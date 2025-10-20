Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

দেবরের ছেলের সঙ্গে প্রেমের ইতি, থানায় বসে কবজি কাটলেন দুই সন্তানের মা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দুই সন্তান রেখে অলোকের কাছে চলে গিয়েছিলেন পূজা। ছবি: সংগৃহীত
দুই সন্তান রেখে অলোকের কাছে চলে গিয়েছিলেন পূজা। ছবি: সংগৃহীত

কাজকর্মে সাহায্যের জন্য বাড়িতে আসেন দেবরের ছেলে। তার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এক নারী। থানা পর্যন্ত গড়ায় এ ঘটনা। থানায় দেবরের ছেলে সেই সম্পর্ক আর এগিয়ে নিতে না চাইলে নিজের কবজি কেটে ফেলেন ওই নারী। ভারতের উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরে ঘটেছে এই ঘটনা।

দিল্লির বাসিন্দা পূজা মিশ্র নামে ওই নারী। স্বামী ললিত কুমার মিশ্র এবং ৭ ও ৬ বছর বয়সী দুই ছেলেকে নিয়ে সংসার তাঁর। কাজকর্মে সাহায্য করতে স্বামী ললিতের ভাইয়ের ছেলে অলোক মিশ্র ওই পরিবারটিতে আসেন। তারপর এক সময় ১৫ বছরের ছোট বয়সের অলোকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন পূজা।

সম্পর্কের কথা জানতে পেরে ললিত অলোককে বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দেন। তখন দুই সন্তানকে ফেলে পূজা অলোকের সঙ্গে বরেলিতে চলে যান। সেখানে তাঁরা সাত মাস একসঙ্গে থাকেন।

দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেওয়ায় অলোক সীতাপুরে নিজের বাড়িতে ফিরে যান। পূজাও সেখানে গেলে বিষয়টি মীমাংসার জন্য দুজনকে থানায় ডাকা হয়।

সেখানে অলোক যখন জানান তিনি আর পূজার সঙ্গে থাকতে চান না, সে সময় পূজা থানার ভেতরে নিজের কবজি কেটে ফেলেন। এ ঘটনায় উপস্থিত সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পূজাকে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে লখনৌয়ে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটির তদন্ত চলছে। আরও বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

বিষয়:

দিল্লিউত্তরপ্রদেশপুলিশভারত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

সিলেটে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

সিলেটে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

বিরল খনিজ ও তোষামোদের কূটনীতি: পাকিস্তান দেখাল কীভাবে ট্রাম্পের সঙ্গে ‘ডিল’ করতে হয়

ট্রাম্পকে ‘ম্যানেজ’ করতে তোষামোদের কূটনীতির অনন্য নজির দেখাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

দনবাস রাশিয়ার দখলে চলে গেছে, সেটা মেনেই যুদ্ধ শেষ করো—জেলেনস্কিকে ট্রাম্প

দনবাস রাশিয়ার দখলে চলে গেছে, সেটা মেনেই যুদ্ধ শেষ করো—জেলেনস্কিকে ট্রাম্প

দেবরের ছেলের সঙ্গে প্রেমের ইতি, থানায় বসে কবজি কাটলেন দুই সন্তানের মা

দেবরের ছেলের সঙ্গে প্রেমের ইতি, থানায় বসে কবজি কাটলেন দুই সন্তানের মা

আগামী পাঁচ বছর ১০% প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে চায় ভিয়েতনাম, যোগাযোগসহ যেসব খাতে জোর

আগামী পাঁচ বছর ১০% প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে চায় ভিয়েতনাম, যোগাযোগসহ যেসব খাতে জোর

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক