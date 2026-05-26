পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১ কিমির মধ্যে মদের দোকান নিষিদ্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর মদের দোকান হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, স্কুল, কলেজসহ সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক কিলোমিটারের মধ্যে কোনো মদের দোকান রাখা যাবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে রাজ্যের মানুষের সামাজিক সুরক্ষায় নতুন ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র আনুষ্ঠানিক সূচনা এবং স্বল্পমূল্যের ‘মা ক্যান্টিন’-এর খাবারে বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার নদীয়া জেলার কল্যাণীতে উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া ও হুগলি জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান।

কল্যাণীর এপিজে আব্দুল কালাম প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই প্রশাসনিক বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী মদের দোকানের অবস্থান নিয়ে রাজ্য সরকারের নতুন নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানান।

তিনি বলেন, ‘রাজ্যের কোনো মন্দির, স্কুল, কলেজ বা অন্য যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক কিলোমিটার সীমানার মধ্যে কোনো মদের দোকান থাকবে না।’ তরুণ প্রজন্মকে মাদকের প্রভাব থেকে দূরে রাখতে এবং ধর্মীয় ও সামাজিক পবিত্রতা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া রাজ্য সরকারের স্বল্পমূল্যের খাবার প্রকল্প ‘মা ক্যান্টিন’-এর মেন্যুতেও বড় ধরনের পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের পুষ্টির কথা বিবেচনা করে খাবারে বৈচিত্র্য আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী: এখন থেকে সপ্তাহে দুই দিন মাত্র ৫ টাকায় সাধারণ মানুষকে মাছ-ভাত দেওয়া হবে। সপ্তাহের বাকি পাঁচ দিন যথারীতি ৫ টাকাতেই ডিম-ভাত সরবরাহ করা হবে।

