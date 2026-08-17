Ajker Patrika
En
ভারত

ভারতে মন্দিরে পদদলিত হয়ে ছয়জনের মৃত্যু, আহত অনেকে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারতে মন্দিরে পদদলিত হয়ে ছয়জনের মৃত্যু, আহত অনেকে
পূজার সময় বিপুল পুণ্যার্থী সমবেত হলে বিশৃঙ্খলায় পদদলিতের ঘটনা ঘটে। ছবি: এনডিটিভি

ভারতের বিহারের লক্ষ্মীসরাই জেলায় একটি মন্দিরের বাইরে পদদলিত হয়ে অন্তত ছয়জন নিহত ও আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৭ আগস্ট) সকালে অশোকধাম মন্দিরের বাইরে এ ঘটনা ঘটে।

এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পূজা দিতে বিপুলসংখ্যক পুণ্যার্থী সমবেত হলে মন্দির প্রাঙ্গণে বিশৃঙ্খলা ও চরম গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা ও জনসমাগম নিয়ন্ত্রণের কাজ তদারক করছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সার্বক্ষণিক নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্মীসরাইয়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শৈলেন্দ্র কুমার বলেন, সকাল সাড়ে ৬টা থেকে পৌনে ৭টার মধ্যে দুটি ট্রেন আসার পরপরই পুণ্যার্থীদের নজিরবিহীন ঢল নামে। এর চাপ সামলাতে না পেরে মন্দিরের বাইরের একটি ব্যারিকেড ধসে পড়লে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

শৈলেন্দ্র কুমার আরও বলেন, ‘ধারণক্ষমতার বাইরে ভিড় জমে গিয়েছিল। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে পৌনে ৭টার দিকে এখানে দুটি ট্রেন আসে, তখন ভিড় আরও বেড়ে যায়। আমরা ভিড়ের বিষয়টি অনুমান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। পরে জানতে পারি, ভিড়ের চাপে এক পাশে ব্যারিকেড ভেঙে গেছে এবং মানুষ একে অপরের ওপর পড়ে যান। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ১০ থেকে ১৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করি।’

ঘটনাটিকে অত্যন্ত মর্মান্তিক উল্লেখ করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেন, আহত ব্যক্তিদের যথাযথ ও দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অশোকধাম মন্দিরটি শ্রী ইন্দ্রদামনেশ্বর মহাদেব মন্দির নামেও পরিচিত। মন্দিরটিতে একটি বিশাল শিবলিঙ্গ রয়েছে। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে মন্দিরটিতে বিপুলসংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়।

বিষয়:

বিহার রাজ্যমন্দিরনিহতভারত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত