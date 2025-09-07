গুজরাটে রোপওয়ে ট্রলির তার ছিঁড়ে ৬ জনের মৃত্যু

কলকাতা প্রতিনিধি
গুজরাটের পাঁচমহল জেলার পাভাগড় পাহাড়ে পণ্যবাহী রোপওয়ে ট্রলির তার ছিঁড়ে ৬ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ৮০০ মিটার উঁচু পাহাড়টির গা ঘেঁষে অবস্থিত শক্তিপীঠ কালীমন্দিরে যেতে বছরের পর বছর ধরে এই রোপওয়ে ব্যবহার করেন দর্শনার্থীরা।
গতকাল শনিবার দুপুরে মন্দিরে যাওয়ার পথে পণ্যবাহী একটি রোপওয়ে ট্রলির তার ছিঁড়ে যায়। এতে পণ্য নিয়ে যাওয়া ছয় শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যান।
প্রশাসন জানায়, খারাপ আবহাওয়ার কারণে ঘটনার সময় রোপওয়ে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ ছিল।
পাঁচমহল জেলার পুলিশ সুপার ড. হর্ষ দুধাত জানান, দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়। মৃতদের মধ্যে দুজন লিফ্ট অপারেটর, দুজন শ্রমিক এবং রোপওয়ে ট্রলি চালনার সঙ্গে যুক্ত আরও দুজন ছিলেন। তাঁদের মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়েছে।
রাজ্য মন্ত্রী ঋষিকেশ প্যাটেল জানিয়েছেন, পাভাগড়ে দুটি রোপওয়ে আছে। একটি কেবল ভক্তদের জন্য, অপরটি পণ্য পরিবহণের জন্য। এদিন পণ্যবাহী রোপওয়ের ট্রলিটি ছিঁড়ে পড়ে।
তিনি আরও জানান, ‘আমরা বিস্তারিত তদন্ত করছি। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, সে বিষয়ে পরিষ্কার তথ্য শিগগিরই জানানো হবে।’
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারী মালামাল বহনের ক্ষেত্রে ট্রলির ক্ষমতা ও তারের মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হলে এরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। একইসঙ্গে শ্রমিকদের জীবনও ঝুঁকির মুখে পড়ে। আর পাহাড়ি অঞ্চলে এই ঝুঁকি বহুগুণে বাড়ে।
স্থানীয় মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ভক্তদের জন্য রোপওয়ে চালু হলেও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে কেউ আর নিশ্চিন্ত মনে সেটি ব্যবহার করবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।
