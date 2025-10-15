ভারতের রাজস্থানে চলন্ত বাসে আগুন, পুড়ে অঙ্গার ২০ আরোহী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়সালমীর থেকে যোধপুরগামী একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২০ জন আরোহী অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটিতে ১৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে চারজন নারী ও দুটি শিশু রয়েছে।
পুলিশের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫৭ জন আরোহী নিয়ে বাসটি জয়সালমীর থেকে দুপুর ৩টা নাগাদ রওনা হয়। জয়সালমীর-যোধপুর হাইওয়েতে পৌঁছানোর পরই বাসের পেছনের অংশ থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। চালক দ্রুত বাসটি রাস্তার পাশে থামিয়ে দেন, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে উদ্ধারকাজে সহায়তা করেন। ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বাসটি মাত্র পাঁচ দিন আগেই কেনা হয়েছিল।
গুরুতর দগ্ধ ১৫ জন আরোহীকে প্রথমে জয়সালমীরের জওহর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে কারও কারও ৭০ শতাংশ পর্যন্ত পুড়ে গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য পরে তাঁদের যোধপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই কাজে দ্রুততা আনতে ন্যাশনাল হাইওয়ে ১২৫-এ পুলিশি এসকর্টের মাধ্যমে গ্রিন করিডর তৈরি করা হয়, যার মাধ্যমে আটটি অ্যাম্বুলেন্সে আহতদের দ্রুত পাঠানো সম্ভব হয়েছে।
রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে জয়সালমীর পৌঁছে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রাণহানিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এক্স হ্যান্ডলে পোস্টে জানানো হয়েছে, মৃতদের পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লাখ রুপি করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার রুপি করে দেওয়া হবে।
জয়সালমীরের জেলা কালেক্টর প্রতাপ সিং গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আগুনে বাসটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে, অনেক মৃতদেহ চেনা যাচ্ছে না। মৃতদেহ শনাক্তের জন্য যোধপুর থেকে ডিএনএ এবং ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।
