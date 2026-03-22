ইরানের জন্য গয়না-নগদ অর্থ দান করছেন কাশ্মীরিরা, এক মাসের বেতন দিলেন বিধায়ক

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত ও মানবিক সংকটের আঁচ এবার সরাসরি এসে পৌঁছাল দক্ষিণ এশিয়ার ভূস্বর্গখ্যাত ভারত অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরে। ইরানের প্রতি গভীর সংহতি প্রকাশ করে উপত্যকার বদগাম জেলার বাসিন্দারা এক নজিরবিহীন মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্থানীয়রা নিজেদের মূল্যবান স্বর্ণালংকার, রুপা এবং নগদ অর্থ তুলে দিচ্ছেন ইরানের ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য।
সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর প্রকাশিত এক ভিডিও চিত্রে দেখা গেছে, বদগাম জেলার একটি স্থানীয় কমিউনিটি হলে বিপুলসংখ্যক মানুষ জড়ো হয়েছেন। সেখানে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ তাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ এবং মূল্যবান গয়না একটি সাধারণ তহবিলে জমা দিচ্ছেন। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা কেবল একটি অর্থনৈতিক সহায়তা নয়, বরং আন্তর্জাতিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্বও এগিয়ে এসেছে। বদগামের স্থানীয় বিধায়ক মুনতাসির মেহদি এই সংকটময় সময়ে ইরানের জনগণের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ত্রাণ সহায়তার অংশ হিসেবে তিনি তাঁর নিজের এক মাসের সম্পূর্ণ বেতন দান করবেন।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘এই কঠিন সময়ে আমি ইরানের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছি। সহায়তার একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ হিসেবে আমি আমার এক মাসের বেতন ত্রাণ তহবিলে প্রদান করছি। সবকিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের মানবতাকে স্থান দেওয়া উচিত।’
তিনি তাঁর পোস্টে #KashmirWithIran এবং #StandWithIran হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের ওপর যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
উপত্যকার স্থানীয়দের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত কেবল রাজনৈতিক নয়, এটি একটি মানবিক বিপর্যয়। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার হুমকি এবং সামরিক তৎপরতা বাড়ায় সাধারণ বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। কাশ্মীরের এই সংহতি প্রমাণ করে যে আন্তর্জাতিক সংঘাতের রেশ সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তের মানুষের হৃদয়েও নাড়া দেয়।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, বদগামের এই পদক্ষেপ বিশ্বজুড়ে চলমান যুদ্ধবিরোধী মনোভাব এবং মানবিক চেতনারই এক প্রতিফলন। স্থানীয়দের এই সাহায্য যথাযথ মাধ্যমে ইরানের দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
