যেই মহীশূরে জমি দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে স্ত্রী ও সন্তানও উপস্থিত ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন জানায়, জমি পরিদর্শনের একপর্যায়ে মাঠের পাশে থাকা একটি আম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আম পাড়ার চেষ্টা করছিলেন রোশান। ঠিক সেই মুহূর্তে আকস্মিক বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন এবং প্রাণ হারান।
এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরেকজন ব্যক্তি বজ্রপাতে সামান্য আহত হয়েছেন। তবে তাঁর আঘাত গুরুতর নয় বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।
দুর্ঘটনার পর পরই মহীশূর জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিহত রোশানের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং দ্রুত আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, নিহতের পরিবারকে মোট ৫ লাখ রুপি আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ৪ লাখ রুপি দেওয়া হবে রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া তহবিল থেকে এবং বাকি ১ লাখ রুপি দেওয়া হবে জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া তহবিল থেকে।
