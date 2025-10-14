ভারতে পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের আইপিএস অফিসার ওয়াই পুরাণ কুমারের (৫২) কথিত আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতিতে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর এই কর্মকর্তা মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। মৃত্যুর আগে লেখা সুইসাইড নোটে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি)-সহ মোট আটজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হয়রানি ও বর্ণ বৈষম্যের অভিযোগ এনেছেন তিনি। এ নিয়ে সরকার তীব্র চাপের মুখে পড়েছে।
গতকাল সোমবার গভীর রাতে প্রশাসন বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমান ডিজিপি শত্রুজিৎ কাপুরকে ছুটিতে পাঠিয়েছে। এর আগে রোহতকের তৎকালীন পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজারনিয়াকেও বদলি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা রাজীব জেটলি এই সিদ্ধান্তের কথা গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইপিএস অফিসার ওয়াই পুরাণ কুমার একটি আট পাতার ‘ফাইনাল নোট’ বা ‘মৃত্যুকালীন জবানবন্দি’ রেখে গেছেন। সেই নোটে তিনি ডিজিপি শত্রুজিৎ কাপুর এবং নরেন্দ্র বিজারনিয়াসহ আটজন জ্যেষ্ঠ আইপিএস কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ‘প্রকাশ্য অপমান, বর্ণভিত্তিক বৈষম্য এবং মানসিকভাবে হয়রানি করার’ মতো গুরুতর অভিযোগ এনেছেন।
নিহত কর্মকর্তার স্ত্রী, সিনিয়র আইএএস অফিসার অম্রিত পি কুমার-এর দাবি, তাঁর স্বামীর আত্মহত্যার প্ররোচনাদানকারী হিসেবে কাপুর ও বিজারনিয়ার নাম এফআইআর-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাঁদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। পরিবারের সদস্যরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ময়নাতদন্ত ও শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে দিতে অস্বীকার করেছেন।
এই ঘটনা নিয়ে হরিয়ানার বিজেপি সরকারের ওপর বিরোধীরা জোরালো আক্রমণ শুরু করেছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আজ মঙ্গলবার পুরাণ কুমারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে। এ ছাড়া তেলেঙ্গানার উপ-মুখ্যমন্ত্রী মল্লু ভাট্টি বিক্রমরকা, রোহতকের কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দ্র সিং হুদা, আইএনএলডি প্রধান অভয় সিং চৌতালা এবং পাঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমাসহ একাধিক বিরোধী দলের নেতা গতকাল পরিবারটির সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছেন।
মল্লু ভাট্টি বিক্রমরকা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন, কুমারের ‘মৃত্যুকালীন জবানবন্দি’ অনুযায়ী অবিলম্বে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, ডিজিপি শত্রুজিৎ কাপুর এবং তৎকালীন এসপি নরেন্দ্র বিজারনিয়া কুমারকে অপমান ও লাঞ্ছিত করেছেন এবং তাঁরাই এই আত্মহত্যার মূল কারণ।
এদিকে, নিহত কর্মকর্তার পরিবারের জন্য ‘ন্যায়বিচার’ চাইতে গঠিত একটি ৩১ সদস্যের কমিটি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারকে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে।
তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আথাওয়ালে পরিবারটির সঙ্গে দেখা করার পর জানান, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়া সিঙ্ঘ সাইনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। চণ্ডীগড় পুলিশ ইতিমধ্যে মামলাটি তদন্তের জন্য ছয় সদস্যের একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।
ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের আইপিএস অফিসার ওয়াই পুরাণ কুমারের (৫২) কথিত আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতিতে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর এই কর্মকর্তা মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। মৃত্যুর আগে লেখা সুইসাইড নোটে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি)-সহ মোট আটজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হয়রানি ও বর্ণ বৈষম্যের অভিযোগ এনেছেন তিনি। এ নিয়ে সরকার তীব্র চাপের মুখে পড়েছে।
গতকাল সোমবার গভীর রাতে প্রশাসন বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমান ডিজিপি শত্রুজিৎ কাপুরকে ছুটিতে পাঠিয়েছে। এর আগে রোহতকের তৎকালীন পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজারনিয়াকেও বদলি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা রাজীব জেটলি এই সিদ্ধান্তের কথা গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইপিএস অফিসার ওয়াই পুরাণ কুমার একটি আট পাতার ‘ফাইনাল নোট’ বা ‘মৃত্যুকালীন জবানবন্দি’ রেখে গেছেন। সেই নোটে তিনি ডিজিপি শত্রুজিৎ কাপুর এবং নরেন্দ্র বিজারনিয়াসহ আটজন জ্যেষ্ঠ আইপিএস কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ‘প্রকাশ্য অপমান, বর্ণভিত্তিক বৈষম্য এবং মানসিকভাবে হয়রানি করার’ মতো গুরুতর অভিযোগ এনেছেন।
নিহত কর্মকর্তার স্ত্রী, সিনিয়র আইএএস অফিসার অম্রিত পি কুমার-এর দাবি, তাঁর স্বামীর আত্মহত্যার প্ররোচনাদানকারী হিসেবে কাপুর ও বিজারনিয়ার নাম এফআইআর-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাঁদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। পরিবারের সদস্যরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ময়নাতদন্ত ও শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে দিতে অস্বীকার করেছেন।
এই ঘটনা নিয়ে হরিয়ানার বিজেপি সরকারের ওপর বিরোধীরা জোরালো আক্রমণ শুরু করেছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আজ মঙ্গলবার পুরাণ কুমারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে। এ ছাড়া তেলেঙ্গানার উপ-মুখ্যমন্ত্রী মল্লু ভাট্টি বিক্রমরকা, রোহতকের কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দ্র সিং হুদা, আইএনএলডি প্রধান অভয় সিং চৌতালা এবং পাঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমাসহ একাধিক বিরোধী দলের নেতা গতকাল পরিবারটির সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছেন।
মল্লু ভাট্টি বিক্রমরকা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন, কুমারের ‘মৃত্যুকালীন জবানবন্দি’ অনুযায়ী অবিলম্বে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, ডিজিপি শত্রুজিৎ কাপুর এবং তৎকালীন এসপি নরেন্দ্র বিজারনিয়া কুমারকে অপমান ও লাঞ্ছিত করেছেন এবং তাঁরাই এই আত্মহত্যার মূল কারণ।
এদিকে, নিহত কর্মকর্তার পরিবারের জন্য ‘ন্যায়বিচার’ চাইতে গঠিত একটি ৩১ সদস্যের কমিটি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারকে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে।
তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আথাওয়ালে পরিবারটির সঙ্গে দেখা করার পর জানান, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়া সিঙ্ঘ সাইনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। চণ্ডীগড় পুলিশ ইতিমধ্যে মামলাটি তদন্তের জন্য ছয় সদস্যের একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।
পশ্চিম তীরের রামাল্লা কালচারাল সেন্টার তখন আবেগের মহামঞ্চ। এক দিকে ২৪ বছর পর মায়ের কোলে ফেরা সন্তান, অন্য দিকে প্রিয়জনের মুক্তি না পাওয়ায় বোনের বুকফাটা আর্তনাদ!৭ মিনিট আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার ও তাঁর দূত স্টিভ উইটকফ সশরীরে হামাস নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মূলত, ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করাতে হামাসের সঙ্গে তাঁরা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীটির সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন।২১ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, রাশিয়া যদি দ্রুত ৩ বছর ধরে চলা যুদ্ধের অবসান না ঘটায়, তাহলে তাঁর দেশ ইউক্রেনকে দূরপাল্লার টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে। গত সপ্তাহে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি এ মন্তব্য করেন।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও পরকাল তথা মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানিয়েছেন। স্বীকার করেছেন, হয়তো তিনি ‘স্বর্গের পথে’ নেই। স্থানীয় সময় রোববার ইসরায়েল যাওয়ার সময় এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।৩ ঘণ্টা আগে