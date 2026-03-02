Ajker Patrika
ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষায় প্রস্তুত ইউরোপের ৩ দেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, ফরাসি প্রেসিডেন্ট মাখোঁ ও জার্মান চ্যান্সেলর ম্যার্ৎজ। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত শনিবার ইরানে বিনা উসকানিতে হামলা চালায়। জবাবে ইরানও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মার্কিন ঘাঁটি ও ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। এমনকি ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনের দিকেও অ্যান্টিশিপ ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছিল। শনিবার শুরু হওয়া এই যুদ্ধ এখনো চলমান।

এই অবস্থায় ইউরোপের তিন দেশ—ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য গতকাল রোববার জানিয়েছে, ইরানের পাল্টা হামলা থামাতে তারা যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। তিন দেশের নেতারা এক যৌথ বিবৃতিতে এই অবস্থান জানিয়েছেন। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

তিন দেশের নেতারা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, ‘ইরান যেভাবে নির্বিচারে ও মাত্রাতিরিক্ত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে, তা আমাদের হতবাক করেছে। এসব হামলা ওই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের ওপর হয়েছে, এমনকি যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের প্রাথমিক সামরিক অভিযানে জড়িত ছিল না, তাদের বিরুদ্ধেও।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘আমরা আমাদের স্বার্থ এবং ওই অঞ্চলে আমাদের মিত্রদের স্বার্থ রক্ষায় পদক্ষেপ নেব। প্রয়োজনে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছোড়ার সক্ষমতা তাদের উৎসমূলেই ধ্বংস করতে প্রয়োজনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করব।’ তারা আরও জানায়, ‘এ বিষয়ে আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও অঞ্চলের মিত্রদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়েছি।’

শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হওয়ার পর ইরান একাধিক উপসাগরীয় দেশে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। তেহরান দাবি করেছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালাচ্ছে। রোববার ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস (আইআরজিসি) ‘বৃহৎ পরিসরের’ হামলার ঘোষণা দেয়। এরপর রিয়াদ, দুবাই, আবুধাবি, দোহা, মানামা, জেরুজালেম ও তেল আবিবে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ইসরায়েলের উদ্ধার সংস্থাগুলো জানিয়েছে, বেইত শেমেশ শহরে অন্তত নয়জন নিহত হয়েছেন।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান খামেনির হত্যাকাণ্ডকে ‘মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ‘এই ঐতিহাসিক অপরাধের নেপথ্যের ব্যক্তি ও পরিকল্পনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়াকে ইরান তার বৈধ দায়িত্ব ও অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে।’

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি রোববার যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন চ্যানেল এবিসি নিউজকে বলেন, ‘আমরা নিজেদের রক্ষায় যা প্রয়োজন তাই করব। আমাদের জনগণকে রক্ষা করতে, তাদের সুরক্ষা দিতে আমরা কোনো সীমা দেখি না।’

