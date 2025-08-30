ইউক্রেনের সাবেক স্পিকার আন্দ্রেই পারুবিইকে গুলি করে হত্যা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউক্রেনের সাবেক পার্লামেন্ট স্পিকার আন্দ্রেই পারুবিইকে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লভিভে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। দেশটির নিরাপত্তা কর্মকর্তারা এই খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন হামলাকারীকে ধরতে দেশব্যাপী ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই ঘটনাকে ‘ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড’ বলে নিন্দা করেছেন এবং পারুবিইয়ের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
ইউক্রেনের স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত অস্পষ্ট এক ভিডিওতে দেখা যায়, হামলাকারী একজন কুরিয়ার কর্মীর ছদ্মবেশে রাস্তায় পারুবিইয়ের দিকে এগিয়ে যায়। হামলাকারীর পিঠে একটি হলুদ ডেলিভারি ব্যাগ ছিল এবং সে একটি ই-বাইকে ছিল। হামলাকারী পেছন থেকে অস্ত্র তুলে কয়েকবার গুলি করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
ইউক্রেনের প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, একজন অজ্ঞাত বন্দুকধারী পারুবিইকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি গুলি চালায়। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সূত্রে জানা গেছে, পরে ঘটনাস্থল থেকে সাতটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।
৫৪ বছর বয়সী আন্দ্রেই পারুবিই ইউক্রেনের ইউরোমাইদান আন্দোলনের একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই গণবিক্ষোভের ফলে ২০১৪ সালে তৎকালীন রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ক্ষমতাচ্যুত হন। তিনি মাইদান আন্দোলনের ‘আত্মরক্ষা’ বাহিনীর সমন্বয় ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
ইয়ানুকোভিচের পতনের পর তিনি ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সচিব হন। এরপর তিনি ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রার আগ্রাসনের পর তিনি ইউক্রেনের আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেন।
প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এই হত্যাকাণ্ডকে ভয়াবহ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘এই হত্যা সুপরিকল্পিত ছিল। হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা পারুবিইকে ‘একজন দেশপ্রেমিক এবং রাষ্ট্রনায়ক’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পেত্রো পোরোশেঙ্কো তাঁর টেলিগ্রাম পোস্টে এই হত্যাকাণ্ডকে ‘ইউক্রেনের হৃদয়ে ছোড়া গুলি’ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আন্দ্রেই একজন মহান মানুষ। তিনি আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। এই কারণেই তারা প্রতিশোধ নিচ্ছে, এই কারণেই তারা ভয় পায়।’
