মুম্বাইয়ে ভারী বর্ষণে ৪ দিনে ২১ প্রাণহানি, রেড অ্যালার্ট জারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ভারতের আর্থিক রাজধানী মুম্বাইয়ের জনজীবন। ছবি: এএফপি
ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ভারতের আর্থিক রাজধানী মুম্বাইয়ের জনজীবন। পানি জমে পুরো মুম্বাই কার্যত অচল। ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। বৈরী আবহাওয়ার কারণে এমনকি উড়োজাহাজ চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার জলাবদ্ধতার কারণে, মাঝ রাস্তায় থেমে যায় একটি মনোরেল। বৃষ্টির কারণে ট্রেনটিতে অতিরিক্ত ভিড় ছিল। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্যমতে, প্রায় ৬০০ যাত্রী নিয়ে থেমে গিয়েছিল সেটি। পরে, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাদের উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় শ্বাসকষ্টজনিত রোগ দেখা দিয়েছে প্রায় ২৩ জনের। উদ্ধারের পর নিকটবর্তী হাসপাতালে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিবিসি মারাঠি জানিয়েছে, বৈরী আবহাওয়া আর অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। হঠাৎ করে বিকল হয়ে যাওয়ায় কাজ করছিল না ট্রেনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রও। যে কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা হয়েছে অনেকের। যাত্রীরা দরজা খোলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। পরে, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে ক্রেনের সাহায্যে দরজা খুলে যাত্রীদের উদ্ধার করে।

এ ছাড়াও গতকালই শহরজুড়ে বেশ কয়েকটি নিচু এলাকা থেকে সাড়ে তিন শতাধিক মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গত চার দিনে মুম্বাইয়ে বৃষ্টি সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় অন্তত ২১ জন নিহত হয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে মুম্বাই ও আশপাশের জেলাগুলোতে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে স্কুল-কলেজ। আবহাওয়া বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছর আগস্টের এখন পর্যন্ত ৮০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা রাজ্যটিতে এই সময়ে সাধারণত যে বৃষ্টিপাত হয় তার কয়েক গুণ বেশি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এএনআইয়ের প্রতিবেদন বলছে, ভারী বৃষ্টিতে প্রচণ্ড ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের। যাত্রীরা জানিয়েছেন গতকাল মঙ্গলবার প্রায় সব ট্রেনই কয়েক ঘণ্টা করে দেরিতে প্ল্যাটফর্মে এসেছে। এক যাত্রী বলেন, ‘গতকাল রাতে যে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা আজ সকালে ছাড়ল।’

উড়োজাহাজ চলাচলেও প্রভাব ফেলছে বৃষ্টিপাত। মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট জানিয়েছে, গত এক সপ্তাহে বৃষ্টির ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে কমপক্ষে ৫০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

মুম্বাইভারতট্রেনবৃষ্টি
