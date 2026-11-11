‘আয়াতুল কুরসি’ খোদাই করা রাজকীয় লকেট পরায় কারিনা কাপুরকে আইনি নোটিশ

‘আয়াতুল কুরসি’ খোদাই করা রাজকীয় লকেট পরায় কারিনা কাপুরকে আইনি নোটিশ
হোলি ও দীপাবলি উপলক্ষে ভোপাল রাজপরিবারের শত বছরের পুরোনো ‘আয়াতুল কুরসি’ (পবিত্র কোরআনের সুরা আল-বাকারার ২৫৫তম আয়াত) খোদিত একটি লকেট পরিধান করে বিতর্কে জড়িয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) জাতীয় মিডিয়া সমন্বয়ক আব্বাস হাফিজ এবং স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের একাধিক প্রতিনিধির আপত্তির পর এই অভিনেত্রীকে একটি আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সম্প্রতি দীপাবলি উদ্যাপনের বেশ কিছু ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন কারিনা কাপুর খান। ফ্যাশন ডিজাইনার পুনিত বালনার নকশা করা বেইজ রঙের একটি কাফতানের সঙ্গে মাথায় ম্যাচিং কালগিযুক্ত (রত্নখচিত মুকুট) পাগড়ি এবং গলায় বিশেষ এক লকেট পরেন তিনি।
কারিনাকে সাজান প্রখ্যাত স্টাইলিস্ট রিয়া কাপুর। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই রাজকীয় অলংকারের ঐতিহ্য ও বিবরণ তুলে ধরেন। রিয়া জানান, কারিনার পাগড়িতে ব্যবহৃত কালগিটি ২০০ বছরের পুরোনো, যা ভোপালের নবাবের বংশানুক্রমিক রাজকীয় অলংকার। এটি ২০১২ সালে নিজের বিয়ের দিনেও পরেছিলেন কারিনার স্বামী সাইফ আলি খান।
কারিনার গলার লকেটটিতে ছিল ভোপালের বেগমের ৩০ ক্যারেটের এক বিরল সবুজ পান্না, যাতে পবিত্র কোরআনের ‘আয়াতুল কুরসি’ খোদাই করা রয়েছে।
সাইফ আলি খানের দাদি সাজিদা সুলতান ছিলেন ভোপালের শেষ নবাবের কন্যা। সেই সূত্র ধরেই এই মূল্যবান ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় গয়না কারিনা কাপুরের কাছে হস্তান্তর হয়। ছবি পোস্ট করে কারিনা ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘প্রথাগত ঐতিহ্য সঠিকভাবে মানাই হলো দিওয়ালি।’
যে কারণে আইনি নোটিশ
পবিত্র কোরআনের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বাণী ‘আয়াতুল কুরসি’ খোদাই করা লকেট পরে উৎসব ও ফ্যাশন শুটে অংশ নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভোপালের অনেক বাসিন্দা। আব্বাস হাফিজ ও স্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের অভিযোগ, পবিত্র ধর্মীয় আয়াত খোদাই করা অলংকার এভাবে ফ্যাশন অনুষঙ্গ বা উৎসবের অংশ হিসেবে পরিধান করা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং এতে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। এই প্রেক্ষিতেই কারিনাকে আনুষ্ঠানিক আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি