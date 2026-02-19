Ajker Patrika
জাতীয়

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা কর্মকর্তা হলেন আবদুস সাত্তার পাটোয়ারী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
আবদুস সাত্তার পাটোয়ারী।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের গবেষণা কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পেয়েছেন মো. আবদুস সাত্তার পাটোয়ারীকে। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রীর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তাঁর মেয়াদকাল পর্যন্ত এ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মো. আবদুস সাত্তার পাটোয়ারীকে অন্য যে কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা কর্মকর্তা পদে, নবম গ্রেডে বেতন স্কেল সর্বশেষ ধাপের বেতনে যোগদানের তারিখ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল অথবা তাঁর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে (যেটি আগে ঘটে) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

বিষয়:

নিয়োগগবেষণাপ্রধানমন্ত্রী
