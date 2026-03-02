যুদ্ধ শুরুর দুদিন পর নেতানিয়াহুকে মোদির ফোন, কী কথা হলো

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র গত শনিবার ইরানে যৌথভাবে আক্রমণ চালায়। সেই আক্রমণে ইরানে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে অন্তত দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ ছাড়া, বিনা উসকানিতে ইরানে আক্রমণ চালানো হয়েছে। এই অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেবল ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। ইসরায়েলিদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইরানে হামলার কোনো নিন্দা করেননি বা এই বিষয়ে কোনো স্পষ্ট অবস্থানও নেননি ভারতের প্রধানমন্ত্রী।
নিজের ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে নরেন্দ্র মোদি হিব্রু ভাষায় একটি পোস্ট শেয়ার করেন। সেটার ইংরেজি প্রতিলিপিতে বলা হয়েছে, ‘আমি ফোনে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেছি। বর্তমান আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে ভারতের উদ্বেগের কথা আমি তুলে ধরেছি। একই সঙ্গে জোর দিয়ে বলেছি, নাগরিকদের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ভারত পুনর্ব্যক্ত করছে যে, দ্রুত সংঘাতের অবসান হওয়া জরুরি।’
এর ঘণ্টা খানেক আগে নরেন্দ্র মোদি সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদের সঙ্গে কথা বলেন। এই বিষয়ে এক্স পোস্ট মোদি দেশটিতে মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে ইরানি আক্রমণের নিন্দা জানান। তবে মোদি এখানে ইরানের নাম উল্লেখ করেননি। এবং মার্কিন ঘাঁটিতে হামলাকে আরব আমিরাতের ওপর হওয়া হামলা বলে আখ্যা দিয়েছেন।
মোদি তাঁর এক্স পোস্টে লিখেন, ‘সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট, আমার ভাই শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ওপর হওয়া হামলাগুলোর জোরালো নিন্দা জানিয়েছি আমি। এসব হামলায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছি। এই কঠিন সময়ে ভারত সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাশে আছে।’
মোদি আরও বলেন, ‘সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রদায়ের দেখভাল করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমরা উত্তেজনা প্রশমন, আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার পক্ষে আছি।’
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত শনিবার ইরানে বিনা উসকানিতে হামলা চালায়। জবাবে ইরানও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মার্কিন ঘাঁটি ও ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। এমনকি ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনের দিকেও অ্যান্টিশিপ ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছিল।৮ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণের কোনো পরিকল্পনাই ছিল না ইরানের। তেহরান আগে যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল—গোয়েন্দা তথ্যে এমন কোনো লক্ষণই ছিল না। মার্কিন কংগ্রেসকে এমনটিই জানিয়েছে পেন্টাগন।১৬ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানে হামলার মাত্রা ও সময় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সৌদি আরবের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। তারা উপসাগরীয় মিত্রদের সতর্ক করেছেন, এমন কোনো পদক্ষেপ না নিতে যা তেহরান বা তাদের মিত্র গোষ্ঠীর পাল্টা প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে এবং অঞ্চলকে আরও বড় সংঘাতে ঠেলে দিতে পারে।৩৭ মিনিট আগে
যুদ্ধকে ইরানিরা খুব একটা ভয় পায় না, যতটা পায় আত্মসমর্পণকে। এই ধারণার প্রমাণ মেলে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে গঠিত সরকার কখনোই হুমকির কাছে মাথা নত করেনি। এমনকি সর্বশেষ যুদ্ধের আগেও ইরানিরা তাদের ন্যায্য অবস্থান থেকে সরে এসে যুদ্ধ ঠেকানোর চেষ্টা করেনি।৪০ মিনিট আগে