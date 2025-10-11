Ajker Patrika
আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিক প্রবেশে বাধা, তসলিমা নাসরিনের ক্ষোভ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ও নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। ছবি: সংগৃহীত
আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ও নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। ছবি: সংগৃহীত

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির দিল্লিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ওই সংবাদ সম্মেলনে কোনো নারী সাংবাদিককে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, ‘তালেবানরা নারী অধিকারের বিরোধী। কারণ, তারা নারীদের মানুষই মনে করে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ভারতে এসেছেন এবং এক সংবাদ সম্মেলন করেছেন। কিন্তু তিনি কোনো নারী সাংবাদিককে সেখানে প্রবেশ করতে দেননি। তালেবানদের প্রচলিত ইসলামে নারীরা কেবল গৃহবন্দী, সন্তান জন্মদানে এবং স্বামী ও সন্তানদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেই পারে। এই নারীবিদ্বেষী পুরুষেরা ঘরের বাইরে নারীদের দেখতে চায় না—না স্কুলে, না কর্মস্থলে। তারা নারীদের মানুষ মনে করে না। পুরুষ সাংবাদিকদের যদি বিবেক থাকত, তারা সেই সংবাদ সম্মেলন বর্জন করতেন।’

তসলিমা আরও বলেন, ‘যে রাষ্ট্র নারীবিদ্বেষের ভিত্তিতে টিকে থাকে, তা বর্বর রাষ্ট্র। কোনো সভ্য দেশই এমন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়।’

এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর আজ শনিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, দিল্লিতে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ওই সংবাদ সম্মেলনের সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই।

বিবৃতিতে বলা হয়, আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনটি আফগান দূতাবাসে আয়োজিত হয়। বৈঠকের পর কোনো যৌথ প্রেস ব্রিফিং হয়নি; আফগানিস্তান এককভাবে তাদের দূতাবাসে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

ওই সংবাদ সম্মেলনে আমির খান মুত্তাকি আঞ্চলিক সম্পর্ক, ভারত-আফগানিস্তান বাণিজ্য, মানবিক সহায়তা, বাণিজ্য রুট ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বিষয়ে বক্তব্য দেন। তবে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেবল পুরুষ সাংবাদিকেরা।

২০২১ সালের আগস্টে তালেবান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আফগান নারীরা বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ নারী অধিকার সংকটে পড়েছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। ‘তালেবান ২.০’ সরকারের অধীনে নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও জনজীবনে অংশগ্রহণের ওপর ক্রমাগত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে—যা নারীদের একেবারে সমাজ থেকে মুছে দেওয়ার শামিল।

নারী সাংবাদিকদের বাদ দেওয়ার ঘটনায় আফগানিস্তানজুড়ে এবং ভারতের রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

ভারতের কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম এক্সে লিখেছেন, ‘আমি হতবাক! আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের বাদ দেওয়া হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত মত—পুরুষ সাংবাদিকদের উচিত ছিল, তারা যখন দেখলেন নারী সহকর্মীরা বাদ পড়েছেন, তখনই বর্জন করে বেরিয়ে আসা।’

উল্লেখ্য, আমির খান মুত্তাকির চলমান ভারত সফর ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। তালেবান ক্ষমতা দখলের পর এটি ভারতে আফগানিস্তানের প্রথম উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সফর।

