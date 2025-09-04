পাঞ্জাবে বন্যায় অন্তত ৩৭ জনের মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্ত লাখো মানুষ

কলকাতা প্রতিনিধি
গত চার দশকের মধ্যে এবার পাঞ্জাব ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয়েছে। ১৯৮৮ সালের পর এমন পরিস্থিতির নজির নেই। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ৩৭ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
প্রলয়ংকরী এই বন্যায় রাজ্যের ২৩টি জেলা পানিতে তলিয়ে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ। দেড় হাজারের বেশি গ্রাম পানির নিচে, অসংখ্য পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। কোথাও কোথাও পানির উচ্চতা ৮ থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত উঠে যাওয়ায় মানুষকে ছাদে আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং নৌকায় করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। গুরুদাসপুর, পাঠানকোট, তরণ, ফিরোজপুর ও অমৃতসর জেলাগুলোতে পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ১.৪৮ হেক্টর জমির ফসল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।
সরকার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে এবং বন্যাকবলিত এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ভাগবত মান ফিরোজপুরসহ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো ঘুরে দেখেছেন এবং দেশবাসীকে পাঞ্জাবের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বলিউড ও পাঞ্জাবি সংগীতজগতের শিল্পীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। জনপ্রিয় গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে মিলে গুরুদাসপুর ও অমৃতসরের ১০টি গ্রাম দত্তক নিয়েছেন।
অন্যদিকে প্রবল বর্ষণের কারণে হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখেও একই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। নদীর পানি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় একাধিক বাঁধ ভেঙে পড়েছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর সতর্ক করে বলেছে, আরও কয়েক দিন উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে তীব্র বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। ঝুঁকিতে হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলও। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্রমাগত উদ্ধারকাজ চালানো হলেও মানুষ এখনো প্রকৃতির ভয়ংকর রোষের মধ্যে রয়েছে।
গত চার দশকের মধ্যে এবার পাঞ্জাব ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয়েছে। ১৯৮৮ সালের পর এমন পরিস্থিতির নজির নেই। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ৩৭ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
প্রলয়ংকরী এই বন্যায় রাজ্যের ২৩টি জেলা পানিতে তলিয়ে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ। দেড় হাজারের বেশি গ্রাম পানির নিচে, অসংখ্য পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। কোথাও কোথাও পানির উচ্চতা ৮ থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত উঠে যাওয়ায় মানুষকে ছাদে আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং নৌকায় করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। গুরুদাসপুর, পাঠানকোট, তরণ, ফিরোজপুর ও অমৃতসর জেলাগুলোতে পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ১.৪৮ হেক্টর জমির ফসল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।
সরকার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে এবং বন্যাকবলিত এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ভাগবত মান ফিরোজপুরসহ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো ঘুরে দেখেছেন এবং দেশবাসীকে পাঞ্জাবের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বলিউড ও পাঞ্জাবি সংগীতজগতের শিল্পীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। জনপ্রিয় গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে মিলে গুরুদাসপুর ও অমৃতসরের ১০টি গ্রাম দত্তক নিয়েছেন।
অন্যদিকে প্রবল বর্ষণের কারণে হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখেও একই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। নদীর পানি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় একাধিক বাঁধ ভেঙে পড়েছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর সতর্ক করে বলেছে, আরও কয়েক দিন উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে তীব্র বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। ঝুঁকিতে হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলও। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্রমাগত উদ্ধারকাজ চালানো হলেও মানুষ এখনো প্রকৃতির ভয়ংকর রোষের মধ্যে রয়েছে।
২০২১ সালে মোদির জনপ্রিয়তা ছিল ৭০ শতাংশ, ২০২৫ সালে এসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৮ শতাংশে। শুধু তাই নয়, এনডিএ সরকারের কাজকর্মে সন্তুষ্টির হার গত ছয় মাসে কমেছে ১০ শতাংশ। ফেব্রুয়ারিতে যেখানে ৬২ শতাংশ মানুষ সন্তুষ্ট ছিল, এখন তা দাঁড়িয়েছে ৫২ শতাংশে। বিশ্লেষকদের মতে, এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি পতনের ধারা, যা ভবিষ্যতে৫ মিনিট আগে
ফের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় চরম অস্থিরতা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কেন সাসপেন্ড করা হলো—এ প্রশ্ন তুলে বিধানসভার বাইরে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য চলাকালে বিজেপি বিধায়কেরা একযোগে স্লোগান দিতে শুরু করেন।১ ঘণ্টা আগে
সবশেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত আজ বৃহস্পতিবার অবরুদ্ধ উপত্যকা গাজায় প্রাণ গেছে আরও ৩৭ ফিলিস্তিনির, যাদের মধ্যে ২২ জনই উপত্যকার সবচেয়ে বড় নগরী গাজা সিটির বাসিন্দা। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তির তালিকায় রয়েছে চার ত্রাণপ্রত্যাশীও।২ ঘণ্টা আগে
অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব অমরত্ব অর্জন! বেইজিংয়ে সামরিক কুচকাওয়াজের মাঠে যাওয়ার সময় চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে আলাপকালে এমন আশা ব্যক্ত করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ভুলবশত তাদের দুজনের এই কথোপকথন প্রচার করেছে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি।৩ ঘণ্টা আগে