Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

ত্রিপুরায় বিজিবি সদস্যকে আটকের খবর ভারতীয় গণমাধ্যমে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ১৯
বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজিবি সদস্য ত্রিপুরায় ১০০ মিটার ভেতরে প্রবেশ করেন বলে দাবি বিএসএফের। ছবি: সংগৃহীত
বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজিবি সদস্য ত্রিপুরায় ১০০ মিটার ভেতরে প্রবেশ করেন বলে দাবি বিএসএফের। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর এক সদস্যকে আটক করা হয়েছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনুপ্রবেশের দায়ে ওই বিজিবি সদস্যকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বিএসএফ সূত্রের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলার মধুপুর থানার অন্তর্গত কামথানা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আটককৃত বিজিবি সদস্যের নাম মোহাম্মদ মিরাজ ইসলাম, তিনি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ৬০ তম ব্যাটালিয়নের জওয়ান এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মাদলা পোস্টে কর্মরত।

সূত্রের বরাতে আরও জানানো হয়, মিরাজ অন্য একজন বিজিবি জওয়ানের সঙ্গে সীমান্ত গেট নম্বর ১৩৬-১৩৭ দিয়ে প্রায় ১০০ মিটার ভারতের অভ্যন্তরে একটি চা বাগানে ঢুকে পড়েছিলেন। ভারতীয় ভূখণ্ডে তাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বিএসএফ কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং মিরাজকে আটক করে। মিরাজের সঙ্গী বাংলাদেশের দিকে চলে যেতে সক্ষম হন।

আটকের পর মিরাজকে কামথানা বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিএসএফ কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, আটককৃত বিজিবি সদস্যের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার পরপরই বিএসএফ এবং বিজিবির কমান্ড্যান্টদের মধ্যে জরুরি টেলিফোন যোগাযোগ হয়েছে। দুই বাহিনীর মধ্যে একটি পতাকা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিষয়:

সীমান্তবিএসএফবিজিবিভারত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

দুস্থদের ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তা

জয়পুরহাটে হত্যা মামলায় স্কুলশিক্ষক গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও করে টাকা হাতিয়ে নিত চক্র

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

সম্পর্কিত

ত্রিপুরায় বিজিবি সদস্যকে আটকের খবর ভারতীয় গণমাধ্যমে

ত্রিপুরায় বিজিবি সদস্যকে আটকের খবর ভারতীয় গণমাধ্যমে

কলম্বিয়ায় গাড়ি বিস্ফোরণ, হেলিকপ্টারে ড্রোন হামলা, পুলিশসহ নিহত ১৮

কলম্বিয়ায় গাড়ি বিস্ফোরণ, হেলিকপ্টারে ড্রোন হামলা, পুলিশসহ নিহত ১৮

‘ডিপ স্টেট’-এর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত ট্রাম্প, চাকরি হারাচ্ছেন সিআইএ কর্মকর্তারা

‘ডিপ স্টেট’-এর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত ট্রাম্প, চাকরি হারাচ্ছেন সিআইএ কর্মকর্তারা

এক ভারতীয়র কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধ হলো ট্রাকচালকদের ভিসা

এক ভারতীয়র কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধ হলো ট্রাকচালকদের ভিসা