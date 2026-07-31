Ajker Patrika
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ভারত

মহারাষ্ট্রে চারতলা ভবন ধসে নিহত ৪, ধ্বংসস্তূপে আটকা ১১

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মহারাষ্ট্রে চারতলা ভবন ধসে নিহত ৪, ধ্বংসস্তূপে আটকা ১১
মহারাষ্ট্রে ভবন ধসে অন্তত ৪ জন নিহত হয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের ভিওয়ান্ডির বালাজি নগর গঙ্গারামওয়াড়ি এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এক চারতলা আবাসিক ভবন ধসে অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। ভবন ধসের পর সেখানে বড় ধরনের উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), থানে দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (টিডিআরএফ) এবং দমকল বাহিনী।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ধসে পড়া ভবনটির নাম কোহিনুর অ্যাপার্টমেন্ট। স্থানীয় পৌর করপোরেশন এর আগে ভবনটিকে ‘বিপজ্জনক’ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, হঠাৎ ভবনটি ধসে পড়ার সময় বেশ কয়েকজন মানুষ ভবনের ভেতরে ছিলেন এবং তারা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েন।

কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, এখনো প্রায় ১১ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন। তাদের মধ্যে ছয়জন শ্রমিক এবং পাঁচজন বাসিন্দা রয়েছেন। আটকে পড়াদের সন্ধানে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ভিওয়ান্ডি নিজামপুর সিটি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মেয়র নারায়ণ চৌধুরী বলেন, ভিওয়ান্ডিতে এ ধরনের আরও অনেক ভবন রয়েছে, যেগুলোকে বিপজ্জনক ঘোষণা করা হয়েছে। আটকে পড়াদের উদ্ধারে অভিযান চলার মধ্যেই তিনি এসব ভবনে বসবাসকারী মানুষদের অবিলম্বে ভবন খালি করে দেওয়ার পরামর্শ দেন।

ভবন ধসের খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ধ্বংসস্তূপ সরাতে সেখানে ভারী যন্ত্রপাতি এবং বিশেষায়িত উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয়েছে।

ভবনটি ধসে পড়ার সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত ও উদ্ধার করাই এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য।

বিষয়:

মহারাষ্ট্রভবন ধসনিহতভারত
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