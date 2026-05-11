Ajker Patrika
ভারত

সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বাড়ল ৫ বছর, প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকে আরও যেসব সিদ্ধান্ত শুভেন্দুর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ মে ২০২৬, ১৫: ০৩
সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বাড়ল ৫ বছর, প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকে আরও যেসব সিদ্ধান্ত শুভেন্দুর
শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নবগঠিত বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক আজ সোমবার নবান্নে (সচিবালয়) অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজ্যবাসীর জন্য একাধিক জনকল্যাণমুখী ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো রাজ্যে কার্যকর করার মতো বড় ঘোষণা এসেছে বৈঠক থেকে।

রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সবচাইতে বড় সুখবরটি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করেন, সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বর্তমানের তুলনায় আরও ৫ বছর বৃদ্ধি করা হলো। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি আগেই বলেছিলেন যে রাজ্যে দীর্ঘকাল নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে ছিল। সেই কথা মাথায় রেখেই শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের সুযোগ করে দিতে আমরা বয়সের সীমা ৫ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চাকরিতে আবেদনের সাধারণ সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ বছর। তবে তফসিলী জনগোষ্ঠীর প্রার্থীরা ৪৫ বছর এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করতে পারেন। আবার পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের-এর মতো গ্রুপ এ ও বি পদে আবেদনের ঊর্ধ্বসীমা ৩৬ থেকে ৩৯ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

রাজ্যে অবশেষে চালু হচ্ছে বহুল প্রতিক্ষিত ‘আয়ুষ্মান ভারত’ স্বাস্থ্য যোজনা। আজ সোমবার থেকেই পশ্চিমবঙ্গ এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হলো বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু জানিয়েছেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, কিষাণ বিমা যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং উজ্জ্বলা যোজনার মতো সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প এখন থেকে রাজ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। জেলাশাসকদের দ্রুত আবেদনপত্র পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দুবাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দু

রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি হস্তান্তরের জট খুলেছে নতুন মন্ত্রিসভা। আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ভূমি ও রাজস্ব সচিব এবং মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, রাজ্যের জনবিন্যাস রক্ষা করতে এটি অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ।

রাজ্যে চালু থাকা আগের সরকারের কোনো সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হচ্ছে না বলেও আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মৃত ব্যক্তি বা অ-ভারতীয় কেউ এই সুবিধা পাবেন না। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ বা বিএনএস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যা পুরোনো আইপিসি ও সিআরপিসি-র স্থলাভিষিক্ত হলো।

আগামী সোমবার মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সেই বৈঠকে আরজি কর ইস্যুসহ নারী নির্যাতন রোধ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নির্মূল করা এবং সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ও পে কমিশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

নবান্নে আজকের এই ব্যস্ততম দিনে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তা, জেলাশাসক এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও পৃথকভাবে পর্যালোচনা বৈঠক সারেন।

বিষয়:

মুখ্যমন্ত্রীভারতসরকারিপশ্চিমবঙ্গশুভেন্দু অধিকারী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

সম্পর্কিত

সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বাড়ল ৫ বছর, প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকে আরও যেসব সিদ্ধান্ত শুভেন্দুর

সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বাড়ল ৫ বছর, প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকে আরও যেসব সিদ্ধান্ত শুভেন্দুর

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দু

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দু

হোম অফিস করুন, বিদেশে বিয়ে করা বাদ দিন: জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় মোদি

হোম অফিস করুন, বিদেশে বিয়ে করা বাদ দিন: জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় মোদি

পাকিস্তানকে ‘সম্মান’ দিয়ে সার্ক এগিয়ে নিতে ভারতকে পরামর্শ বীণা সিক্রির

পাকিস্তানকে ‘সম্মান’ দিয়ে সার্ক এগিয়ে নিতে ভারতকে পরামর্শ বীণা সিক্রির