কেকেআর থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হিন্দুদের বিজয়: বিজেপি নেতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগে শাহরুখ খানের মালিকানাধীন কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) দল থেকে বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিসিসিআই। আজ শনিবার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দলটির নেতা সংগীত সোম এই নির্দেশকে ভারতের হিন্দুদের জয় বলে অভিহিত করেছেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, বিজেপি নেতা সংগীত সোম এই সিদ্ধান্তের জন্য বিসিসিআইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং এটিকে ‘সারা দেশের হিন্দুদের বিজয়’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। সোম বলেন, ‘ভারতের ১০০ কোটি সনাতনী মানুষের কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিসিসিআইকে ধন্যবাদ।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা গতকালই বলেছিলাম, এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে। কারণ, ১০০ কোটি মানুষের আবেগ নিয়ে হেলাফেলা করা যায় না। এটি সমগ্র দেশের হিন্দুদের জয়।’
শনিবার দিনের শুরুতে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানান, ‘চারদিকে ঘটে চলা সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে’ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে সাইকিয়া বলেন, ‘চারপাশে বর্তমানে যে ধরনের পরিস্থিতি চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিসিআই কেকেআর ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নির্দেশ দিয়েছে যেন তারা তাদের স্কোয়াড থেকে বাংলাদেশের খেলোয়াড় মোস্তাফিজুর রহমানকে মুক্তি দেয়। বিসিসিআই এও জানিয়েছে যে তারা যদি কোনো বিকল্প খেলোয়াড় চায়, তবে বোর্ড সেই অনুমতি দেবে।’
সম্প্রতি বাংলাদেশে তথাকথিত হিন্দু সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের হিন্দুধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতারা কেকেআর মালিক শাহরুখ খানের কড়া সমালোচনা করেন। আইপিএল নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ টাকার বিশাল অঙ্কের বিনিময়ে কেকেআর ডান হাতি পেসার মোস্তাফিজুরকে দলে নেওয়ার পর দেবকীনন্দন ঠাকুর শাহরুখ খানের নিন্দা করেন।
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের বোন-কন্যাদের লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। এই ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখার পর একজন মানুষ কতটা হৃদয়হীন হতে পারেন, বিশেষ করে যিনি নিজেকে একটি দলের মালিক বলে পরিচয় দেন? যে দেশ থেকে এসব ঘটছে, সেই দেশের একজন ক্রিকেটারকে নিজের দলে অন্তর্ভুক্ত করার মতো নিষ্ঠুরতা তিনি দেখান কী করে?’
অন্যদিকে, অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসিও কেকেআর স্কোয়াডে এই বাংলাদেশি পেসারকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শাহরুখ খানকে জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি বলেন, শাহরুখ খানের উচিত বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হওয়া অত্যাচারের নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া এবং মোস্তাফিজুরকে তাঁর দল থেকে সরিয়ে দেওয়া।
তিনি এএনআইকে বলেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার চলছে, সে বিষয়ে কি শাহরুখ খানের কাছে কোনো তথ্য নেই? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সব জেনেও কেকেআর আইপিএল নিলামে একজন বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে বেছে নিয়েছে। শাহরুখ খানের উচিত জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা...এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হওয়া নৃশংসতার নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য দেওয়া।’
এর আগে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় নিরুপমও কেকেআর মালিক শাহরুখ খানকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি কোনো লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার আগেই ওই বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে দল থেকে বাদ দেন। সঞ্জয় নিরুপম এএনআইকে বলেন, ‘যখন গোটা দেশ বাংলাদেশের ওপর ক্ষুব্ধ, তখন বাংলাদেশে থাকা কারও সঙ্গে ভারতের যে কারও সামান্যতম যোগাযোগও সেই ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে পারে। শাহরুখের দলে যদি কোনো বাংলাদেশি থাকে, তবে বড় কোনো ঝামেলা হওয়ার আগেই তাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। এতে তার নিজেরও মঙ্গল এবং ভারতের স্বার্থও রক্ষা পাবে।’
এই বিতর্কের প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রিনেত বলেন, আসলে নজর দেওয়া উচিত এর মূলে—কারা বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের আইপিএল নিলামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছিল। তিনি বলেন, ‘প্রথমত, আমি জানতে চাই, ওই তালিকায় বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের নাম কে ঢুকিয়েছিল? এই প্রশ্ন বিসিসিআই এবং আইসিসির কাছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে জয় শাহের জবাব দেওয়া উচিত যে আইপিএলের নিলামের পুলে—যেখানে খেলোয়াড় কেনাবেচা হয়—সেখানে এই খেলোয়াড়দের কারা রেখেছিল? তিনি তো আইসিসির প্রধান এবং বিশ্বের ক্রিকেটের প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।’
