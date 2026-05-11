সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বাড়ল ৫ বছর, প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকে আরও যেসব সিদ্ধান্ত শুভেন্দুর

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নবগঠিত বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক আজ সোমবার নবান্নে (সচিবালয়) অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজ্যবাসীর জন্য একাধিক জনকল্যাণমুখী ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো রাজ্যে কার্যকর করার মতো বড় ঘোষণা এসেছে বৈঠক থেকে।
রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সবচাইতে বড় সুখবরটি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করেন, সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বর্তমানের তুলনায় আরও ৫ বছর বৃদ্ধি করা হলো। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি আগেই বলেছিলেন যে রাজ্যে দীর্ঘকাল নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে ছিল। সেই কথা মাথায় রেখেই শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের সুযোগ করে দিতে আমরা বয়সের সীমা ৫ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চাকরিতে আবেদনের সাধারণ সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ বছর। তবে তফসিলী জনগোষ্ঠীর প্রার্থীরা ৪৫ বছর এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করতে পারেন। আবার পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের-এর মতো গ্রুপ এ ও বি পদে আবেদনের ঊর্ধ্বসীমা ৩৬ থেকে ৩৯ বছর পর্যন্ত হতে পারে।
রাজ্যে অবশেষে চালু হচ্ছে বহুল প্রতিক্ষিত ‘আয়ুষ্মান ভারত’ স্বাস্থ্য যোজনা। আজ সোমবার থেকেই পশ্চিমবঙ্গ এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হলো বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু জানিয়েছেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, কিষাণ বিমা যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং উজ্জ্বলা যোজনার মতো সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প এখন থেকে রাজ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। জেলাশাসকদের দ্রুত আবেদনপত্র পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি হস্তান্তরের জট খুলেছে নতুন মন্ত্রিসভা। আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ভূমি ও রাজস্ব সচিব এবং মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, রাজ্যের জনবিন্যাস রক্ষা করতে এটি অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ।
রাজ্যে চালু থাকা আগের সরকারের কোনো সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হচ্ছে না বলেও আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মৃত ব্যক্তি বা অ-ভারতীয় কেউ এই সুবিধা পাবেন না। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ বা বিএনএস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যা পুরোনো আইপিসি ও সিআরপিসি-র স্থলাভিষিক্ত হলো।
আগামী সোমবার মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সেই বৈঠকে আরজি কর ইস্যুসহ নারী নির্যাতন রোধ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নির্মূল করা এবং সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ও পে কমিশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
নবান্নে আজকের এই ব্যস্ততম দিনে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তা, জেলাশাসক এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও পৃথকভাবে পর্যালোচনা বৈঠক সারেন।
বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় জমি ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে (বিএসএফ) বুঝিয়ে দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।৪৩ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের ফলে বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থা ও জ্বালানি তেলের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে আছে। এ পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে বাসা থেকে অফিস করতে এবং গণপরিবহন ব্যবহার করতে আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।৪ ঘণ্টা আগে
ভারতের সাবেক কূটনীতিক বীণা সিক্রি বলেছেন, দিল্লি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাকে (সার্ক) পাকিস্তানের কারণে আটকে রাখেনি। বরং ‘সন্ত্রাসবাদের নীতিগত প্রশ্নে’ ভারত এই অবস্থানে রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিষয়টি স্পষ্ট ও কাঠামোগতভাবে সমাধান না হলে আঞ্চলিক এই জোট সামনে এগোতে পারবে না।৪ ঘণ্টা আগে
পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার পাঁচ সদস্যের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আজ সোমবার। আজ দুপুরে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার কার্যালয় নবান্নে প্রথম বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন তাঁরা।৪ ঘণ্টা আগে