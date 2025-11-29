Ajker Patrika
ভারত

রাহুলের বিরুদ্ধে মামলার প্রমাণের ‘সিডি’ ফাঁকা, ইউটিউবে দেখতে নারাজ বিচারক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাহুল গান্ধী। ছবি: পিটিআই
রাহুল গান্ধী। ছবি: পিটিআই

ভারতের লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সাভারকর মানহানি মামলা নাটকীয় মোড় নিয়েছে। কারণ, মূল প্রমাণ হিসেবে আদালতে দাখিল করা সিডি ফাঁকা পাওয়া যায় এবং এর বদলে ইউটিউব ক্লিপ পেশ করার অনুমতি চাওয়া হলে আদালত সেটাও বাতিল করে দেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুনের এমপি-এমএলএ আদালতের বিচারক অমল শিন্দে আজ শনিবার অভিযোগকারীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৫ মার্চ লন্ডনে এক বক্তব্যে ভারতের হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের জনক বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে নিয়ে রাহুল গান্ধীর একটি মন্তব্যের জেরে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন তাঁর প্রপৌত্র সাত্যকি সাভারকর।

জানা গেছে, আজ শনিবার আদালতে অভিযোগকারীর সাক্ষ্য-গ্রহণের সময় মূল প্রমাণ হিসাবে জমা দেওয়া কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) চালানো হয়। কিন্তু দেখা যায়, সিডিটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। অর্থাৎ, তাতে কোনো ভিডিও বা তথ্য নেই।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরে সাত্যকি সাভারকরের আইনজীবী সংগ্রাম কোলহাটকর তাৎক্ষণিক আদালতের কাছে আবেদন করেন, যেহেতু সিডি কাজ করছে না, তাই অভিযোগপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া মূল ইউটিউব লিংকটি থেকেই সরাসরি ভিডিওটি চালানো হোক।

কিন্তু রাহুল গান্ধীর পক্ষের আইনজীবী মিলিন্দ পাওয়ার ইউটিউব লিংকটি চালানোর তীব্র বিরোধিতা করেন। বিচারক শিন্দে সেই আপত্তি বহাল রেখে রায় দেন, অনলাইন কনটেন্ট (ইউআরএল) প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এর সঙ্গে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৫ (বি) ধারা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক শংসাপত্র (Certificate) জমা দেওয়া হয়নি।

এরপর অভিযোগকারীর আইনজীবী আরও দুটি সিডি পেশ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু আদালত সেটিও বাতিল করে দেন। বিচারক বলেন, এই অতিরিক্ত সিডিগুলো প্রমাণ হিসেবে আদালতের নথিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি।

শেষে প্রমাণ দেখাতে না পেরে অভিযোগীর আইনজীবী শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আরজি জানান। তিনি বলেন, পরের শুনানিতে নতুন সিডি আনবেন। তাঁর আরজি মেনে আদালত মামলার শুনানি পিছিয়ে দেন।

বিষয়:

মামলাভারতবিজেপিরাহুল গান্ধীকংগ্রেস
মধ্যপ্রাচ্য

সংঘবদ্ধ নির্যাতন ‘কার্যত’ ইসরায়েলের রাষ্ট্রনীতি, কুকুর হামলা, যৌন নির্যাতনের চিত্র জাতিসংঘের প্রতিবেদনে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মীরা গত বুধবার ইসরায়েল থেকে ফেরত পাঠানো অজ্ঞাতনামা ফিলিস্তিনিদের দেহাবশেষ ও মরদেহ রেডক্রসের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। ছবি: সংগৃহীত
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মীরা গত বুধবার ইসরায়েল থেকে ফেরত পাঠানো অজ্ঞাতনামা ফিলিস্তিনিদের দেহাবশেষ ও মরদেহ রেডক্রসের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েল গত দুই বছরে ‘রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংঘটিত এবং ব্যাপক নির্যাতনের একপ্রকার বাস্তব নীতি’ অনুসরণ করেছে। জাতিসংঘের নতুন এক প্রতিবেদনে এমন অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধাপরাধের ঘটনায় ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর দায়মুক্তি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

প্রতিবেদনে জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক মারধর, কুকুর দিয়ে হামলা, বিদ্যুতায়িত, ওয়াটারবোর্ডিং, দীর্ঘক্ষণ ধরে কষ্টকর অবস্থানে আটকে রাখা এবং যৌন সহিংসতার অভিযোগ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

গতকাল শুক্রবার প্রকাশিত প্রতিবেদনটি জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কনভেনশনে সই করা দেশগুলোর নিয়মিত মূল্যায়নের অংশ।

এতে বলা হয়, ইসরায়েলে আটক ফিলিস্তিনি ব্যক্তিদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণের (যেমন পশুর মতো আচরণ করতে বাধ্য করা বা তাদের ওপর প্রস্রাব করা) শিকার হতে হয়। তাদের নিয়মিতভাবে চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

১০ জন স্বাধীন বিশেষজ্ঞের এই কমিটি ইসরায়েলের Unlawful Combatants Law-এর ব্যাপক ব্যবহারে উদ্বেগ জানায়; যা হাজার হাজার ফিলিস্তিনি পুরুষ, নারী ও শিশুকে বিচার ছাড়াই দীর্ঘমেয়াদে আটক রাখার বৈধতা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থা বি’ৎসেলেমের সর্বশেষ তথ্যে বলা হয়, গত সেপ্টেম্বরের শেষে ইসরায়েল প্রিজন সার্ভিস ৩ হাজার ৪৭৪ ফিলিস্তিনিকে বিচার ছাড়া আটকে রেখেছে।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনটি জানায়, ইসরায়েলে বর্তমানে আটক ফিলিস্তিনিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু আছে; যাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি বা বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব শিশুকে ‘নিরাপত্তাবন্দী’ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, তারা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগে কঠোর সীমাবদ্ধতা, একাকী আটক এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের লঙ্ঘন।

কমিটি ইসরায়েলকে আহ্বান জানিয়েছে, শিশুদের একাকী কারাবন্দী রাখার বিধান যেন বাতিল করা হয়।

১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন বাস্তবায়ন তদারকির জন্য গঠিত এই কমিটি আরও বলেছে, দখল করা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি নীতির দৈনন্দিন প্রয়োগ, সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে ‘নির্যাতনের সমতুল্য হতে পারে’।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজা যুদ্ধ চলাকালে ৭৫ ফিলিস্তিনি বন্দী হেফাজতে মারা গেছেন। মৃত্যুর এই সংখ্যা ‘অস্বাভাবিকভাবে বেশি’ এবং তা শুধু ফিলিস্তিনি আটক ব্যক্তিদের মধ্যেই দেখা গেছে। এখন পর্যন্ত এসব মৃত্যুর ঘটনায় কোনো রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা দায়ী বা জবাবদিহির সম্মুখীন হননি।

ইসরায়েল সরকার বরাবরই নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। জাতিসংঘ কমিটি ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিচার মন্ত্রণালয় ও কারা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের বক্তব্যও শুনেছে, যেখানে তারা দাবি করে, কারাগারের পরিবেশ ‘যথাযথ ও নিয়মিত তদারকির আওতায়’।

তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

বিষয়:

নির্যাতনজাতিসংঘফিলিস্তিনইসরায়েল
এশিয়া

থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা, ভ্রমণের আগে পর্যটকদের যা জানা দরকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের ১২টি প্রদেশে সৃষ্ট বন্যায় প্রায় ৩৮ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ছবি: এএফপি
থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের ১২টি প্রদেশে সৃষ্ট বন্যায় প্রায় ৩৮ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ছবি: এএফপি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চার দেশ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড বরাবরই পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়। তবে চলতি বছর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এই দেশগুলো। টানা কয়েক সপ্তাহের ভারী বৃষ্টির ফলে অবকাঠামো থেকে শুরু যোগাযোগব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে এবং পর্যটনকেন্দ্র ও প্রধান ভ্রমণ পথগুলোও সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া

জনসংখ্যা ও ভূখণ্ড মিলিয়ে ইন্দোনেশিয়া একটি বৃহৎ দেশ। দেশটি তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের জন্যও বিশেষভাবে পরিচিত। এখানে রয়েছে ১৮ হাজার ১১০টি দ্বীপ। তবে চলতি বছর বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জের দেশটি ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় ঘূর্ণিঝড়জনিত বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিশ্চিত মৃত্যুর সংখ্যা ৩০৩ জনে পৌঁছেছে এবং ১০০ জনেরও বেশি এখনো নিখোঁজ রয়েছে। ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।

দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (বিএনপিবি) জানিয়েছে, উদ্ধারকর্মীরা এখনো ডুবে যাওয়া বহু এলাকায় পৌঁছাতে পারেননি। তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

থাইল্যান্ড

থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের ১২টি প্রদেশে সৃষ্ট বন্যায় প্রায় ৩৮ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দক্ষিণের পর্যটনকেন্দ্র হাত ইয়াইয়ে গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বাণিজ্যিক এলাকাগুলো হাঁটুপানিতে থাকায় দোকানপাট জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এই প্রদেশে কমপক্ষে ১২৬ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। ১০ হাজারেরও বেশি বিদেশি পর্যটক এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে ফুকেত, ক্রাবি এবং ফাং নাগার মতো প্রধান পর্যটন এলাকাগুলো এখনো খোলা রয়েছে।

থাইল্যান্ডের ট্যুরিজম অথোরিটি জানিয়েছে, হাত ইয়াই এবং সংখলাতে ভয়াবহ বন্যার কারণে পর্যটকদের চাহিদা কমছে। মালয়েশিয়ান পর্যটকদের বেশির ভাগ দক্ষিণ থাইল্যান্ডে তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করছে। এই পরিস্থিতিতে দেশটির সরকার ইতিমধ্যে একটি ‘পর্যটন সংকট পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র’ চালু করেছে। থাই এয়ারওয়েজ, ব্যাংকক এয়ারওয়েজ ও থাইএয়ার এশিয়াসহ ছয়টি এয়ারলাইনস তাদের ফ্লাইটের তারিখ পরিবর্তন করেছে, পাশাপাশি টিকিট ফেরত বা ট্রাভেল ক্রেডিট দিচ্ছে।

এদিকে, ২০২৫ সালের সাউথ-ইস্ট এশিয়ান গেমসের (এসইএ) আয়োজক এবার থাইল্যান্ড। আগামী ৯ থেকে ২০ ডিসেম্বর দেশটির বিভিন্ন ভেন্যুতে এই গেমটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বন্যার কারণে নির্ধারিত ১০টি খেলার স্থান পরিবর্তন করে রেসলিং ছাড়া বাকি সব খেলার ভেন্যু ব্যাংককে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামের দক্ষিণ কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আছে ন্যা ট্রাং, কুই নহন ও ফু ইয়েনের মতো জনপ্রিয় সৈকত ও পর্যটনকেন্দ্র। দেশটির সরকার জানিয়েছে, মধ্য ভিয়েতনামের পাঁচটি প্রদেশে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৯৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে। এই বছর দেশটি টাইফুন ভার্বেনাসহ ১৪টি বিশাল ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে।

প্রায় দুই হাজারের বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৪২৬টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৪ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (প্রায় ৫৭ কোটি মার্কিন ডলার) ছাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দেশটির সরকার ইতিমধ্যে ক্ষয়ক্ষতি সামাল দিতে প্রায় ৭০ হাজার কোটি ডং জরুরি সহায়তা দিয়েছে। স্থানীয় হোটেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ত্রাণকাজে সহায়তা করছেন। তবে হ্যানয় বো হো চি মিন সিটির মতো প্রধান পর্যটন এলাকাগুলো বন্যায় খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

মালয়েশিয়া

উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বেশি পর্যটক আকর্ষণকারী দেশ মালয়েশিয়াতেও বন্যা হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির কারণে সাতটি রাজ্যের প্রায় ২৭ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে ২৭৩টি ত্রাণকেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। এর মধ্যে কেলান্তান রাজ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত বন্যায় দুজনের মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে।

থাইল্যান্ডে বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ১৬২, ব্যর্থতা স্বীকার করলেন প্রধানমন্ত্রীথাইল্যান্ডে বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ১৬২, ব্যর্থতা স্বীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা

আবহাওয়াবিদেরা বারবার সতর্ক করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাত, ফ্ল্যাশ ফ্লাড বা ক্লাউডবার্স্ট, ভূমিধস ও নদীর পানি বৃদ্ধি ক্রমেই বাড়বে। এটি শুধু প্রাণহানিই বাড়াবে না, বরং পর্যটন খাত ও অবকাঠামোর ওপর গভীর ঝুঁকি তৈরি করবে।

ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই ভ্রমণ পুরোপুরি বন্ধের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে ভ্রমণের আগে—গন্তব্যের আবহাওয়া ও রাস্তার অবস্থা যাচাই করতে হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলতে হবে। ট্যুর এজেন্সির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

বিষয়:

পর্যটনভিয়েতনামথাইল্যান্ডইন্দোনেশিয়াজলবায়ু পরিবর্তন
ইউরোপ

ভিরাট বলছি, সাহায্য দরকার; বলতে বলতেই ইউক্রেনের ড্রোন হামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আজ শনিবার সকালে কৃষ্ণ সাগরে রুশ তেলবাহী ট্যাংকার ‘ভিরাট’-এ মানববিহীন সমুদ্রযান হামলা করে। ছবি: সংগৃহীত
আজ শনিবার সকালে কৃষ্ণ সাগরে রুশ তেলবাহী ট্যাংকার ‘ভিরাট’-এ মানববিহীন সমুদ্রযান হামলা করে। ছবি: সংগৃহীত

কৃষ্ণ সাগরে রুশ তেলবাহী ট্যাংকার ‘ভিরাট’-এ মানববিহীন সমুদ্রযান হামলা করেছে। আজ শনিবারের এই হামলায় সামান্য ক্ষতি হলেও জাহাজটি স্থিতিশীল রয়েছে। এর আগের দিন শুক্রবার রাতেও একই ট্যাংকারে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল।

ইউক্রেন এই হামলার দায় স্বীকার করেছে, বিষয়টি চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ট্যাংকারটির ক্রু একটি খোলা ফ্রিকোয়েন্সিতে পাঠানো উদ্ধার বার্তায় ‘ড্রোন হামলা’র কথা জানিয়েছে। তবে তারা এখানে মানববিহীন সামুদ্রিক ড্রোনকে বোঝাচ্ছিল। এক ভিডিওতে ক্রুদের বলতে শোনা যায়, ‘এটা ভিরাট। সাহায্য প্রয়োজন! ড্রোন আক্রমণ! মেইডে!’

তুরস্কের পরিবহন মন্ত্রণালয় এক্সে জানায়, ‘কৃষ্ণ সাগরের উপকূল থেকে প্রায় ৩৫ নটিক্যাল মাইল দূরে যেই ‘ভিরাট’কে মানববিহীন সামুদ্রিক যান আক্রমণ করেছিল, সেটিকে আজ (শনিবার) সকালে আবারও একই ধরনের যান আক্রমণ করেছে।’

পরিবহনমন্ত্রী আবদুলকাদির উরালোউলু বলেন, বহিরাগত কোনো আঘাত মানে জাহাজটি কোনো মাইন, রকেট, ড্রোন বা মানববিহীন জলযান দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এসব সম্ভাবনাই মাথায় আসে।

ভিরাট ট্যাংকারটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও স্থিতিশীল রয়েছে এবং ক্রুরাও সুস্থ আছে।

ইউক্রেনের দায় স্বীকার

এএফপি জানিয়েছে, রুশ ‘শ্যাডো ফ্লিট’ ট্যাংকারগুলোর ওপর এই হামলার পেছনে ইউক্রেন রয়েছে। এমন সময় এই অভিযোগ উঠল, যখন ওয়াশিংটন কিয়েভকে শান্তিচুক্তিতে সই করতে চাপ দিচ্ছে।

ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংস্থার এক কর্মকর্তা জানান, ‘শ্যাডো ফ্লিট’ জাহাজগুলোতে হামলার যৌথ অভিযানটি পরিচালনা করেছে ইউক্রেনের এসবিইউ এবং নৌবাহিনী।

কর্মকর্তা বলেন, ভিডিওতে দেখা যায়, হামলার পর দুই ট্যাংকারই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কার্যত সেবা থেকে বেরিয়ে গেছে। এতে রুশ তেল পরিবহনে বড় ধরনের ধাক্কা লাগবে।

ইউক্রেনের এসবিইউর একটি সূত্র এএফপিকে জানায়, হালনাগাদ করা ‘সি বেবি’ বা নৌ-ড্রোনগুলো সফলভাবে জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তারা একটি ভিডিও শেয়ার করেছে, যাতে দেখা যায় ড্রোনগুলো ট্যাংকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এরপর বিস্ফোরণ ঘটছে।

ভেসেলফাইন্ডার ওয়েবসাইট অনুযায়ী, উভয় ট্যাংকারই গাম্বিয়ার পতাকা বহন করছে এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন। কারণ তারা ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর আরোপিত অবরোধ অমান্য করে রুশ বন্দরগুলো থেকে তেল পরিবহন করছিল।

ইউক্রেন দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ার এই ‘শ্যাডো ফ্লিট’-এর বিরুদ্ধে আরও কঠোর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছে। তাদের দাবি, বিপুল তেল রপ্তানির মাধ্যমেই রাশিয়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যুদ্ধ চালানোর অর্থ জোগাড় করছে।

দ্য কিয়েভ ইনডিপেনডেন্টের তথ্য অনুযায়ী, হামলার শিকার জাহাজগুলোতে প্রায় ৭ কোটি ডলারের তেল থাকতে পারে।

বিষয়:

ইউক্রেনরাশিয়াহামলাবিস্ফোরণ
ইউরোপ

ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শুকিয়ে যাচ্ছে পানি, স্যাটেলাইটের ডেটায় ভয়াবহ চিত্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

দুই দশকের স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করে করা একটি নতুন বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, ইউরোপের বিশাল জলসম্পদ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপজুড়ে—স্পেন ও ইতালি থেকে পোল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের কিছু অংশ পর্যন্ত মিষ্টি পানির মজুত কমছে।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) গবেষকেরা ওয়াটারশেড ইনভেস্টিগেশনস ও দ্য গার্ডিয়ানের সঙ্গে মিলে ২০০২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত স্যাটেলাইটের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলো এই স্যাটেলাইটগুলো ধরে রাখে।

পানি যেহেতু ভারী, তাই ভূগর্ভস্থ পানি, নদী, হ্রদ, মাটির আর্দ্রতা ও হিমবাহের পানির ওঠানামা মাধ্যাকর্ষণ সংকেতে ধরা পড়ে; যার ফলে স্যাটেলাইটগুলো কার্যকরভাবে কতটা পানি মজুত আছে তা মাপতে পারে।

এ গবেষণার ফলাফল একটি সুস্পষ্ট ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ করে।

ইউরোপের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশ—বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়া, যুক্তরাজ্যের কিছু অংশ এবং পর্তুগাল আরও আর্দ্র হয়ে উঠছে। অন্যদিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বের বিশাল অংশ, যার মধ্যে যুক্তরাজ্যের কিছু অংশ, স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, রোমানিয়া ও ইউক্রেন রয়েছে, তা ক্রমশ শুষ্ক হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ডেটাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

ইউসিএলের পানিসংকট ও ঝুঁকি হ্রাস বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুদ্দুহা বলেন, ‘যখন আমরা মোট ভূতলস্থ পানি মজুতের ডেটার সঙ্গে জলবায়ু-সংক্রান্ত ডেটাগুলোর তুলনা করি, তখন প্রবণতাগুলো একে অপরের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়।’

শামসুদ্দুহা বলেন, যারা কার্বন নির্গমন কমানোর বিষয়ে এখনো সন্দিহান, সেই রাজনীতিবিদদের জন্য এটি ‘সতর্কবার্তা’ হওয়া উচিত।

ডক্টরাল গবেষক আরিফিন মোট ভূতলস্থ পানির ডেটা থেকে ভূগর্ভস্থ পানির মজুতকে আলাদা করে দেখেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন, এই আরও স্থিতিস্থাপক জলাধারগুলোর প্রবণতা সামগ্রিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে; যা নিশ্চিত করে ইউরোপের বেশির ভাগ লুকানো মিষ্টি জলের মজুত হ্রাস পাচ্ছে।

শামসুদ্দুহা বলেন, ‘যুক্তরাজ্যের পশ্চিম অংশ আর্দ্র হচ্ছে যখন পূর্ব অংশ শুষ্ক হচ্ছে এবং এই সংকেত আরও শক্তিশালী হচ্ছে। যদিও মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থিতিশীল থাকতে পারে বা সামান্য বাড়তে পারে; কিন্তু ধরন পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে ভারী বৃষ্টিপাত এবং দীর্ঘ শুষ্ক সময়কাল দেখছি।’

তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

বিষয়:

যুক্তরাজ্যসুইজারল্যান্ডগবেষণাজলবায়ু পরিবর্তনফ্রান্স
