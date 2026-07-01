হোয়াটসঅ্যাপের ‘ইউজারনেম’ ফিচার: মেটার কাছে তিন দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা চাইল ভারত

ভারতে হোয়াটসঅ্যাপের নতুন ‘ইউজারনেম’ ফিচার নিয়ে মেটার কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে দেশটির সরকার। তিন দিনের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে মেটাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএনআই।
সূত্রগুলো জানিয়েছে, আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারতে এই ফিচার চালু না করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে মেটাকে। নতুন এই সুবিধা নিয়ে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ প্রকাশের পরই সরকারের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
মেটার তথ্য অনুযায়ী, ‘ইউজারনেম’ হলো হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের জন্য একটি ঐচ্ছিক ও অনন্য পরিচয়চিহ্ন, যা ‘@’ চিহ্ন দিয়ে শুরু হবে। উদাহরণ হিসেবে ‘@Name 123 ’-এর মতো একটি ইউজারনেম ব্যবহার করা যাবে। এর মাধ্যমে অন্য ব্যবহারকারীরা কারও ফোন নম্বর না জেনেও তাকে বার্তা পাঠাতে বা কল করতে পারবেন। ফলে ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত ফোন নম্বর গোপন রাখা সম্ভব হবে।
মেটা জানিয়েছে, যেসব ব্যবহারকারীর ফোনে কোনো ব্যক্তির নম্বর সংরক্ষিত নেই, তারা ডিফল্টভাবে ওই ব্যক্তির ইউজারনেম দেখতে পাবেন। গ্রুপ চ্যাট, ব্যক্তিগত বার্তা আদান-প্রদান কিংবা কলের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি ইউজারনেম হবে স্বতন্ত্র; কোনো নাম আগে থেকে ব্যবহৃত হলে অন্যটি বেছে নিতে হবে। তবে কিছু ইউজারনেম ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা বা জনপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
তবে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এই ফিচার পরিচয় জালিয়াতির ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাদের মতে, অসাধু ব্যক্তি বা সাইবার অপরাধীরা অন্য কারও নামের সঙ্গে মিল রেখে ইউজারনেম তৈরি করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। এমনকি সরকারি কর্মকর্তা বা পরিচিত ব্যক্তিদের পরিচয়ও নকল করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।
সরকারি সূত্র জানিয়েছে, প্রয়োজন হলে ফিচারটি বন্ধ বা সীমিত করার জন্য কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা খতিয়ে দেখা হবে। একই সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপের এই ইউজারনেম ব্যবস্থা ভারতীয় আইন ও বিধিবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তাও পর্যালোচনা করবে সরকার।
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