Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

ইউক্রেনের সাবেক স্পিকার আন্দ্রেই পারুবিইকে গুলি করে হত্যা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউক্রেনের সাবেক স্পিকার আন্দ্রেই পারুবিই। ছবি: এএফপি
ইউক্রেনের সাবেক স্পিকার আন্দ্রেই পারুবিই। ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের সাবেক পার্লামেন্ট স্পিকার আন্দ্রেই পারুবিইকে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লভিভে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। দেশটির নিরাপত্তা কর্মকর্তারা এই খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন হামলাকারীকে ধরতে দেশব্যাপী ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই ঘটনাকে ‘ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড’ বলে নিন্দা করেছেন এবং পারুবিইয়ের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইউক্রেনের স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত অস্পষ্ট এক ভিডিওতে দেখা যায়, হামলাকারী একজন কুরিয়ার কর্মীর ছদ্মবেশে রাস্তায় পারুবিইয়ের দিকে এগিয়ে যায়। হামলাকারীর পিঠে একটি হলুদ ডেলিভারি ব্যাগ ছিল এবং সে একটি ই-বাইকে ছিল। হামলাকারী পেছন থেকে অস্ত্র তুলে কয়েকবার গুলি করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ইউক্রেনের প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, একজন অজ্ঞাত বন্দুকধারী পারুবিইকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি গুলি চালায়। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সূত্রে জানা গেছে, পরে ঘটনাস্থল থেকে সাতটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।

মাত্র ৬০০ ডলারের ড্রোনে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ২ সেতু উড়িয়ে দিল ইউক্রেনমাত্র ৬০০ ডলারের ড্রোনে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ২ সেতু উড়িয়ে দিল ইউক্রেন

৫৪ বছর বয়সী আন্দ্রেই পারুবিই ইউক্রেনের ইউরোমাইদান আন্দোলনের একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই গণবিক্ষোভের ফলে ২০১৪ সালে তৎকালীন রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ক্ষমতাচ্যুত হন। তিনি মাইদান আন্দোলনের ‘আত্মরক্ষা’ বাহিনীর সমন্বয় ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ইয়ানুকোভিচের পতনের পর তিনি ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সচিব হন। এরপর তিনি ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রার আগ্রাসনের পর তিনি ইউক্রেনের আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেন।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এই হত্যাকাণ্ডকে ভয়াবহ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘এই হত্যা সুপরিকল্পিত ছিল। হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা পারুবিইকে ‘একজন দেশপ্রেমিক এবং রাষ্ট্রনায়ক’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পেত্রো পোরোশেঙ্কো তাঁর টেলিগ্রাম পোস্টে এই হত্যাকাণ্ডকে ‘ইউক্রেনের হৃদয়ে ছোড়া গুলি’ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আন্দ্রেই একজন মহান মানুষ। তিনি আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। এই কারণেই তারা প্রতিশোধ নিচ্ছে, এই কারণেই তারা ভয় পায়।’

বিষয়:

গুলিহত্যাইউক্রেনহামলাভলোদিমির জেলেনস্কিইউরোপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

২০১৪, ১৮ ও ২৪-এর নির্বাচনের দায় নেবে না উপজেলা নির্বাচন অফিসারেরা

২০১৪, ১৮ ও ২৪-এর নির্বাচনের দায় নেবে না উপজেলা নির্বাচন অফিসারেরা

সম্পর্কিত

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে ক্ষুব্ধ জ্যাক সুলিভান

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে ক্ষুব্ধ জ্যাক সুলিভান

ভেনেজুয়েলা উপকূলে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন, কারাকাসে উত্তেজনা

ভেনেজুয়েলা উপকূলে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন, কারাকাসে উত্তেজনা

ইউক্রেনের সাবেক স্পিকার আন্দ্রেই পারুবিইকে গুলি করে হত্যা

ইউক্রেনের সাবেক স্পিকার আন্দ্রেই পারুবিইকে গুলি করে হত্যা

গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের সাঁজোয়া যানে বোমা হামলা

গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের সাঁজোয়া যানে বোমা হামলা