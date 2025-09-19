Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তির পর সৌদি আরবকে যা মনে করিয়ে দিল ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। ছবি: পিটিআই
সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। ছবি: পিটিআই

পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি কৌশলগত প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, ‘দুই দেশের কোনোটির ওপর আগ্রাসনকে উভয়ের ওপর আগ্রাসন হিসেবে বিবেচনা করা হবে’। এই চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় ভারত জানিয়েছে, তারা আশা করে সৌদি আরব ‘পারস্পরিক স্বার্থ ও সংবেদনশীলতা’র বিষয়টি মাথায় রাখবে।

আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই বিষয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারত্ব রয়েছে, যা গত কয়েক বছরে আরও গভীর হয়েছে। আমরা আশা করি, সৌদি আরব আমাদের কৌশলগত অংশীদারত্বের পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থ ও সংবেদনশীলতার বিষয়টি মাথায় রাখবে।’

এর আগে গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের এক পোস্টে জয়সওয়াল বলেন, ‘এই চুক্তির বিষয়ে আমাদের সরকার অবগত ছিল। এর প্রভাব আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার ওপর কীভাবে পড়ে, আমরা তা পর্যালোচনা করব।’

গত বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান আল সৌদ এই ‘কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি’ স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় শেহবাজ শরিফের সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ।

পাকিস্তান–সৌদি আরব প্রতিরক্ষা চুক্তি যেভাবে বদলে দেবে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিপাকিস্তান–সৌদি আরব প্রতিরক্ষা চুক্তি যেভাবে বদলে দেবে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি

চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাকিস্তান ও সৌদি আরবের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তিটি ‘উভয় দেশের নিরাপত্তা জোরদার করার যৌথ প্রতিশ্রুতি’ প্রতিফলিত করে। এর লক্ষ্য হলো, ‘দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার দিকগুলো উন্নত করা এবং যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করা’।

ইরানের চাবাহার বন্দরের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ছাড় প্রত্যাহার, নতুন সংকটে ভারতইরানের চাবাহার বন্দরের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ছাড় প্রত্যাহার, নতুন সংকটে ভারত

প্রসঙ্গত, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবের একটি প্রধান মিত্র এবং দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৪৭ সালের আগস্টে স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম যেসব দেশ পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেয়, সেগুলোর মধ্যে সৌদি আরব অন্যতম। ১৯৫১ সালে দুই দেশ একটি ‘মৈত্রী চুক্তি’ করেছিল। এই চুক্তিই মূলত দুই দেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো কৌশলগত, রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করে।

বিষয়:

পাকিস্তানভারতপ্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সৌদি আরব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চান ট্রাম্প, লক্ষ্য চীনের পারমাণবিক স্থাপনা

সেনা আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী

স্ত্রী পুরুষ নন—আদালতে প্রমাণ করতে হবে মাখোঁকে

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটের সময়-প্রশ্ন নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতভেদ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তির পর সৌদি আরবকে যা মনে করিয়ে দিল ভারত

পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তির পর সৌদি আরবকে যা মনে করিয়ে দিল ভারত

বয়স্ক সেই ব্রিটিশ দম্পতিকে মুক্তি দিল তালেবান

বয়স্ক সেই ব্রিটিশ দম্পতিকে মুক্তি দিল তালেবান

ইরানের চাবাহার বন্দরের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ছাড় প্রত্যাহার, নতুন সংকটে ভারত

ইরানের চাবাহার বন্দরের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ছাড় প্রত্যাহার, নতুন সংকটে ভারত

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি