পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১ কিমির মধ্যে মদের দোকান নিষিদ্ধ

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, স্কুল, কলেজসহ সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক কিলোমিটারের মধ্যে কোনো মদের দোকান রাখা যাবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে রাজ্যের মানুষের সামাজিক সুরক্ষায় নতুন ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র আনুষ্ঠানিক সূচনা এবং স্বল্পমূল্যের ‘মা ক্যান্টিন’-এর খাবারে বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার নদীয়া জেলার কল্যাণীতে উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া ও হুগলি জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান।
কল্যাণীর এপিজে আব্দুল কালাম প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই প্রশাসনিক বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী মদের দোকানের অবস্থান নিয়ে রাজ্য সরকারের নতুন নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানান।
তিনি বলেন, ‘রাজ্যের কোনো মন্দির, স্কুল, কলেজ বা অন্য যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক কিলোমিটার সীমানার মধ্যে কোনো মদের দোকান থাকবে না।’ তরুণ প্রজন্মকে মাদকের প্রভাব থেকে দূরে রাখতে এবং ধর্মীয় ও সামাজিক পবিত্রতা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া রাজ্য সরকারের স্বল্পমূল্যের খাবার প্রকল্প ‘মা ক্যান্টিন’-এর মেন্যুতেও বড় ধরনের পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের পুষ্টির কথা বিবেচনা করে খাবারে বৈচিত্র্য আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী: এখন থেকে সপ্তাহে দুই দিন মাত্র ৫ টাকায় সাধারণ মানুষকে মাছ-ভাত দেওয়া হবে। সপ্তাহের বাকি পাঁচ দিন যথারীতি ৫ টাকাতেই ডিম-ভাত সরবরাহ করা হবে।
ইরানে টানা ৮৮ দিন ধরে চলা নজিরবিহীন ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। মঙ্গলবার (২৬ মে) দেশটিতে ধীরে ধীরে বৈশ্বিক ইন্টারনেট সংযোগ পুনরায় চালু হতে শুরু করেছে। ইন্টারনেট না থাকার কারণে ইরানে হাজারো মানুষ চাকরি হারিয়েছেন, ব্যবসায় লোকসান গুনেছেন।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলার পর পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। দেশটির বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) জানিয়েছে, ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় হরমোজগান প্রদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক হামলা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের শামিল এবং এর জবাব দেওয়ার অধিকার তারা সংরক্ষণ করছে।২ ঘণ্টা আগে
ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি ‘স্পষ্ট এবং অপরিবর্তনযোগ্য পথ’ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে না সৌদি আরব। দেশটির একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশটির একাধিক সীমান্তাঞ্চলে নতুন করে অভিযান জোরদার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বিরল খনিজসম্পদসমৃদ্ধ কাচিন রাজ্য, ভারতের সীমান্তঘেঁষা চিন রাজ্য ও থাইল্যান্ড সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ। নতুন প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেওয়ার এক মাস পর এই সামরিক তৎপরতা শুরু হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে