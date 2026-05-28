লোকেশন ডেটায় মার্কিন সেনাদের অবস্থান জেনে যাচ্ছে শত্রুরা, পেন্টাগনের দাবি

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সদস্যদের অবস্থান শনাক্ত করতে বাণিজ্যিকভাবে সংগ্রহ করা লোকেশন ডেটা ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন। মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাদের বরাতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন থাকা মার্কিন সেনাদের ওপর নজরদারি ও সম্ভাব্য হামলার লক্ষ্য নির্ধারণে এই ডেটা কাজে লাগানো হচ্ছে।
ডেমোক্র্যাট সিনেটর রন ওয়াইডেনের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, শত্রুপক্ষ বাণিজ্যিক লোকেশন ডেটা ব্যবহার করে মার্কিন সেনাদের নজরদারি বা লক্ষ্যবস্তু বানানোর চেষ্টা করছে। এমন একাধিক হুমকির তথ্য তারা পেয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয় চিঠিতে। গত ১৪ এপ্রিল পাঠানো ওই বার্তায় বিস্তারিত কিছু উল্লেখ না থাকলেও সেন্টকমের দায়িত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে পারস্য উপসাগর, যেখানে হরমুজ প্রণালি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা চলছে।
মার্কিন আইনপ্রণেতাদের দাবি, এটিই প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হলো যে, সক্রিয় যুদ্ধাঞ্চলে মার্কিন সেনারা বাণিজ্যিক লোকেশন ডেটার মাধ্যমে টার্গেট হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) পেন্টাগনে পাঠানো এক যৌথ চিঠিতে আইনপ্রণেতারা সতর্ক করেন, এই ধরনের ডেটা ব্যবহার করে সেনাদের অবস্থান, চলাফেরা ও দৈনন্দিন অভ্যাস বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ফলে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন বা রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা বোমা হামলার মতো আক্রমণ চালানো সহজ হতে পারে।
সিনেটর ওয়াইডেন বলেন, অ্যাডটেক শিল্পকে এখন জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে বিবেচনা করার সময় এসেছে।
ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের জন্য লোকেশন ডেটা এখন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর বড় আয়ের উৎস। স্মার্টফোন অ্যাপ ও বিভিন্ন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ব্যবহারকারীদের অবস্থানসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে ডেটা ব্রোকারদের কাছে বিক্রি করে। পরে এসব তথ্য বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে পুনরায় বিক্রি হয়।
এর আগেও এই ধরনের ঝুঁকির উদাহরণ সামনে এসেছে। ২০১৬ সালে এক মার্কিন প্রতিরক্ষা ঠিকাদার বাণিজ্যিক লোকেশন ডেটা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সিরিয়ায় যাওয়া বিশেষ বাহিনীর গতিবিধি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল বলে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানায়। সম্প্রতি জার্মানির ১১টি মার্কিন সামরিক ও গোয়েন্দা স্থাপনার আশপাশে অবস্থানরত ব্যক্তিদের চলাচলের তথ্যও এক ডেটা ব্রোকারের কাছ থেকে পাওয়া কোটি কোটি লোকেশন ডেটা বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করেছে কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।
আইনপ্রণেতারা পেন্টাগনকে দ্রুত নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে সামরিক ডিভাইসে ব্যবহৃত বিজ্ঞাপন শনাক্তকারী আইডি বন্ধ করা, যুদ্ধক্ষেত্রে স্মার্টফোনের লোকেশন শেয়ারিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্ক্রিয় করা এবং গুগল ক্রোমের পরিবর্তে অধিক গোপনীয়তা সুরক্ষিত ব্রাউজার ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া।
মধ্যপ্রাচ্যের এক মিত্র দেশকে বোমা মেরে ‘উড়িয়ে দেওয়ার’ হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর এই হুমকিতে খোদ ওয়াশিংটনেই বিস্ময় দেখা দিয়েছে। কারণ, ট্রাম্পের এই হুমকির লক্ষ্যবস্তুটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম পুরোনো মিত্র দেশ।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে অন্তত ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলা করেছেন। জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে তাঁর কথিত সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের জেরে এই মামলা করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
৬১ বছরের মধ্যে প্রথম ইসরায়েল প্যারেডে যাচ্ছেন না নিউইয়র্কের কোনো মেয়র। নিউইয়র্ক সিটির বর্তমান মেয়র জোহরান মামদানি জানিয়েছেন, তিনি আগামী রোববার (৩১ মে) অনুষ্ঠেয় বার্ষিক ‘ইসরায়েল প্যারেডে’ অংশ নেবেন না। ১৯৬৪ সালের পর তিনিই নিউইয়র্কের প্রথম মেয়র, যিনি এই ঐতিহ্যবাহী প্যারেড বর্জন করছেন।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শহর নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানি তাঁর প্রিয় ফুটবল ক্লাব আর্সেনালের থিমযুক্ত পোশাক পরে ঈদুল আজহার নামাজ পড়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে